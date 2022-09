[Cập nhật] - Danh sách các trường đại học công bố điểm trúng tuyển

Từ chiều 15-9, nhiều trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển. Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, trước 17 giờ 00 ngày 17-9, các cơ sở giáo dục đại học phải thông báo cho thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Danh sách các trường đại học công bố điểm trúng tuyển đợt 1 như sau:

Đại học Cảnh sát Nhân dân

Sáng 15-9, Hội đồng tuyển sinh ĐH Cảnh sát Nhân dân thông báo điểm trúng tuyển theo phương thức 3 - xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, C03, D01) kết hợp với kết quả bài thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1, CA2), gọi tắt là bài thi Bộ Công an.

Mức điểm chuẩn dao động từ 15,42 đến 24,43 điểm tùy địa bàn và khối ngành và giới tính. Trong đó, địa bàn 5, khối A01, đối với thí sinh nữ lấy mức điểm cao nhất.

Cụ thể các địa bàn như sau:

Địa bàn 4 gồm các tỉnh Nam Trung Bộ: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận.

Địa bàn 5 gồm các tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Địa bàn 6 gồm các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ: Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hồ Chí Minh.

Địa bàn 7 gồm các tỉnh, thành phố Tây Nam Bộ: Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Địa bàn 8 gồm các đơn vị trực thuộc Bộ: A09, C01, C10, C11, K01, K02.

Cụ thể điểm chuẩn từng ngành như sau:

Đại học KHXHNV- ĐHQG Hà Nội

Ngành Đông phương học, Quan hệ công chúng khối C00 có mức điểm chuẩn cao nhất là 29,95. Kế tiếp, ngành Báo chí khối C00 là 29,9. Các ngành tuyển tổ hợp C00 khác điểm chuẩn cao, dao động 27 - 28 điểm.

Các ngành khối C vốn ít hấp dẫn nhưng điểm chuẩn khá cao như Tôn giáo 25,5 điểm, Nhân học 26,75 điểm. Ngành Hán Nôm 27,5 điểm.

Các ngành khối D có mức điểm chuẩn dao động từ 24 đến 27,5 điểm. Trong đó Quan hệ công chúng, Báo chí mức 27,25 - 27,5 điểm. Ở khối D, một số ngành như Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Quản trị khách sạn... có sức hút nhưng chỉ tuyển khối D nên mức điểm chuẩn vừa phải từ 25 - 27,25 điểm.

Một số ngành của trường này tuyển tổ hợp khối A có mức điểm chuẩn dao động trên dưới 23 điểm.

Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh

Ngày 15-9, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 cho 3 phương thức xét tuyển.

Trường Đại học Gia Định

Trường Đại học Gia Định (GDU) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 đối với 17 ngành chương trình đại trà và 5 chương trình tài năng.

Theo đó, so với năm 2021, điểm chuẩn trúng tuyển của Trường Đại học Gia Định năm 2022 tăng từ 0,5 điểm đến 1,5 điểm, đặc biệt với các ngành “hot”, ngành thế mạnh của trường như Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh…

Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển theo kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2022 vào GDU cao nhất 15,5 điểm là ngành Công nghệ Thông tin, 16 ngành còn lại là 15 điểm.

Với phương thức xét kết quả học bạ THPT, điểm trúng tuyển cao nhất 17 điểm ở ngành Quản trị kinh doanh, 16 ngành còn lại 16,5 điểm.

Với kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2022 của Đại học Quốc gia TP.HCM điểm trúng tuyển tất cả 17 ngành là 600 điểm.

Với chương trình tài năng, điểm chuẩn theo kết quả thi Tốt nghiệp THPT 2022 là 18 điểm cho 5 ngành học gồm: Ngành Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Ngôn ngữ Anh. Điểm chuẩn theo kết quả học bạ THPT và Điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM cũng là 18 điểm.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh:

ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP Hồ Chí Minh):

Từ 12 giờ 00 ngày 16-9-2022, thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển của tất cả các phương thức xét tuyển (gồm các phương thức xét tuyển sớm và phương thức dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022) tại địa chỉ trang web: https://tsdh.hcmus.edu.vn/ketqua.

Đại học Nha Trang:

Đại học Thủy Lợi:

Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM):

Đại học Thương mại:

Học viện Ngân hàng:

Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội):

Điểm chuẩn năm 2022 từng ngành của Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) cụ thể như sau:

Đại học Kinh tế quốc dân:

ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh:

Đại học Ngoại thương:

Hội đồng tuyển sinh Đại học Ngoại thương đã họp thống nhất phương án điểm trúng tuyển các mã xét tuyển của trường cho các phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Trong đó, điểm trúng tuyển các nhóm ngành theo phương thức xét tuyển 4 - phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2022 - tại trụ sở chính Hà Nội và cơ sở II (TP.HCM) tương đối đồng đều và có mức điểm thấp nhất là 27,5 của tổ hợp A00.

Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh:

Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh:

Đại học Bách khoa Hà Nội:

Năm nay điểm chuẩn cao nhất của trường Đại học Bách khoa Hà Nội là 28,29 điểm, giảm so với năm 2021.

Các trường Công an nhân dân:

Năm nay, lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức bài thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân, đề thi đáp ứng được tiêu chí xét tuyển vào các trường đại học Công an nhân dân, có độ phân hóa và độ khó, do đó, điểm thi cũng phân hóa rất tốt, chỉ có 2 thí sinh đạt 70 điểm trở lên. Do đó, điểm trúng tuyển năm nay so với năm 2021 có thay đổi.

Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, ngoài 2 phương thức xét tuyển 1, 2, phương thức 3 sẽ xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo với bài thi đánh giá của Bộ Công an, trong đó:

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính như sau:

ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5+BTBCA*3/5+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:

+ ĐXT: điểm xét tuyển

+ M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường Công an nhân dân;

+ BTBCA: điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an;

+ KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ ĐTh: điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc THPT, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia bậc THPT theo quy định của Bộ Công an.

Đại học Luật Hà Nội:

Đại học Nội vụ Hà Nội:

TIẾP TỤC CẬP NHẬT...

Nguồn: VGP