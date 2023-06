Hậu Lộc sẵn sàng cho kỳ tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT

Hiện nay, các trường THCS, THPT trên địa bàn huyện Hậu Lộc đang đẩy mạnh ôn tập, củng cố kỹ năng làm bài thi cho học sinh (HS) lớp 9 và lớp 12; đồng thời huyện Hậu Lộc cũng đã chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm bảo đảm cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 và thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Thầy giáo Nguyễn Trung Kiên và các em học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hậu Lộc 2 tập trung ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Các trường học tăng tốc ôn luyện cho kỳ thi

Những ngày cuối tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trường THCS Thuần Lộc cũng là thời điểm các em HS lớp 9 của nhà trường đang gấp rút ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Những ngày này, cô giáo Trịnh Thị Thuận, giáo viên môn Toán và là chủ nhiệm lớp 9B, Trường THCS Thuần Lộc đang hướng dẫn cho các em ôn tập, đồng thời khuyến khích HS tự học, tự bồi dưỡng bằng cách tập trung luyện đề để làm quen được các dạng bài tập khác nhau nhằm củng cố kiến thức, kỹ năng làm bài thi. Năm học 2022-2023, lớp 9B, Trường THCS Thuần Lộc có 40 em HS, trong đó có 35 em đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Em Luyện Phương Linh, HS lớp 9B cho biết: Em cảm thấy rất hồi hộp, có chút lo lắng cho kỳ thi vượt cấp. Ngoài thời gian học ôn trên lớp, dưới sự hướng dẫn của các thầy cô em cũng tranh thủ làm thêm nhiều bài tập, hệ thống lại kiến thức và làm các bài thi lên mạng để mở mang kiến thức. Em sẽ nỗ lực ôn tập để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi quan trọng này.

Cô giáo Lường Thị Ngân, Hiệu trưởng Trường THCS Thuần Lộc cho biết: Năm học 2022-2023, nhà trường có 327 em HS thuộc 8 lớp, trong đó HS lớp 9 có 2 lớp với tổng số 82 HS. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024, nhà trường có 76 HS đăng ký dự thi. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10-6-2023 với 3 môn Ngữ văn, tiếng Anh, Toán. Kỳ thi tuyển sinh năm nay, căn cứ vào tình hình thực tế của công tác thi, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) bổ sung, điều chỉnh một số nội dung, trong đó có thay đổi lịch thi rất hợp lý và được các trường, phụ huynh, HS đồng tình. Để trang bị cho các em có kiến thức, kỹ năng làm bài thi tốt, nhà trường đã lựa chọn và cử những giáo viên có chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, hướng dẫn HS phương pháp ôn tập. Trong năm học, ngoài 2 đợt thi khảo sát do Sở GD&ĐT tỉnh tổ chức, nhà trường đã chủ động thi, kiểm tra năng lực của HS, từ đó xác định năng lực của từng HS để nhà trường, giáo viên bộ môn tiếp tục có những điều chỉnh phù hợp, kịp thời đề ra các biện pháp bổ sung kiến thức, kỹ năng còn thiếu cho HS.

Trên địa bàn huyện Hậu Lộc hiện có 4 trường THPT và 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Hiện nay, các nhà trường đang gấp rút cho các em ôn tập, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra vào ngày 27, 28, 29 và 30-6 thành công, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT.

Thầy giáo Đặng Quang Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Hậu Lộc 2 cho biết: Tại Trường THPT Hậu Lộc 2, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 là 420 HS, hiện nay đã có 522 HS đăng ký dự thi tuyển sinh vào trường. Nhà trường cũng là 1 trong 3 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của huyện Hậu Lộc gồm 669 thí sinh thuộc trường THPT Hậu Lộc 2 và THPT Hậu Lộc 3 đăng ký dự thi, với tổng số 28 phòng thi. Hiện nay nhà trường đang đẩy nhanh kế hoạch ôn thi cho các em HS lớp 12, hướng dẫn, động viên để các em yên tâm ôn tập và tham dự thi, phấn đấu 100% các em HS đậu tốt nghiệp. Nhà trường chuẩn bị đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT năm 2023; xây dựng kế hoạch, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng trên địa bàn xã Thuần Lộc bố trí lực lượng bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn giao thông và an toàn tại điểm thi.

Đảm bảo cho kỳ thi diễn ra thành công

Năm học 2022-2023, huyện Hậu Lộc có tổng số HS lớp 9 được xét công nhận tốt nghiệp THCS là 2.051/2.059 (tỉ lệ 99,61%). Kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 có tổng số 1.971 HS đăng ký dự thi, có 4 hội đồng thi tại huyện Hậu Lộc.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tổng số thí sinh trong huyện đăng ký dự thi là 1.627 em, với 67 phòng thi. Toàn huyện có 3 điểm thi tốt nghiệp là THPT Hậu Lộc 1, THPT Hậu Lộc 2, THPT Hậu Lộc 4.

Ông Hoàng Viết Tuân, Trưởng Phòng GD&ĐT, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 và tốt nghiệp THPT năm 2023 huyện Hậu Lộc cho biết: Căn cứ quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tỉnh, Ban Chỉ đạo thi cấp huyện đã tham mưu kịp thời cho UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành kỳ thi; xây dựng phương án tổ chức thi. Huyện Hậu Lộc đang tập trung cao độ chuẩn bị các điều kiện tổ chức các kỳ thi. Ngành giáo dục xây dựng kế hoạch phối kết hợp chặt chẽ với các ngành công an, quân đội, tài chính, y tế, điện lực, UBND các xã và các đơn vị trên địa bàn bố trí lực lượng bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, ổn định điện năng tại các điểm thi. UBND huyện, ban chỉ đạo thi giao hiệu trưởng các trường THPT nơi đặt địa điểm thi căn cứ vào nhu cầu thực tế phối hợp với lực lượng công an huyện, ban chỉ huy quân sự huyện và các xã Đại Lộc, Thuần Lộc, Phú Lộc và Hưng Lộc để điều động lực lượng bảo vệ các kỳ thi, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các kỳ thi diễn ra trên địa bàn. Các trường THPT đã huy động các nguồn lực trong điều kiện có thể để tu sửa, mua sắm và bổ sung cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất cho các kỳ thi. Cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, thông báo và tuyên truyền quy chế thi, kế hoạch tổ chức thi cho cán bộ, Nhân dân nắm bắt để có ý thức chấp hành tốt các quy định thi, không tụ tập đông người bên ngoài khu vực thi, chấp hành nghiêm túc luật lệ giao thông trong những ngày thi; tuyên truyền các chủ hàng quán ăn uống phải niêm yết giá theo quy định, không để xảy ra tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng giá đột biến, ép khách, lợi dụng lưu lượng khách đông trong thời gian diễn ra các kỳ thi để trục lợi. Đến thời điểm hiện tại các khâu chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra thành công, đúng quy định.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn