Điều chỉnh nội dung dạy học lớp 5 và lớp 9 theo chương trình mới

Để chuẩn bị cho việc dạy và học chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 6 và lớp 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ điều chỉnh chương trình lớp 5 và lớp 9 hiện hành.

(Ảnh minh họa: PM/Vietnam+)

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang biên soạn tài liệu hướng dẫn dạy học các môn học lớp 5 , lớp 9 trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình năm 2018).

Tài liệu sẽ được thẩm định bởi một hội đồng gồm các nhà khoa học, nhà giáo dục đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu; các cán bộ, giáo viên trường phổ thông đang giảng dạy môn học ở cấp học tương ứng.

Sau khi đạt yêu cầu thẩm định, tài liệu này sẽ được tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên các nhà trường để tổ chức dạy học cho học sinh lớp 5, lớp 9 của chương trình hiện hành đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu vào lớp 6, lớp 10 thực hiện chương trình năm 2018.

Chuẩn bị cho chương trình mới

Chia sẻ về lý do điều chỉnh chương trình các môn học lớp 5 và lớp 9, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết chất lượng đầu ra của lớp 5, lớp 9 là chất lượng đầu vào lớp 6, lớp 10. Trong khi đó, học sinh lớp 5 hiện nay học chương trình hiện hành nhưng sang năm học tới, 2021-2022, các em sẽ lên lớp 6 và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Học sinh lớp 10 sẽ học chương trình mới từ năm học 2022-2023.

“Do đó, chúng ta cần chuẩn bị tâm thế và phẩm chất, năng lực cần thiết khác để học sinh lớp 5, lớp 9 từ năm học này đến khi áp dụng chương trình mới sẽ được làm quen và đáp ứng được chuẩn đầu vào của lớp 6, lớp 10 theo chương trình mới,” Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.

Theo đó, từ nội dung chương trình đến phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá lớp 5, lớp 9 phải đáp ứng yêu cầu của chương trình năm 2018.

Cũng theo ông Độ, một phần lý do khiến việc thực hiện chương trình lớp 1 vừa qua có một số khó khăn vì chất lượng đầu ra của mầm non năm nay chưa đảm bảo do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khiến các em chưa được làm quen mặt chữ. Học sinh vào lớp 1 lại không có thời gian để quen nề nếp của cấp học mới.

“Thực tế đó cho thấy phải đặc biệt quan tâm chuẩn bị thật tốt chất lượng đầu ra của lớp 5, lớp 9 để triển khai tốt chương trình mới ở lớp 6 và lớp 10,” Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho hay.

Nhiều hướng điều chỉnh

Chia sẻ cụ thể hơn về hướng điều chỉnh chương trình lớp 5 và lớp 9, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết những nội dung kiến thức có trong chương trình hiện hành nhưng không có trong chương trình mới sẽ được tinh giản theo hai hướng.

Thứ nhất, nếu đó là các nội dung kiến thức học sinh không cần phải sử dụng để học các nội dung kiến thức khác trong chương trình môn học thì không dạy, không thực hiện. Thứ hai, nếu đó là các nội dung kiến thức học sinh cần sử dụng để học các nội dung kiến thức liên quan trong chương trình môn học thì hướng dẫn học sinh tự học hoặc tích hợp vào bài học, chủ đề cần sử dụng để tổ chức cho học sinh học tập cùng với kiến thức liên quan.

Phẩm chât, năng lực cần đạt của học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới. (nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đối với các nội dung kiến thức có trong chương trình 2018 nhưng không có trong chương trình hiện hành thì bổ sung nội dung kiến thức mới vào chương trình môn học hiện hành theo hướng: Bổ sung, tích hợp vào các nội dung, chủ đề phù hợp để đảm bảo yêu cầu cần đạt theo chương trình mới hoặc bổ sung nội dung, chủ đề mới vào thời điểm phù hợp, đảm bảo học sinh có đủ điều kiện về kiến thức, kỹ năng để học thuận lợi.

Đối với các nội dung kiến thức có cả trong chương trình hiện hành và chương trình 2018 nhưng khác nhau về cách tiếp cận và yêu cầu cần đạt sẽ được điều chỉnh từ mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng, sang yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực quy định trong chương trình mới.

Trong đó, ông Thành cho rằng cần quan tâm đặc biệt tới phần bổ sung nội dung kiến thức mới của chương trình 2018 vào chương trình hiện hành. “Học sinh phải được cung cấp tài liệu về những nội dung kiến thức mới để chủ động học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô giáo,” ông Thành nói.

Cũng theo ông Thành, bên cạnh điều chỉnh nội dung kiến thức, việc đổi mới phương pháp dạy học đối với lớp 5, lớp 9 là rất quan trọng. Điều này sẽ giúp học sinh được làm quen với cách dạy và học, cách kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của chương trình mới. Vì thế, thời gian tới, Bộ cùng các trường sư phạm chủ chốt, các địa phương sẽ tiếp tục triển khai việc bồi dưỡng phương pháp dạy học theo chương trình 2018 cho giáo viên./.

Hà An (Vietnam+)