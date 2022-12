Nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Giáo dục quốc phòng - an ninh trong trường học

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN), các trường THPT đang tích cực đổi mới phương pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào giảng dạy, gắn lý thuyết với thực hành, tăng cường các hoạt động trải nghiệm... nhằm tạo sự hứng thú cho người học.

Các em học sinh tham dự Hội thao GDQP-AN học sinh THPT tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

Thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, những năm qua, Trường THPT Ngọc Lặc (Ngọc Lặc) đã chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục, ứng dụng CNTT vào giảng dạy, đặc biệt đối với bộ môn GDQP-AN bên cạnh việc ứng dụng CNTT trong các giờ học lý thuyết, nhà trường còn áp dụng súng điện tử, máy bắn tập, các phần mềm mô phỏng dạy học trên lớp và cả trong các tiết kiểm tra, đánh giá chất lượng môn GDQP-AN.

Thầy giáo Phí Mạnh Cường, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Lặc cho biết: Bên cạnh đẩy mạnh ứng dụng CNTT để thiết kế nội dung, đổi mới phương pháp dạy học trong giảng dạy bộ môn GDQP-AN, nhà trường còn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, mô hình, học cụ; chỉ đạo giáo viên tích cực đổi mới phương pháp, sử dụng các phương pháp thuyết trình, thảo luận, đàm thoại... tạo cho học sinh hứng thú trong quá trình học tập. Đối với nội dung học thực hành, giáo viên vừa giảng vừa thị phạm, khai thác, sử dụng hiệu quả các dụng cụ trực quan và phương tiện dạy học được trang cấp...

Tại Trường THPT Yên Định 1 (Yên Định), trong quá trình dạy học bộ môn GDQP-AN, giáo viên đã linh hoạt, chủ động điều chỉnh nội dung, kế hoạch giảng dạy phù hợp với điều kiện thời tiết và nhiệm vụ của nhà trường, đồng thời lồng ghép, tích hợp GDQP-AN vào chương trình các môn học Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Mĩ thuật cho học sinh. Do đó, chất lượng dạy học bộ môn GDQP-AN ngày càng được nâng cao, trong khoảng 10 năm trở lại đây, Trường THPT Yên Định 1 luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh.

Thầy giáo Trịnh Đình Hải, Nhóm trưởng bộ môn GDQP-AN Trường THPT Yên Định 1 cho biết: “Để dạy môn GDQP-AN đạt hiệu quả, từ đầu năm học, tôi đã yêu cầu các thầy giáo trong nhóm bộ môn xây dựng chương trình, nội dung môn học cho từng khối lớp, theo phân môn chương trình, mỗi khối lớp đều có 1 tiết GDQP-AN/tuần. Cùng với chương trình chính khóa, hàng năm chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch ôn luyện kỹ năng cho học sinh để tham dự hội thao quốc phòng - an ninh. Trong kỳ Hội thao GDQP-AN học sinh THPT cấp tỉnh năm học 2022-2023, Trường THPT Yên Định 1 xếp thứ nhì toàn tỉnh với 15/15 học sinh tham dự hội thao đều đạt giải. Trong đó, em Trịnh Đức Việt, học sinh lớp 12-A11 được tuyển chọn để luyện tập và hiện đang tham gia thi đấu tại Hội thao GDQP-AN học sinh THPT toàn quốc lần thứ III tại TP Cần Thơ môn bắn súng và chạy vũ trang”.

Được công nhận là đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2022 của huyện Quảng Xương, những năm qua, bộ môn GDQP-AN cũng được Trường THPT Quảng Xương 4 đặc biệt quan tâm. Cùng với tổ chức tốt dạy học lý thuyết gắn với thực hành, nhà trường còn có đội tự vệ, trong đó tổ giáo viên Thể dục – Quốc phòng là nòng cốt làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường.

Thầy giáo Lê Văn Tuấn, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương 4 chia sẻ: Công tác GDQP-AN được Trường THPT Quảng Xương 4 chú trọng cả về lý thuyết và thực hành phù hợp với tình hình thực tế địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả môn học. Các tiết học thực hành được giáo viên hướng dẫn tỉ mỉ để học sinh thực hiện thuần thục cách tháo lắp súng, các động tác về đội ngũ và nắm các kỹ năng băng bó cứu thương... Từ đó, các em nắm vững kiến thức theo yêu cầu, đồng thời, giáo dục tính kỷ luật, tác phong quân sự, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện trong học sinh góp phần bồi đắp thêm truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước cho các em học sinh.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác GDQP-AN, nhất là Chỉ thị 12-CT/TW ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP-AN trong tình hình mới”, Luật GDQP-AN năm 2013 đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn ngành; công tác bồi dưỡng kiến thức GDQP-AN cho cán bộ và hoạt động của lực lượng tự vệ luôn được ngành giáo dục quan tâm, duy trì hoạt động nghiêm túc; tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong nhà trường”, nhằm giúp cho học sinh, sinh viên và cán bộ, công chức, viên chức chấp hành đúng pháp luật, nêu cao tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm; tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật mới liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng, tình hình biên giới, biển đảo; yêu cầu các trường chủ động xây dựng kế hoạch, lịch học tập trung các nội dung thực hành của môn học GDQP-AN thông qua chương trình nhà trường để thực hiện...

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, thời gian qua, việc tổ chức dạy và học thực hành môn GDQP-AN tại một số nhà trường còn gặp khó khăn do điều kiện sân bãi tập, cơ sở vật chất chưa đảm bảo; đội ngũ giáo viên chuyên trách môn GDQP-AN ở các trường THPT đa số còn kiêm nhiệm, kỹ năng quân sự và kinh nghiệm giảng dạy môn còn hạn chế; trang phục GDQP-AN của giáo viên và học sinh khi tham gia học bộ môn GDQP-AN của một số nhà trường chưa thực hiện nghiêm túc...

Để công tác dạy học bộ môn GDQP-AN đạt hiệu quả cao hơn nữa, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đề nghị Hội đồng GDQP-AN tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa quan tâm đầu tư cho công tác GDQP-AN, như: Mở lớp liên kết đào tạo chuẩn hóa đội ngũ giáo viên GDQP-AN (theo chuẩn nghề nghiệp) của các trường THPT trong toàn tỉnh trong năm học 2022-2023 và các năm tiếp theo; mua sắm, bổ sung các loại vũ khí, trang bị cơ sở vật chất, trang phục cho học sinh và giáo viên theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26-1-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để phục vụ dạy và học môn GDQP-AN, không để xảy ra tình trạng “dạy chay, học chay”...

Bài và ảnh: Linh Hương