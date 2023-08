Không để xảy ra tai nạn liên quan đến học sinh những ngày tựu trường

Học sinh đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày và ngay sau đó là ngày khai giảng năm học mới 2023-2024. Đây là thời gian mật độ người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Tại Công điện gửi Cục Cảnh sát Giao thông và Công an các đơn vị, địa phương, Bộ Công an yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh đến trường, nhất là trong những ngày đầu khai giảng, không được để xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trong ngày đầu đến trường.

Xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt

Để tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Bộ Công an yêu cầu Cục Cảnh sát Giao thông và Công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các trục chính ra vào Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến quốc lộ, đầu mối giao thông trọng điểm, địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, bến tàu, nhà ga, các điểm đang thi công; kịp thời khắc phục sự cố, tai nạn, đặc biệt là trên những tuyến giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với đơn vị chức năng của ngành giao thông vận tải tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn các công trình, kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát hệ thống vạch sơn, biển báo hiệu giao thông, hộ lan, đèn tín hiệu, thiết bị cảnh báo phản quang, gờ giảm tốc tại các nút giao thông, đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế, những vị trí mở đường dân sinh...

Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức đánh giá, khảo sát xác định các “điểm đen” về tai nạn giao thông; những vị trí thường tập trung đông người dọc các tuyến giao thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông để có giải pháp khắc phục kịp thời, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Cục Cảnh sát Giao thông và Công an các đơn vị, địa phương tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; chú ý các hành vi vi phạm nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như: vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, chở quá số người quy định, vi phạm tải trọng, không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ôtô, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định...

Lực lượng Cảnh sát Giao thông tổ chức điều tiết, phân luồng từ xa tránh xung đột tại tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đồng thời, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông; hỗ trợ, giúp đỡ người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ bằng những hành động thiết thực, góp phần giúp người dân giảm bớt vất vả, khó khăn trong quá trình di chuyển. Kiên trì vận động nhân dân thực hiện “Đã uống rượu, bia-không lái xe”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi môtô, xe máy, xe đạp điện”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ôtô”; tuân thủ quy tắc giao thông; phòng ngừa tai nạn đường đèo dốc, trên những cung đường miền núi có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, đường ngang qua đường sắt, đường thủy nội địa...

Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh đến trường

Bộ Công an cũng đề nghị Cục Cảnh sát Giao thông và Công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để triển khai thực hiện “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng Chín” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh đến trường, nhất là trong những ngày đầu khai giảng, không được để xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trong ngày đầu đến trường.

Lực lượng cảnh sát giao thông nắm bắt tình hình tại các cổng trường học, việc chấp hành của học sinh, sinh viên, đặc biệt là việc giao xe của phụ huynh cho học sinh, sinh viên chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách. (Nguồn: TTXVN)

Lực lượng cảnh sát giao thông chủ động phối hợp với ngành giáo dục đào tạo tăng cường tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục, trường học, với các hình thức phù hợp; hướng dẫn học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh các kỹ năng tham gia giao thông an toàn như: đi bộ, sang đường; đi phà, đi thuyền; điều khiển xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe đạp; ngồi trên ôtô đi học, tham quan, dã ngoại an toàn và thoát hiểm khi gặp các tình huống giao thông nguy hiểm…

Lực lượng chức năng phân công lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát tại khu vực các trường học để xử lý nghiêm học sinh, sinh viên sử dụng xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện vi phạm Luật Giao thông Đường bộ; kiểm soát, xử lý nghiêm phương tiện đường bộ, đường thủy vận chuyển đưa đón học sinh không đảm bảo an toàn kỹ thuật và không đủ các trang thiết bị an toàn cần thiết.

Trước đó, ngày 18/8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 750/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Tại Công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 382/KH-BCA-C08 của Bộ Công an về tổng kiểm soát xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách và xe ôtô vận tải hàng hóa bằng container; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông như vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, tốc độ; chở quá tải trọng, quá số người quy định; vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đi không đúng phần đường, làn đường; vi phạm khi đi qua đường ngang.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh trung học phổ thông, kết hợp xử lý hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông./.

