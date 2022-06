Cấp bằng công nhận cho 5 trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 và 2

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành các quyết định về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho 5 trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2 năm 2022.

Cụ thể, Trường Mầm non Lộc Sơn, Ngư Lộc và Văn Lộc (huyện Hâu Lộc) đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường Mầm non Tuy Lộc (huyện Hậu Lộc) và Trường Mầm non Định Hưng (huyện Yên Định) đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Thời hạn công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia là 5 năm (60 tháng) kể từ ngày Quyết định công nhận có hiệu lực thi hành.

BĐT