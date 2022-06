Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 tại Thanh Hóa: An toàn, nghiêm túc, thành công

Hôm nay, hơn 40.600 thí sinh tỉnh Thanh Hóa đã bước qua Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. Đây là kỳ thi chuyển cấp quan trọng, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc đối với các em học sinh. Nhìn chung, kỳ thi đã được tổ chức thành công, đảm bảo minh bạch, an toàn, hiệu quả.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 có hơn 40.600 thí sinh đăng ký dự thi tại 86 hội đồng thi với trên 1.700 phòng thi. Thí sinh dự thi 3 môn là Ngữ Văn, Toán và Tiếng Anh. Thời gian làm bài 120 phút đối với môn Ngữ văn và Toán (tính điểm hệ số 2); 60 phút đối với môn Tiếng Anh (tính điểm hệ số 1). Tất cả các bài thi thực hiện theo hình thức tự luận. Tỷ lệ thí sinh dự thi các môn đạt trên 99,4%.

Điểm mới của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm nay là mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng (NV), NV1 và NV2 vào các trường THPT công lập tại huyện, thị xã, thành phố nơi học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tại địa phương khác phù hợp với điều kiện sinh sống và năng lực học tập của học sinh.

Em Lê Minh Anh, học sinh Trường THCS Đông Thọ, TP Thanh Hóa, dự thi tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng cho biết: Em khá tự tin về bài thi của mình và hi vọng sẽ đậu vào ngôi trường mà em mơ ước. Đối với việc Sở GD&ĐT cho đăng ký 2 nguyện vọng em cảm thấy đây là thay đổi phù hợp, giúp làm giảm áp lực cho thí sinh.

Dưới thời tiết nắng nóng có khi lên tới 39 độ C, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự vẫn bám vị trí, thực hiện nhiệm vụ

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, kỳ thi diễn ra an toàn, bảo đảm khách quan, công bằng, nghiêm túc. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi được các địa phương thực hiện tốt. Các cán bộ, giáo viên và các bộ phận liên quan làm nhiệm vụ tại kỳ thi có ý thức, trách nhiệm cao trong công việc, chấp hành đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Mặc dù đã được tuyên truyền, quán triệt kỹ song toàn tỉnh có 3 thí sinh vi phạm quy chế. Cả 2 trường hợp này đều đã bị xử lý nghiêm theo quy định. Không có cán bộ, giám thị coi thi vi phạm quy chế.

Lực lượng Thanh niên tình nguyện luôn luôn túc trực, sẵng sàng hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh.

Mặc dù công tác tổ chức thi đã có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, nhưng các điểm thi đã thích ứng nhanh chóng, nghiêm túc, bảo đảm những điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Qua ghi nhận có thể thấy, dư luận, cán bộ, giáo viên, nhân viên, thí sinh và người nhà thí sinh đều có phản hồi tốt về công tác tổ chức kỳ thi.

Phụ huynh kiên nhẫn chờ con bên ngoài trường thi

Chị Lê Thị Hiền, xã Đông Ninh (Đông Sơn) có con dự thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Mông Tuân cho biết: Vì nhà xa nên tôi thường đưa con đi thi sớm và ở lại chờ con. Tôi nhận thấy công tác tổ chức thi tại điểm thi rất nghiêm túc, phụ huynh học sinh đưa con đi thi cũng tuân thủ các quy định về khoảng cách và an ninh trật tự.

Trong suốt kỳ thi, tỉnh Thanh Hóa cũng thành lập các đoàn thanh tra thi, thanh kiểm tra tại các điểm thi trong toàn tỉnh để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Dự kiến, kết quả xét trúng tuyển lớp 10 THPT Dân tộc nội trú và lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023 sẽ được công bố trước ngày 31-7-2022.

Linh Hương