Các trường học trên địa bàn toàn tỉnh tưng bừng khai giảng năm học mới

Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của học sinh cả nước, sáng nay (5-9) hơn 940.000 học sinh các trường trên địa bàn toàn tỉnh đã tưng bừng dự Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024.

Sáng 5-9, Trường THPT Quan Hóa đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024 và đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh. Dự buổi lễ có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, huyện Quan Hóa.

Học sinh rước hồng kỳ trong Lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại Trường THPT Quan Hóa.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên cùng đại biểu dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại Trường THPT Quan Hóa.

Bí thư Huyện ủy Quan Hóa Hà Thị Hương đọc Thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước.

Mặc dù trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, song phát huy truyền thống hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, thầy và trò Trường THPT Quan Hóa đã nỗ lực vươn lên trở thành một điểm sáng giáo dục ở miền núi Thanh Hóa. Cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với mục tiêu “Dạy thực chất, học thực chất” và xây dựng trường học thân thiện, an toàn, xanh, sạch đẹp; đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng và thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Quan Hóa.

Kết quả xếp loại học sinh năm học 2022-2023 ở Trường THPT Quan Hóa có nhiều chuyển biến tiến bộ. Nhà trường đoạt 6 giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa. Có học sinh đạt giải Nhất tuần, Nhất tháng trong cuộc thi “Âm vang Xứ Thanh” lần thứ XVII. Gần đây nhất, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, nhà trường có 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT, 4 học sinh đạt 28 điểm trở lên ở 3 môn xét tuyển đại học, 25 học sinh có điểm xét đại học từ 25 điểm trở lên, 2 học sinh đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân, 80% học sinh đỗ nguyện vọng 1 vào các trường đại học, trong đó nhiều em đậu vào các trường thuộc tốp đầu của cả nước...

Thừa ủy quyền, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Ban Giám hiệu Trường THPT Quan Hóa.

Với nhiều nỗ lực, cố gắng, Trường THPT Quan Hóa đã đạt danh hiệu thi đua Tập thể lao động xuất sắc, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2022-2023.

Lãnh đạo huyện Quan Hóa tặng quà, hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích và đóng góp của các thế hệ thầy, trò Trường THPT Quan Hóa trong thời gian qua.

Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được của Trường THPT Quan Hóa là sự kết tinh của tâm huyết, nỗ lực, sự phấn đấu vươn lên không ngừng của các thế hệ cán bộ, giáo viên nhà trường; sự cố gắng trong học tập và rèn luyện của các thế hệ học sinh; sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Sở GD&ĐT, của các cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp hiệu quả của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; sự quan tâm, ủng hộ, sẻ chia của các bậc phụ huynh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Trường THPT Quan Hóa cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về GD&ĐT, đặc biệt là Quyết định số 700-QĐ/TU, ngày 10-9-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025. Thực hiện linh hoạt các chương trình giáo dục phù hợp với điều kiện của địa phương, gắn giáo dục với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”.

Bên cạnh đó, nhà trường cần thực hiện đồng bộ các giải pháp quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, trong sáng về phẩm chất đạo đức và tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”. Chú trọng xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, góp phần hoàn thiện nhân cách, văn hóa giao tiếp của học sinh.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng gắn với xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đổi mới. Quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng viên mới trong nhà trường. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đưa Trường THPT Quan Hoá phát triển theo kịp các trường hàng đầu của tỉnh.

Thừa ủy quyền, Bí thư Huyện ủy Quan Hóa Hà Thị Hương trao Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Hiệu trưởng Trường THPT Quan Hóa Lê Văn Thanh.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của huyện Quan Hoá, các bậc phụ huynh, cộng đồng xã hội tiếp tục quan tâm ưu tiên huy động các nguồn lực cùng với nhà trường sớm hoàn thiện các tiêu chí để xây dựng Trường THPT Quan Hóa đạt chuẩn quốc gia trước năm 2025.

Thừa ủy quyền, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quan Hóa Cao Thị Minh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Quan Hóa.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đã trao Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Trường THPT Quan Hóa.

Đỗ Đức

. Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày tựu trường, sáng 5-9, Trường THCS Trần Mai Ninh (TP Thanh Hóa) đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân cùng các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Trường THCS Trần Mai Ninh.

Dự lễ khai giảng với thầy cô giáo và học sinh nhà trường có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa.

Tại lễ khai giảng năm học mới, các đại biểu, các thầy cô giáo và học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh đã được nghe Thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024.

