Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Với sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các em học sinh (HS), năm 2022 sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công cuộc CNH, HĐH quê hương, đất nước.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho HS đoạt giải quốc gia năm học 2021-2022.

Năm 2022, những đề án, chương trình lớn của ngành được triển khai đồng bộ, hiệu quả, sát với yêu cầu thực tiễn. Toàn ngành đã tranh thủ, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp với sự nghiệp giáo dục, kiện toàn nâng cao năng lực của cơ quan quản lý giáo dục. Tăng cường công tác thanh tra, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng thời chỉ đạo các cấp học, bậc học đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá HS. Từ những định hướng đúng đắn, sự chỉ đạo sát sao và sự vào cuộc quyết liệt của các cơ sở giáo dục trong tỉnh, ngành giáo dục tỉnh nhà đã có bước đi phù hợp đưa sự nghiệp “trồng người” phát triển toàn diện...

Kết quả, tỉnh Thanh Hóa xếp vị trí thứ 27 trong tổng số 63 tỉnh, thành tại kỳ thi tốt nghiệp THPT, tăng 5 bậc so với năm 2021 và 17 bậc so với năm 2020. Cũng trong kỳ thi này, Thanh Hóa là địa phương có số lượng điểm 10 nhiều nhất cả nước. Trong kỳ thi HS giỏi THPT năm học 2021-2022, Thanh Hóa có 58/76 HS dự thi đoạt giải (1 giải nhất; 12 giải nhì; 22 giải ba; 23 giải khuyến khích), đạt tỷ lệ 76,32%, tăng 2 giải so với năm học 2020-2021. Tại các kỳ thi Olympic Toán quốc tế HS Thanh Hóa đoạt 1 HCB. Như vậy, từ năm 2016 đến nay, HS Thanh Hóa giành được 14 huy chương Olympic quốc tế (7 HCV, 6 HCB, 1 HCĐ) và 5 huy chương châu Á Thái Bình Dương (1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ). Kết quả này không chỉ thể hiện sự phấn đấu, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên và HS trong dạy và học, đó còn là sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đối với sự nghiệp “trồng người”. Cùng với đó, phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đạt nhiều kết quả tích cực, đến nay, toàn tỉnh có 1.656 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 81,74%. Kết quả phổ cập giáo dục (PCGD) tiểu học đúng độ tuổi, PCGD mầm non trẻ em 5 tuổi, PCGD THCS được nâng lên... Đây là những tiền đề quan trọng để thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Văn Thức phát biểu chỉ đạo triển khai nhiệm vụ GD&ĐT tại hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 của ngành.

Để giữ vững và phát huy truyền thống “Đất Thanh – đất học”, mục tiêu đặt ra của toàn ngành giáo dục trong năm 2023 và những năm tiếp theo đó là tiếp tục nỗ lực, phấn đấu không ngừng, đoàn kết một lòng, thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Trong đó, tập trung rà soát, bổ sung, sửa đổi các cơ chế, chính sách của tỉnh, tháo gỡ những “điểm nghẽn”, “nút thắt”; đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đổi mới quản lý và dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Mỗi thầy, cô giáo vượt lên mọi khó khăn, tâm huyết với nghề, thi đua dạy tốt. Mỗi HS nỗ lực phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc ta, noi gương các thế hệ cha anh đi trước, phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt để lập thân, lập nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Bài và ảnh: Lê Phong