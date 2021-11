Huyện Đông Sơn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Đông Sơn đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất; không ngừng đổi mới, sáng tạo trong quản lý, dạy và học; từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, ngành học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục.

Thầy, trò Trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh trong giờ học. Ảnh: Thanh Huê

Là một trong những đơn vị tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, Trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh đã chủ động xây dựng, triển khai nhiệm vụ năm học bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo cho học sinh (HS); giảm lối mòn, quan niệm giảng dạy từ chỗ “ghi gì học nấy” sang “học gì thi nấy” để thúc đẩy tính tích cực chủ động, sáng tạo của HS. Thầy giáo Lê Bá Lực, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đông Thịnh, cho biết: Nhà trường luôn tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên (GV) tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ quản lý; tổ chức các hoạt động hội thảo, chuyên đề, dự giờ thăm lớp để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; phân công nhiệm vụ dựa vào sở trường để mỗi GV tự phấn đấu, phát huy trong giảng dạy. Đồng thời, nhà trường duy trì việc khảo sát, phân loại đối tượng HS, có kế hoạch phát hiện và bồi dưỡng HS có năng khiếu ở tất cả các khối lớp. Riêng HS yếu, kém, GV chủ nhiệm chủ động lên kế hoạch giúp đỡ các em trong suốt quá trình học tập, rèn luyện. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường ngày càng được khẳng định. Năm học 2020-2021, thi HS giỏi các môn văn hóa nhà trường có 2 HS đạt giải cấp tỉnh; 30 HS đạt giải cấp huyện; tỷ lệ HS xếp loại học lực khá, giỏi chiếm 70% trong tổng số HS toàn trường. Trường đã vươn lên xếp vị trí thứ 2 trong số các trường tiểu học và THCS toàn huyện.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hàng năm, ngay từ đầu năm học, ngành GD&ĐT huyện Đông Sơn đã xây dựng và thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, chú trọng chất lượng dạy học, giáo dục; tuyên truyền, huy động cộng đồng tham gia xây dựng, phát triển nhà trường; thực hiện tốt phối hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, ngành GD&ĐT huyện Đông Sơn thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong mỗi cán bộ, GV, HS về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp GD&ĐT phát triển toàn diện ở các cấp học, bậc học. Theo đó, cấp mầm non tập trung đổi mới nội dung; thực hiện có hiệu quả chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ; xây dựng kế hoạch, lựa chọn các nội dung phù hợp với từng chủ đề, từng độ tuổi, duy trì thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Trong 5 năm gần đây, bậc học mầm non luôn duy trì, tổ chức tốt hội thi các cấp, đạt nhiều thành tích và liên tục xếp tốp đầu bậc học mầm non toàn tỉnh. Là đơn vị duy nhất trong tỉnh được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, giai đoạn 2010-2020.

Ở cấp học tiểu học và THCS, từ phong trào thi đua các nhà trường đã tập trung đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ phương pháp giảng dạy của GV theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; tạo điều kiện cho các tổ/nhóm chuyên môn, GV được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề lồng ghép, tích hợp, liên môn. Chú trọng tổ chức các đợt thao giảng, dự giờ thăm lớp để đánh giá và nâng cao chất lượng đội ngũ GV. Tăng cường giáo dục đạo đức; tư vấn tâm lý HS; bồi dưỡng kỹ năng sống; tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho HS. Nhìn vào kết quả đánh giá về năng lực, phẩm chất của HS ở các cấp học đều đảm bảo duy trì bằng và hơn năm học trước về các chỉ số. Ở bậc tiểu học, tỷ lệ HS được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành môn học đạt 92,9%; tỷ lệ HS được đánh giá tốt và đạt ở các nhóm năng lực, phẩm chất đạt 99,7%. Kết quả đánh giá ở bậc THCS cho thấy HS xếp loại hạnh kiểm tốt, khá đạt 99,52%; học lực xếp loại giỏi 20,25%; xếp loại khá 47,75%; xếp loại HS thi vào lớp 10 đứng thứ 5 toàn tỉnh. Ở bậc THPT, HS xếp loại hạnh kiểm tốt, khá đạt 97,49%; học lực xếp loại giỏi 24,42%; xếp loại khá 58,99%.

Lấy chất lượng đại trà làm gốc để xây dựng chất lượng mũi nhọn, ngành đã thực hiện đổi mới trong chỉ đạo, chọn lọc và bồi dưỡng đội ngũ GV, ưu tiên phát hiện HS năng khiếu để bồi dưỡng ngay từ những bài học, bài tập trong nhà trường. Phối kết hợp với các cấp, các ngành, hội khuyến học, các dòng họ và gia đình HS để động viên, khích lệ HS tham gia rèn luyện và học tập. Năm học 2020-2021, tại kỳ thi HS giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh lớp 9, huyện Đông Sơn có 32 HS đạt giải. Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ 8 dành cho HS trung học, huyện giành được 2 giải nhì, 4 giải ba và 1 giải khuyến khích, xếp thứ 2 toàn tỉnh. Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50, có 1 bài thi đạt giải nhất toàn tỉnh, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích. Tham gia thi HS giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh bậc học THPT, có 52 giải, trong đó có 6 giải nhất, 12 giải nhì, 10 giải ba và 24 giải khuyến khích; Trường THPT Đông Sơn xếp thứ 13 trong tỉnh, xếp thứ nhất trong cụm thi đua. Thi HS giỏi môn quốc phòng cấp tỉnh, có 24 giải, trong đó Trường THPT Đông Sơn 1 đạt 6 giải; Trường Phổ thông Nguyễn Mộng Tuân đạt 8 giải, xếp thứ nhì toàn đoàn và đạt 2 Huy chương Vàng giải quốc gia môn bơi lội; Trường THPT Đông Sơn 2 đạt 10 giải xếp thứ 3 toàn đoàn.

Có được kết quả trên, ngoài sự phấn đấu, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, GV và HS trong dạy và học, là sự quan tâm sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân trong huyện. Năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành nghị quyết về phát triển sự nghiệp GD&ĐT huyện Đông Sơn giai đoạn 2016-2020; UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai quy hoạch đất đai và hạ tầng các trường mầm non, tiểu học, THCS các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đông Sơn giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030; trong đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể phát triển GD&ĐT trong giai đoạn mới. Để khuyến khích các địa phương đầu tư xây dựng trường lớp học theo hướng chuẩn quốc gia (CQG), UBND huyện đã hỗ trợ với mức 2 tỷ đồng/trường đạt CQG mức độ 2; 750 triệu đồng/trường đạt CQG mức độ 1 và công nhận lại 250 triệu đồng/trường. Công tác xây dựng trường đạt CQG đã tác động tích cực, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của huyện Đông Sơn. Hiện nay, Đông Sơn đang dẫn đầu toàn tỉnh về tỷ lệ trường CQG với 37/38 trường (đạt 97,3%), trong đó có 7 trường đạt CQG mức độ 2. Đặc biệt, Đông Sơn là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh đạt tỷ lệ 100% trường THCS đạt CQG. Với kết quả trên, 3 năm học gần đây (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021), giáo dục huyện Đông Sơn đứng tốp 6 toàn tỉnh.

Trao đổi về việc nâng cao chất lượng GD&ĐT trong thời gian tới, ông Phạm Văn Dũng, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đông Sơn, cho biết: Ngành GD&ĐT tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp theo Quyết định 5308/QĐ-UBND ngày 16-12-2015 của UBND tỉnh; đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục và đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ GV, nhất là đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Chỉ đạo các trường tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, GV, nhân viên và HS tại mỗi trường học.

Thanh Huê