Tiết mục văn nghệ của thầy cô giáo và các em học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh tại lễ khai giảng.

Trải qua 29 năm xây dựng và phát triển, các thầy giáo, cô giáo và học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh đã phát huy truyền thống, đạt được nhiều thành tích trong các kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp Quốc gia. Đặc biệt, trong những năm gần đây, số lượng học sinh nhà trường thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn luôn dẫn đầu toàn tỉnh; thi THPT luôn ở vị trí số 1 trong 624 Trường THCS của toàn tỉnh Thanh Hóa về điểm bình quân 3 môn Văn, Toán, Tiếng Anh.

Năm học 2023-2024, với mục tiêu xây dựng Trường THCS Trần Mai Ninh thành trường trọng điểm chất lượng cao của TP Thanh Hóa, nhà trường tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”; phấn đấu thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đề án “Xây dựng Trường THCS Trần Mai Ninh thành trường trọng điểm chất lượng cao giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030”; là trường học thông minh; học sinh được đào tạo toàn diện về “Thể lực, đạo đức, trí lực, tài năng và thẩm mỹ".

Cùng với việc nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn, chất lượng dạy học các môn học chính khóa, trong năm học này, nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi; quan tâm đến việc triển khai hoạt động của các câu lạc bộ, hoạt động giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp; giúp các em học sinh phát triển kỹ năng; xây dựng hình ảnh “Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân cùng Hiệu trưởng Trường THCS Trần Mai Ninh trao những phần thưởng cho các em học sinh đạt điểm cao kỳ thi vào lớp 6 năm học 2023-2024.

Tại Lễ khai giảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân đã đánh hồi trống đánh dấu thời khắc mở đầu năm học mới 2023-2024. Đồng thời tặng hoa chúc mừng, động viên thầy cô giáo và các học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa trong giảng dạy và học tập.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân và Hiệu trưởng Trường THCS Trần Mai Ninh khen thưởng cho các thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023.

Nhân ngày khai giảng năm học mới, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân và Hiệu trưởng Trường THCS Trần Mai Ninh đã trao những phần thưởng cho các học sinh đạt thủ khoa và đạt điểm cao kỳ thi vào lớp 6 năm học 2023-2024; khen thưởng cho 13 thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023.

Hòa Bình

. Sáng 5-9, Trường THCS Điện Biên (TP Thanh Hóa) đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024. Dự lễ khai giảng có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo TP Thanh Hóa cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự lễ khai giảng năm học mới năm học 2023-2024 tại Trường THCS Điện Biên

Các đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ.

Tại buổi lễ, các đại biểu, học sinh Trường THCS Điện Biên đã được nghe thư của Chủ tịch nước gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới 2023 - 2024.

Các em học sinh dự lễ khai giảng.

Năm học 2022-2023, với sự nỗ lực, phấn đấu của thầy và trò, Trường THCS Điện Biên đã đạt được nhiều đột phá trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Học sinh Trường THCS Điện Biên đã tham gia nhiều cuộc thi, nhiều sân chơi về trí tuệ, giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoại khóa... Chất lượng giáo dục đi lên về nhiều mặt, nhất là chất lượng văn hóa và nền nếp học sinh. Kết quả trong năm 2022-2023 có 100% học sinh xếp hạnh kiểm khá, tốt, trong đó hạnh kiểm tốt chiếm 94,5%; 92,6% học sinh xếp học lực loại khá, giỏi; 90 giải học sinh giỏi cấp thành phố; 8 giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh. 16 học sinh đậu vào lớp 10 THPT Chuyên Lam Sơn - xếp thứ nhì toàn thành phố. Điểm bình quân các môn thi vào lớp 10 THPT công lập đứng thứ 3 toàn thành phố. Nhà trường vinh dự được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Hiệu trưởng Trường THCS Điện Biên phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát huy những kết quả đạt được, năm học 2023-2024, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học năm 2023-2024, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”; tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá tích cực theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đẩy mạnh giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục hướng nghiệp và giáo dục pháp luật; tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong công tác quản lý, trong các hoạt động dạy và học; đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa...

Các em học sinh tham dự lễ khai giảng.

