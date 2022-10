Hiệu quả phong trào xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn ở huyện Triệu Sơn

Khuôn viên sân trường xanh, sạch, đẹp, phòng lớp học khang trang là hình ảnh ở nhiều trường học trên địa bàn huyện Triệu Sơn kể từ khi các trường thực hiện phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” cũng như thực hiện kế hoạch xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn của ngành giáo dục trong nhiều năm qua.

Học sinh Trường Tiểu học Dân Lý tham gia đọc sách tại Thư viện xanh của nhà trường.

Cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi đến thăm Trường Tiểu học Dân Lý là không gian trường học trong lành, khuôn viên nhà trường, phòng học khang trang, sạch, đẹp, thân thiện. Có được không gian đó, theo thầy giáo Lê Hữu Tiến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dân Lý, mỗi năm nhà trường phấn đấu làm một công trình mới theo tiêu chí xanh, sạch, đẹp, như: công trình nhà vệ sinh, khuôn viên, bồn hoa cây cảnh, nâng cấp sân trường, xây dựng thư viện xanh, trang trí lớp học thân thiện... qua đó, tạo môi trường tốt nhất cho học sinh học tập và phát triển toàn diện về cả trí tuệ, sức khỏe và kỹ năng sống. Để phong trào xây dựng trường, lớp học xanh, sạch, đẹp, an toàn đạt hiệu quả cao, ngoài sự đầu tư của chính quyền địa phương và huy động xã hội hóa trong xây dựng các công trình, ban giám hiệu Trường Tiểu học Dân Lý đã xây dựng kế hoạch phân công giáo viên chủ động giúp học sinh hiểu rõ yêu cầu về xây dựng và giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, trong các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ, thầy, cô giáo luôn quán triệt cho các em về ý thức giữ gìn môi trường sạch, đẹp; chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, tham gia thu gom rác thải bảo vệ môi trường...

Không riêng Trường Tiểu học Dân Lý, sau nhiều năm thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, hiện nay, diện mạo của 37 trường mầm non, 30 trường tiểu học, 29 trường THCS, 6 trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã có nhiều khởi sắc. Cách đây 5 năm, Trường THCS thị trấn Nưa vẫn trong tình trạng khó khăn về cơ sở vật chất, sân chơi, bãi tập, tuy nhiên, từ khi thực hiện phong trào xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp cảnh quan, khuôn viên nhà trường từng bước được thay đổi. Đến nay, nhà trường đã có sân chơi, bãi tập; khuôn viên sân trường, phòng học cao tầng kiên cố khang trang từng bước được đầu tư xây dựng... Trước khi bước vào năm học mới 2022-2023, nhà trường đã huy động xã hội hóa được hơn 800 triệu đồng để cải tạo, quy hoạch lại khuôn viên sân trường, bồn hoa cây cảnh, mua sắm thêm trang thiết bị cho các phòng học bộ môn như Tin học, Tiếng Anh... Đặc biệt, để môi trường học đường luôn sạch, đẹp, ban giám hiệu nhà trường giao cho mỗi chi đội phụ trách việc chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, vệ sinh khuôn viên sân trường. Cùng với đó, giao đội cờ đỏ thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các bạn học sinh giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, không vứt rác bừa bãi ra sân trường. Nhờ đó, cảnh quan, khuôn viên Trường THCS thị trấn Nưa ngày càng khang trang, sạch, đẹp, ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường của học sinh cũng được nâng lên rõ rệt. Em Đoàn Lê Bảo Thy, học sinh lớp 6, Trường THCS thị trấn Nưa chia sẻ: “Để trường luôn xanh, sạch, đẹp và thân thiện, chúng em thường xuyên tổng vệ sinh trường, lớp học, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên nhà trường. Khi tổ chức hoạt động trên, các bạn trong lớp, trong trường đều hăng hái tham gia, năng nổ cùng nhau chung sức giữ gìn môi trường học đường, môi trường sống sạch, đẹp”.

Phong trào xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp cũng đã tạo tiền đề cho mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện Triệu Sơn có 1.285/1.422 phòng học kiên cố, đạt tỷ lệ 90,37%; có 104/108 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 96,29%. Kết quả này đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện. Kết thúc năm học 2021-2022, bậc tiểu học có gần 60% học sinh được đánh giá hoàn thành tốt môn học; bậc THCS, học sinh đạt học lực khá, giỏi đạt gần 50%; 99,68% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt. Chất lượng giáo dục mũi nhọn ngày càng được nâng cao, các sân chơi trí tuệ, các giải thi đấu thể dục, thể thao cũng thu hút học sinh tham gia tích cực. Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2021-2022, học sinh trong huyện đạt 66 giải, xếp thứ 7 toàn tỉnh; kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh, toàn huyện có 223 học sinh được xếp giải, có 4 trường THPT trong tốp 15 trường THPT dẫn đầu về chất lượng mũi nhọn của tỉnh. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn huyện có 56 học sinh đạt điểm 10 các môn xét tuyển đại học, có 216 học sinh có tổng điểm 3 môn thi đạt từ 27 điểm trở lên, trong đó có 46 học sinh đạt từ 28 điểm trở lên, đặc biệt có em Nguyễn Minh Tâm, học sinh Trường THPT Triệu Sơn I, đạt á khoa khối B toàn quốc, thủ khoa khối B của tỉnh với tổng điểm 3 môn xét tuyển đại học đạt 29,3 điểm...

Theo thầy giáo Nguyễn Văn Cận, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn, mục tiêu phát động phong trào xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn nhằm tuyên truyền, giáo dục cho mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh hiểu được ý nghĩa của việc tạo cảnh quan môi trường, bảo đảm trường, lớp luôn xanh, sạch, đẹp và an toàn. Đồng thời, là cơ sở để củng cố cơ sở vật chất, tạo môi trường sư phạm lành mạnh đáp ứng yêu cầu dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Từ ý nghĩa cũng như kết quả đạt được, trong thời gian tới, phòng giáo dục huyện tiếp tục chỉ đạo các nhà trường thực hiện quyết liệt hơn nữa trong xây dựng trường, lớp học xanh, sạch, đẹp, an toàn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục cũng như không ngừng nâng cao hơn chất lượng giáo dục huyện nhà.

