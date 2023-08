Hoằng Hoá: Chất lượng giáo dục mũi nhọn giữ vững trong tốp đầu toàn tỉnh

♦ Thành tích nổi bật của ngành GD&ĐT huyện Hoằng Hóa năm học 2022 – 2023 Giáo dục mầm non - Mạng lưới trường lớp tiếp tục được củng cố và phát triển, toàn huyện có 51 trường, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (43 trường công lập; 3 trường tư thục, 5 nhóm trẻ). - Các trường tổ chức tốt hoạt động chăm sóc giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”, tỷ lệ trẻ ra lớp, trẻ đạt các chỉ số chiều cao, cân nặng, chỉ số phát triển trí tuệ đều tăng so với năm học trước. - Có 14 trường tổ chức chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo. - Xếp thứ ba toàn đoàn Hội thi “Bé với làn điệu dân ca” cấp tỉnh. Giáo dục phổ thông - Đạt nhiều thành tích trong các Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh: + Cấp THCS: 8 giải Nhất, 22 giải Nhì, 36 giải Ba, 19 giải Khuyến khích. Đây là năm thứ 6 liên tiếp toàn đoàn xếp thứ nhất toàn tỉnh. + Cấp THPT: 4 giải Nhất, 41 giải Nhì, 51 giải Ba, 46 giải Khuyến khích. Vị trí xếp hạng của các trường đều tăng so với năm học trước. - Tổ chức cho 3 cấp học Tiểu học, THCS, THPT tham gia Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp tỉnh với kết quả 100% tiết mục đạt giải: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích. Toàn đoàn xếp thứ 2. - Tổ chức thành công Hội thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học, THCS với số lượng giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện là: 164 giáo viên. - Kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp THPT có chuyển biến tích cực. Toàn huyện có 138 học sinh đạt 27 điểm trở lên, 46 học sinh đạt điểm 10. Trung tâm GDNN-GDTX xếp thứ nhất khối GDTX toàn tỉnh tại Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm học 2022-2023.