Đánh trống khai trường và phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới của Trường THCS Điện Biên, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Ban giám hiệu và mỗi thầy cô giáo cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất ý chí, tập trung xây dựng và phát triển nhà trường vững bước đi lên, phát huy và giữ vững truyền thống thi đua “Dạy tốt - học tốt”, nâng cao chất lượng công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, độc lập và khả năng kết nối học tập, tinh thần hợp tác. Phát triển hơn nữa văn hóa đọc; tăng cường khả năng ngoại ngữ đáp ứng mục tiêu hội nhập, phát triển và đào tạo công dân toàn cầu.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Cùng với đó, cần chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, bình đẳng, lành mạnh; tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh. Kết hợp chặt chẽ giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi. Mỗi cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo cần tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, say mê nghề nghiệp, duy trì kỷ luật, kỷ cương, thực sự “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” để học sinh noi theo.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường THCS Điện Biên

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của thành phố và các bậc phụ huynh tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chăm lo hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo; tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học để các em học sinh được học tập, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực ngày càng tốt hơn. Quan tâm chăm sóc các em học sinh là con thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhân dịp này, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại Trường THCS Điện Biên được tặng quà khuyến học do một số doanh nghiệp hỗ trợ.

Thùy Linh

. Trong không khí hân hoan chào mừng năm học mới, sáng 5-9, Trường TH, THCS và THPT Hồng Đức đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024. Đây là lễ khai giảng đầu tiên của thầy và trò nhà trường với 493 học sinh khối lớp 1, lớp 6 và lớp 10.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trường TH, THCS và THPT Hồng Đức được thành lập theo Quyết định số 813/QĐ-UBND ngày 13-3-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức, nằm trong khuôn viên Trường Đại học Hồng Đức (số 565, Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa), với quy mô 36 lớp, trong đó 15 lớp TH, 12 lớp THCS và 9 lớp THPT.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Trường TH, THCS và THPT Hồng Đức với mục tiêu tạo cơ sở thực hành, rèn nghề cho sinh viên các ngành sư phạm từ giáo dục TH đến THPT của Trường Đại học Hồng Đức, nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên; khai thác được đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng nghề giỏi và cơ sở vật chất (phòng học, hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện,....) hiện có của nhà trường.

Trường được thành lập trên cơ sở thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các loại trường, loại hình đào tạo trong nhà trường, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn TP Thanh Hóa và vùng phụ cận; cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao; xây dựng mô hình thực nghiệm, triển khai nghiên cứu khoa học giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục phổ thông và đại học hiện nay.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Năm học 2023-2024, Trường TH, THCS và THPT Hồng Đức đón những học sinh đầu tiên ở 3 khối lớp, trong đó có 159 học sinh khối lớp 1, 208 học sinh khối lớp 6 và 127 học sinh khối lớp 10.

Toàn cảnh buổi lễ.

Với tinh thần “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”, nhà trường hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện, giáo dục các em học sinh có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, có phẩm chất năng lực và ý thức công dân. Trong đó, cấp tiểu học nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, năng lực của các em; cấp THCS nhằm bảo đảm cho học sinh có nền tảng, hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học THPT hoặc chương trình giáo dục nghề nghiệp; cấp THPT bảo đảm cho học sinh có hiểu biết, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học chương trình giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp hoặc tham gia lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, nhà trường, các nhà tài trợ đã trao quà cho các em học sinh đạt điểm thủ khoa và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tô Hà

. Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước chào đón “Ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường”, sáng 5-9, Trường Mầm non Thực hành Hồng Đức tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Năm học 2023-2024, nhà trường có quy mô 300 trẻ ở 5 độ tuổi; 100% giáo viên đạt trên chuẩn (trong đó có 31,6% trình độ thạc sỹ).

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Trong những năm học qua, nhà trường đã làm tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng và tâm huyết với nghề, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non. Nhà trường luôn làm tốt các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, có biện pháp phù hợp để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện như: Tạo bầu không khí thân thiện, môi trường hoạt động lành mạnh đầy yêu thương, đảm bảo an toàn về tâm lý và tính mạng cho trẻ.

Kết quả, hằng năm hầu hết trẻ có sự phát triển về thể chất, nhận thức, thẩm mỹ, ngôn ngữ và phát triển tình cảm kỹ năng xã hội theo mục tiêu của Chương trình Giáo dục mầm non. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ luôn đạt kết quả tốt, trong những năm qua không có dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra trong trường, 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, 100% trẻ được đánh giá xếp loại đạt 9,8% về các mặt phát triển theo quy định của chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục& Đào tạo ban hành.

Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thanh Hoá tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Trong những năm gần đây, trường luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc, Công đoàn xuất sắc vững mạnh, có nhiều thành tích trong phong trào thi đua do các cấp tổ chức. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao đều tham gia và đạt thành tích cao nhất...

Tô Hà

. Sáng 5-9, gần 11.500 em học sinh các cấp học trên địa bàn huyện Mường Lát tưng bừng bước vào khai giảng năm học 2023-2024 với sự háo hức, phấn khởi cùng những niềm tin và hy vọng về năm học mới đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm học 2023-2024, huyện Mường Lát có gần 11.500 học sinh các cấp học

Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới của các em học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý, huyện Mường Lát

Tiếng trống khai giảng năm học mới vang lên tại Trường tiểu học Trung Lý 1

Không khí khai giảng náo nức tại điểm trường Nà Ón, xã Trung Lý

Các em học sinh tại điểm trường Nà Ón, xã Trung Lý hân hoan chào đón năm học mới

Không khí khai giảng trang nghiêm, háo hức tại Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý

Các em học sinh vùng cao Mường Lát phấn khởi trở lại trường học tập sau thời gian nghỉ hè

Không khí khai giảng tại Trường tiểu học Tam Chung

Học sinh các cấp học trên địa bàn huyện Mường Lát đã sẵn sàng cho năm học mới

Niềm vui khai giảng năm học mới của các em học sinh khối lớp 1 Trường tiểu học Pù Nhi

Học sinh tại các điểm trường lẻ tại các thôn, bản trên địa bàn huyện Mường Lát háo hức, phấn khởi bước vào năm học mới

Năm học 2023-2024, toàn huyện Mường Lát có 10 trường mầm non, 11 trường tiểu học, 10 trường THCS và Trung tâm GDNN-GDTX. Công tác nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trường lớp học được quan tâm, tăng cường

Lễ khai giảng với cách thức tổ chức rất riêng và độc đáo của các thầy, cô giáo và các em học sinh tại điểm trường Khằm 2, Trường tiểu học Trung Lý 1

Năm học 2023-2024, huyện Mường Lát tiếp tục cụ thể hoá Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát, giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Ngành giáo dục huyện Mường Lát đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm tới đội ngũ giáo viên. Năm học 2023-2024, toàn huyện có 653 giáo viên các bậc học

Các điểm trường lẻ đã và đang được quan tâm, nâng cao điều kiện học tập cho các em học sinh

Huyện Mường Lát bước vào năm học mới 2023-2024 với mục tiêu: Nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng toàn diện và vững chắc; Tiếp tục giữ vững sự ổn định về mạng lưới quy mô trường, lớp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng; duy trì và nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng hoạt động chuyên môn, giảm tỉ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỉ lệ học sinh khá, giỏi, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, tăng cường phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi phấn đấu năm học 2023-2024 có học sinh giỏi cấp tỉnh.

Mạnh Cường

. Hòa chung không khí ngày khai trường, sáng 5-9, 70 trường học trên địa bàn huyện Bá Thước đã đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024 trong sự hân hoan chờ đón của giáo viên, học sinh.

Học sinh Trường PTDT nội trú THCS Bá Thước tham dự lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Năm học 2023-2024, toàn huyện Bá Thước có 70 trường với 22.114 học sinh các cấp học từ bậc Mầm non đến THCS. Trong đó bậc học Mầm non có 24 trường, 5.583 trẻ; Tiểu học có 22 trường, 9.514 học sinh; THCS có 24 trường (có 2 trường liên cấp Tiểu học và THCS), 7.017 học sinh.

Toàn cảnh lễ khai giảng tại Trường PTDT nội trú THCS Bá Thước

Để chuẩn bị cho ngày khai giảng và năm học mới, ngành giáo dục huyện đã chỉ đạo các nhà trường quan tâm tu bổ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và có phương án cụ thể để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ ở bậc học mầm non và ở một số bộ môn văn hóa ở bậc tiểu học.

Toàn cảnh lễ khai giảng tại Trường THCS Ban Công (Bá Thước).

Năm học 2023-2024, ngành giáo dục huyện tiếp tục tập trung các nguồn lực để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhằm đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, trong đó trọng tâm là tổ chức triển khai hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Đồng thời, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên... hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm học mới, từ đó góp phần đưa giáo dục huyện tiếp tục có những bước phát triển vượt bậc.

Nguyễn Đạt

. Hòa chung với không khí vui tươi, phấn khởi của ngày tựu trường, sáng 5-9, hơn 38 nghìn học sinh và cán bộ, giáo viên ở các cấp học, bậc học trên địa bàn huyện Thạch Thành hân hoan chào đón lễ khai giảng năm học mới 2023-2024.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; các ban, ngành, đoàn thể của huyện đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới tại một số trường học trên địa bàn.

Năm học 2023-2024, toàn huyện có 94 trường, trong đó: Bậc Mầm Non 29 trường; Tiểu học 31 trường, 2 trường liên cấp Tiểu học &THCS; 27 trường THCS; 4 trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên.

Với chủ đề năm học 2023-2024 “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, ngành giáo dục Thạch Thành tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng học sinh giỏi; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với tiêu trí xây dựng nông thôn mới.

Trước ngày khai giảng, huyện Thạch Thành đã triển khai tổ chức mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ổn định công tác sắp xếp trường lớp, cán bộ quản lý trên toàn huyện. Cùng với đó, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn và các trường thống kê, rà soát, đánh giá, xác định tình trạng thiếu phòng, lớp học, thiếu giáo viên để nhà trường và các đơn vị liên quan chủ động cải tạo, sửa chữa, bổ sung hơn 50 phòng, lớp học và có phương án tuyển thêm giáo viên, đảm bảo cho năm học mới đạt kết quả tốt nhất.

Với sự chủ động, tích cực của ngành giáo dục huyện Thạch Thành và sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của các nhà trường, hứa hẹn một năm học mới với nhiều thành tích xuất sắc.

Bùi Hương (CTV)

. Sáng 5-9, cùng với các địa phương khác trong cả nước, 52 đơn vị trường học trên địa bàn huyện Như Xuân đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023 -2024.

Đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư huyện ủy Như Xuân trao bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Trường Mầm non Thanh Lâm.

Năm học 2022-2023, với sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh toàn huyện, ngành giáo dục huyện Như Xuân đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học đề ra. Quy mô trường lớp tiếp tục được duy trì, kỷ cương nền nếp được giữ vững, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ngày càng được quan tâm đầu tư, số trường đạt chuẩn quốc gia hiện nay 37/51 đơn vị đạt tỷ lệ 72,5%. Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉ lệ tốt nghiệp đạt 99,38%, tăng 1,18 %. Chất lượng giáo dục mũi nhọn ở các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh được nâng lên; kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm đầu tiên có 1 giải nhất, xếp thứ 5 trong 11 huyện miền núi; chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có chuyển biến tích cực.

Trường THCS&THPT Như Xuân khai giảng năm học mới 2023-2024.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm học 2023-2024, ngành giáo dục huyện Như Xuân tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục; duy trì 52 đơn vị trường học với 810 nhóm, lớp với 19.519 học sinh. Làm tốt công tác huy động trẻ ra lớp, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non trong điều kiện mới.

Các em học sinh Trường THCS&THPT Như Xuân tham dự lễ khai giảng năm học mới.

Nâng cao chất lượng đại trà giáo dục phổ thông; tăng cường giáo dục mũi nhọn, giáo dục học sinh năng khiếu ở các bậc học, tăng số lượng giải, chất lượng giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, các kỳ giao lưu học sinh giỏi, giao lưu các câu lạc bộ. Phấn đấu duy trì chất lượng mũi nhọn cấp tỉnh THCS trong nhóm đầu khu vực miền núi. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế các kỳ thi, tuyển sinh, học sinh giỏi, tốt nghiệp THPT...

Hoàng Lan

. Với chủ đề năm học “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, sáng 5-9, hơn 22.000 học sinh ở các cấp học huyện Vĩnh Lộc dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2023 - 2024.

Học sinh trường THCS Tây Đô (thị trấn Vĩnh Lộc) dự lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.

Lễ khai giảng năm nay được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, vui tươi, tập trung chào mừng các em học sinh đến trường, nhất là học sinh đầu cấp, đảm bảo thực sự trở thành ngày hội khai trường của các em. Sau lễ khai giảng, các trường học trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc tổ chức dạy học từ tiết 3.

Chương trình văn nghệ chào mừng năm học mới.

Tại buổi lễ khai giảng, nhiều cá nhân, tổ chức đã tặng quà, học bổng cho học sinh khó khăn và các em đạt thành tích cao trong các kỳ thi.

Năm học 2023 - 2024 là năm thứ 4 triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là năm đầu tiên chương trình mới được triển khai ở các lớp 4, 8, 11.

