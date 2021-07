Đảm bảo ATGT trong các kỳ thi năm 2021

Nhằm phục vụ tốt cho học sinh và người nhà học sinh đến các địa điểm thi được kịp thời, thuận lợi và bảo đảm TTATGT trong các kỳ thi năm 2021, Sở GTVT Thanh Hòa đã có văn bản tổ chức vận tải đảm bảo giao thông trong các kỳ thi.

Cụ thể, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô lập kế hoạch đảm bảo công tác vận chuyển hành khách, phương án tăng cường, bố trí đủ phương tiện dự phòng và công tác đảm bảo an toàn giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại của thí sinh và người dân trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe chấp hành nghiêm các quy định về vận tải hành khách khi tham gia hoạt động kinh doanh vận tải; có các biện pháp đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt của phương tiện, các phương tiện đưa vào phục vụ vận chuyển khách phải được kiểm định ATKT và BVMT, vệ sinh sạch sẽ; phổ biến cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe không sử dụng rượu bia trước và sau khi lái xe; có các hình thức bán vé thuận lợi, có chính sách ưu đãi, hỗ trợ đi lại tốt nhất cho cán bộ giảng viên, thí sinh (đặc biệt là những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, khuyết tật, vùng sâu, vùng xa,…), phụ huynh, người nhà thí sinh như: giá vé, chỗ ngồi, chuyến xe xuất bến, về bến và các dịch vụ khác kèm theo; Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GTVT, UBND tỉnh, Tổng cục ĐBVN và các văn bản chỉ đạo của Sở GTVT.

Các đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại bến xe khách theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GTVT, UBND tỉnh, Tổng cục ĐBVN và các văn bản chỉ đạo của Sở GTVT; Tổ chức, bố trí cán bộ tại bến xe để hướng dẫn, hỗ trợ, ưu tiên trong việc bán vé xe và sử dụng các dịch khác tại bến cho cán bộ giảng viên, thí sinh, phụ huynh và người nhà thí sinh; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước khi xuất bến, kiên quyết không cho các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật xuất bến theo quy định; Thực hiện việc chỉnh trang bến bãi, vệ sinh môi trường như: mặt bằng thoáng mát khi thời tiết nắng nóng, có đủ chỗ để chờ hoặc nghỉ ngơi, đảm bảo vệ sinh môi trường sạch sẽ, an toàn; yêu cầu các quầy dịch vụ trong bến cam kết không tăng giá dịch vụ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp với đơn vị kinh doanh vận tải lập phương án bán vé thuận lợi cho người dân; Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và người dân về các chủ trương, kế hoạch phục vụ và đồng thời cảnh báo, khuyến cáo những hành vi vi phạm nếu có sẽ được xử lý nghiêm trong thời gian diễn ra kỳ thi; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như: Công an, Cảnh sát, Thanh tra Giao thông lên phương án hành động để đảm bảo an toàn an ninh trật tự trong và ngoài bến.

Ban QLDA đầu tư XDCT giao thông số II Thanh Hóa, các đơn vị thi công, đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy nội địa có kế hoạch đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường đang thi công, xử lý sự cố gây ùn tắc giao thông trên tuyến; Kiểm tra các tuyến đường bộ, đường thủy, cầu, cầu treo, cống, phà, đò, để có kế hoạch sữa chữa kịp thời những hư hỏng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia giao thông; Kiểm tra các bến phà, cầu phao, bến đò ngang, tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa bến, đường lên xuống, phà, đò, cầu phao đảm bảo thuận tiện, êm thuận phục vụ nhân dân, đặc biệt là học sinh.

Các phòng, ban nghiệp vụ của Sở, các đơn vị trong ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình tăng cường công tác kiểm tra, và tạo điều kiện thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ thi.

Thanh tra Sở tăng cường lực lượng, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các đơn vị kinh doanh vận tải, trên các phương tiện vận tải hành khách, tại các bến xe khách; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch; tiếp tục thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý theo chỉ đạo của Giám đốc Sở; Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông theo quy định; phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an ninh, trật tự trên các tuyến giao thông, bến xe, bến tàu, nhà ga, cảng hàng không; phối hợp với Cảnh sát đường thuỷ, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động chở khách ngang sông đảm bảo an toàn, thuận tiện; Phối hợp tổ chức, lên phương án phân luồng giao thông hợp lý, giảm tối đa tình trạng ùn tắc giao thông hoặc nhanh chóng giải tỏa ùn tắc trước và sau thời gian thí sinh đến địa điểm thi; hướng dẫn phụ huynh, người nhà thí sinh chờ đón tại những địa điểm phù hợp gần địa điểm thi để đảm bảo an toàn giao thông công cộng; Bố trí nhân sự trực đường dây nóng tiếp nhận các thông tin phản ánh từ nhân dân, các cơ quan, đơn vị từ Trung ương gửi về, nhanh chóng kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có); báo cáo, đề xuất lãnh đạo Sở để kịp thời xử lý các sự cố gây mất ATGT và những sự cố ngoài khả năng giải quyết của đơn vị.

Phòng Quản lý giao thông rà soát, tăng cường các giải pháp để nâng cao điều kiện an toàn giao thông đối với các đoạn tuyến đường bộ thuộc sự quản lý; phối hợp với các đơn vị liên quan để chỉ đạo kịp thời xử lý các trường hợp gây mất ATGT, ùn tắc giao thông trên tuyến trong dịp diễn tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Sở để kịp thời xử lý các sự cố gây ùn tắc giao thông, mất ATGT trên tuyến.

Phòng Quản lý vận tải thường xuyên nắm bắt thông tin, diễn biến của dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách, kịp thời tham mưu Giám đốc Sở công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra hoạt động vận tải khách tại các bến xe, các tuyến xe buýt trong các ngày cao điểm, đề xuất giải quyết tình trạng ùn ứ khách tại bến xe, các điểm dừng xe buýt… không để thí sinh bị muộn thi do thiếu phương tiện vận chuyển...

BĐT