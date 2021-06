Huyện Quảng Xương đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Là địa phương có số lượng thí sinh đông, huyện Quảng Xương đã và đang hoàn tất những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Toàn bộ 106 phòng thi tại 4 điểm thi chính và các điểm thi dự phòng được phun khử trùng.

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Xương, toàn huyện có 2.401 thí sinh đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Các thi sinh sẽ dự thi tại 4 điểm thi đặt tại các trường THPT Quảng Xương 1, Quảng Xương 2, Quảng Xương 4 và Đặng Thai Mai. Tổng số phòng thi tại 4 điểm thi của huyện Quảng Xương là 106 phòng. Huyện cũng đã bố trí các điểm thi dự phòng cho 4 điểm thi chính nói trên.

Đến ngày 30-6, các điểm thi đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Các phương án bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn, bố trí nơi ăn - nghỉ cho các thí sinh, phụ huynh trong thời gian diễn ra kỳ thi cũng đã được triển khai sớm.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay mà huyện Quảng Xương đặc biệt chú trọng là công tác phòng, chống dịch COVID-19. Huyện đã yêu cầu 100% các trường THPT và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên trên địa bàn liên tục cập nhật tình hình sức khỏe các thí sinh tham dự kỳ thi của đơn vị mình, duy trì chế độ báo cáo thường xuyên, kịp thời có phương án khi có trường hợp đột xuất xảy ra.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được đặt lên hàng đầu để bảo đảm an toàn chi kỳ thi

Các trường chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước và trong những ngày diễn ra kỳ thi theo quy định và bám sát các chỉ đạo của Ngành Giáo dục, của tỉnh và huyện.

Huyện sẽ phun khử khuẩn toàn bộ 4 điểm thi chính thức và các điểm thi dự phòng, hoàn thành trước ngày 5-7. Các điểm thi chuẩn bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế.

Các điểm thi đều chuẩn bị ít nhất 2 phòng thi dự phòng theo yêu cầu của công tác phòng dịch COVID-19. Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương bố trí cán bộ, nhân viên hỗ trợ các điểm thi, cử bác sỹ trực tại các điểm thi, đồng thời chuẩn bị cơ số thuốc phục vụ kỳ thi, đặc biệt là các loại thuốc chống sốc nhiệt; tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn có các điểm thi. Bệnh viên đa khoa huyện sẵn sàng đội xe cứu thương làm nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Huyện đoàn Quảng Xương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình Tiếp súc mùa thi, huy động lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ các điểm thi đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho cán bộ làm nhiệm vụ, thí sinh tham gia kỳ thi; hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh khó khăn trong việc đi lại và ăn, ở tại các điểm thi.

Ông Nguyễn Huy Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cho biết: Ngoài việc thực hiện đúng quy chế và chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc in sao, vận chuyển, giao nhận đề thi, tổ chức coi thi, huyện đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19, an ninh - trật tự, an toàn giao thông. Có các phương án dự phòng nhằm kịp thời triển khai khi có yêu cầu và khi có những vấn đề đột xuất, phát sinh, bảo đảm để kỳ thi trên địa bàn diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, an toàn tuyệt đối.

Mạnh Cường