Ngành giáo dục huyện Vĩnh Lộc tiếp tục vượt qua khó khăn bổ sung giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm triển khai chương trình mới hiệu quả chất lượng hơn. Trong đó, chú trọng phát huy vài trò chủ chốt của các thầy cô giáo.

Lê Thu (CTV)

. Bám sát sự chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo, sáng 5-9 tại huyện Thọ Xuân, gần 49.000 học sinh ở các bậc học đã tham gia lễ khai giảng năm học mới.

Đông đảo học sinh Trường THCS Xuân Hồng (Thọ Xuân) dự lễ khai giảng năm học mới

Năm học 2023 - 2024, huyện Thọ Xuân có 104 cơ sở giáo dục, gồm 102 trường công lập và 2 trường tư thục. Tổng số lớp có 1.615 lớp, nhóm lớp với hơn 49.000 học sinh. Trong đó, bậc học Mầm non có 536 lớp, nhóm lớp, với 12.625 trẻ em; Tiểu học có 559 lớp, với 17.317 học sinh; bậc THCS có 370 lớp, với 13.016 học sinh; bậc THPT có 130 lớp, với 5.466 học sinh; và Trung tâm GDNN - GDTX huyện có 20 lớp, với 936 học sinh.

Toàn cảnh lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Xuân Hồng (Thọ Xuân)

Với sự chuẩn bị chu đáo cho ngày khai giảng, cùng việc đảm bảo đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, công tác vệ sinh môi trường, năm học 2023-2024 các trường học trên địa bàn huyện Thọ Xuân tiếp tục phấn đấu thực hiện hiệu quả công tác dạy và học. Qua đó, góp phần duy trì hiệu quả và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện.

Lê Phượng

. Sáng 5-9, cùng với các học sinh trên địa bàn cả nước và tỉnh Thanh Hóa, trên 70.000 học sinh ở các cấp học trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã hân hoan, náo nức, tham gia lễ khai giảng năm học mới 2023-2024.

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học Phú Lâm.

Lễ khai giảng ở các trường học trên địa bàn thị xã Nghi Sơn diễn ra ngắn ngọn, nhưng đảm bảo trang trọng, đầm ấm, ý nghĩa, gồm phần lễ và phần hội tạo không khí vui tươi, sẵn sàng cho các em học sinh bước vào năm học mới, trong đó bậc Mầm non tổ chức khai giảng cho trẻ mẫu giáo tại sân trường; trẻ nhà trẻ tại các nhóm lớp theo công văn chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Nguyên Bình.

Được biết, trong năm học 2022-2023 ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghi Sơn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản những nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của năm học. Chất lượng giáo dục đại trà ổn định. Kết quả xếp loại hai mặt giáo dục đảm bảo yêu cầu chung. Chất lượng học sinh lớp 9 dự thi vào lớp 10 có nhiều chuyển biến tích cực cả về điểm số và thứ hạng so với năm học trước, kết quả thi vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 tăng 2 bậc trong xếp hạng toàn tỉnh.

Hình ảnh tại lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học và THCS Lương Chí.

Năm học 2023-2024, thị xã Nghi Sơn được giao 111 trường học các cấp. Trong đó, có 105 trường công lập, 6 trường ngoài công lập và 46 nhóm trẻ mầm non độc lập tư thục và 31 Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, phường, tổng số 70.351 học sinh với 2.024 lớp.

Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lương Chí.

Trên cơ sở kết quả đạt được, ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghi Sơn tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Bộ Giáo dục và Đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế, gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý cơ sở vật chất, sử dụng hiệu quả tối đa cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có tại các đơn vị nhà trường.

Hình ảnh tại Lễ khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Phú Lâm.

Thị xã cũng sẽ nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, quản lý chuyên môn ở các nhà trường; nâng cao chất lượng đại trà, toàn diện học sinh và chất lượng học sinh giỏi các cấp; tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục trải nghiệm để tăng cường giáo dục toàn diện, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh ở các độ tuổi. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý giáo dục và hồ sơ nhà trường; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các trung tâm học tập cộng đồng.

Sỹ Thành (CTV)

. Sáng 5-9, cùng với học sinh cả nước, Trường THCS Lê Hữu Lập (Hậu Lộc) tổ chức Lễ khai giảng năm học mới và đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Chủ tịch UBND vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023.

Khai giảng năm học mới tại Trường THCS Lê Hữu Lập.

Trường THCS Lê Hữu Lập tự hào là ngôi trường mang tên người thanh niên cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa. Những năm qua, nhà trường luôn dẫn đầu khối THCS về chất lượng dạy và học trên địa bàn huyện Hậu Lộc và tốp những trường dẫn đầu khối THCS trong toàn tỉnh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Vũ Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Trường THCS Lê Hữu Lập.

Những năm qua, Trường THCS Lê Hữu Lập đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học. Nhà trường tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục. Năm học 2022-2023, về chất lượng giáo dục mũi nhọn, đội tuyển tỉnh do trường đảm nhận bồi dưỡng ở các môn văn hóa đạt 65 giải (toàn huyện xếp thứ 9 toàn tỉnh). Số giải cấp tỉnh của nhà trường đạt 46 giải; số giải cấp huyện đạt 295 giải. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc Vũ Thị Hà trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Trường THCS Lê Hữu Lập vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023.

Bước vào năm học 2023-2024, nhà trường có 498 học sinh, tổng số 14 lớp. Nhà trường đề ra nhiệm vụ trọng tâm đó là, tiếp tục khẳng định và vươn lên bằng các giải pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng học sinh giỏi cấp tỉnh. Tiếp tục thực hiện nghị quyết của Đại hội đảng các cấp, thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành bằng những nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà; duy trì, giữ vững chất lượng giáo dục mũi nhọn. Phấn đấu trong tốp 5 trường dẫn đầu toàn tỉnh trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh. Tích cực tham mưu với các cấp, các ngành và huy động mọi nguồn lực xã hội, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp học.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh nghèo vượt khó “Nâng bước em tới trường” của Trường THCS Lê Hữu Lập.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, Trường THCS Lê Hữu Lập vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023.

Ngọc Huấn

. Đúng 7 giờ 30 phút sáng 5-9, hòa chung không khí Ngày hội Toàn dân đưa trẻ tới trường, 85 trường học trên địa bàn huyện Nga Sơn đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Trường THPT Ba Đình (Nga Sơn) khai giảng năm học 2023-2024.

Năm học mới 2023-2024, huyện Nga Sơn có 33.202 học sinh ở tất cả các cấp học. Trong đó, khối THPT có 3 trường, với 3.880 học sinh; khối THCS có 24 trường, với 8.049 học sinh; tiểu học có 26 trường, với 12.024 học sinh; 2 trường Tiểu học - THCS với 1.249 học sinh và 30 trường mầm non với 8.000 học sinh. Để ngày khai giảng diễn ra trang trọng, ý nghĩa, các nhà trường đã trang trí cờ hoa, khuôn viên sạch, đẹp, treo khẩu hiệu tuyên truyền, thể hiện khí thế quyết tâm trong năm học mới.

Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn Thịnh Văn Huyên phát biểu khai giảng năm học mới tại trường THPT Mai Anh Tuấn.

Được biết, trong năm học 2022-2023, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực... nhưng được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương nên công tác giáo dục và đào tạo của huyện đạt được nhiều thành tích quan trọng. Toàn huyện có 77/82 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 93,9%, cao hơn trung bình chung của tỉnh. Chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn được duy trì, giữ vững tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế các kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024. Trong đó, toàn huyện có 54 học sinh cấp THCS và 83 học sinh khối THPT đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; có 9 học sinh đỗ vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn và 71 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên ở tất cả các tổ hợp xét tuyển...

Khối THPT của huyện Nga Sơn có 3.880 học sinh.

Theo ghi nhận tại một số đơn vị trường học trên địa bàn huyện Nga Sơn, Lễ khai giảng năm học 2023-2024 được tổ chức ngắn gọn, không quá 45 phút theo quy định nhưng vẫn bảo đảm trang trọng và ý nghĩa, với 2 phần lễ và hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho giáo viên, học sinh.

Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn Thịnh Văn Huyên đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024.

Bước vào năm học mới 2023-2024, tất cả các trường học trên địa bàn huyện đều quyết tâm, bám sát chủ đề năm học là “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo” và nỗ lực thực hiện 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Sở Giáo dục và Đào tạo đề ra, phấn đấu giành thành tích cao hơn nữa.

Lê Hòa

. Hòa chung không khí chào mừng năm học mới 2023-2024 và ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường” trong cả nước, sáng 5-9, gần 40 nghìn học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT của huyện Nông Cống đã tưng bừng đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.

Học sinh Trường THCS Thăng Long (Nông Cống) trong lễ khai giảng năm học mới 2023-2024.

Năm học 2023-2024, toàn huyện Nông Cống có 103 trường học các cấp với gần 40 nghìn học sinh và hơn 1.600 cán bộ, giáo viên bước vào năm học mới, với sự chủ động, tích cực của ngành giáo dục huyện Nông Cống và sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của các nhà trường cho năm học mới.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Nông Cống dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nông Cống 3.

Từ sáng sớm, học sinh đã đến trường với những bộ đồng phục mới, nét mặt tươi vui, phấn khởi. Lễ khai giảng năm học mới ở các trường học tại huyện Nông Cống đã diễn ra trang trọng, ngắn gọn, nhưng vẫn ý nghĩa, thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng - ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Đồng chí Nguyễn Lợi Đức, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Thăng Long.

Sau phần nghi thức truyền thống, giáo viên và học sinh lắng nghe Thư Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới và tiếng trống khai trường rộn rã báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Các nhà trường đều chuẩn bị tốt công tác trang trí, tuyên truyền, như treo khẩu hiệu, băng zôn, cờ Tổ quốc tại vị trí trang trọng, tạo không khí vui tươi, ý nghĩa trong ngày khai giảng năm học mới.

Gần 40 nghìn học sinh các cấp học trên toàn huyện Nông Cống đã đến trường với những bộ đồng phục mới, nét mặt tươi vui, phấn khởi.

Được biết, những năm vừa qua, công tác đổi mới giáo dục được huyện Nông Cống thực hiện từng bước vững chắc với quyết tâm cao. Thường xuyên triển khai, phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong tình hình mới. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được giữ vững trong tốp đầu cả tỉnh; chất lượng giáo dục đại trà có chuyển biến tích cực.

Tin tưởng rằng, năm học 2023-2024, thầy và trò các nhà trường trên địa bàn huyện Nông Cống sẽ có một năm học mới nhiều hăng say, sáng tạo và đạt thành tích cao.

Hoàng Yến (CTV)

. Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”, sáng 5-9, Trường Mầm non Vườn Mặt Trời, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) đã tổ chức “Ngày hội đến trường của bé”.

Gần 600 học sinh nhà trường tham dự lễ khai giảng.

Năm học 2022-2023, Trường Mầm non Vườn Mặt Trời đạt được nhiều kết quả rất tích cực. 100% trẻ đạt các tiêu chuẩn đánh giá, không có trẻ chưa đạt. Về thể lực, kênh bình thường đạt 99,4%, không có trẻ thấp còi và suy dinh dưỡng. 100% trẻ ăn bán trú, chế độ ăn phù hợp với lứa tuổi cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đại diện lãnh đạo phường Đông Vệ tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Về giáo dục, nhà trường thực hiện có hiệu quả chương trình chăm sóc giáo dục mầm non, lồng ghép cho trẻ làm quen với tiếng Anh, các dự án giáo dục Stem. Đẩy mạnh các hoạt động dã ngoại, thường xuyên cho trẻ trải nghiệm nông trại của nhà trường và rất nhiều các hoạt động khác.

Trường Mầm non Vườn Mặt Trời có 63 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% đều đạt chuẩn trở lên. Để phục vụ tốt công tác dạy và học, năm 2023 nhà trường được đầu tư thêm vườn cổ tích, thay mới một số đồ dùng, đồ chơi ngoài trời, xây dựng thư viện và một số phòng học chức năng khác. Đặc biệt, nhà trường được đầu tư trang trại khép kín diện tích hơn 2,3 ha, với tổng số vốn đầu tư trên 15 tỷ đồng, mang lại nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho trẻ.

Tiết mục văn nghệ của cô và trò chào đón năm học mới.

Với nhiều kết quả đạt được, Trường Mầm non Vườn Mặt Trời được Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm định trường mầm non đạt chuẩn cấp độ 3; UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II vào tháng 5-2023.

Bước vào năm học mới 2023-2024, với niềm vui và khí thế mới, tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên Trường Mầm non Vườn Mặt Trời tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu giáo dục mà nhà trường đã đề ra.

Tố Phương

. Ngày 5-9, hơn 41 nghìn học sinh các cấp học trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã tưng bừng phấn khởi bước vào khai giảng năm học mới 2023-2024.

Bí thư Huyện ủy Lê Văn Tuấn tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX huyện.

Chung vui cùng với các thầy cô giáo và các em học sinh, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới tại các trường học trên địa bàn huyện.

Học sinh Trường Tiểu học Hợp Thành khai giảng năm học mới

Với chủ đề năm học “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, năm học 2023-2024, ngành giáo dục Triệu Sơn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đề ra ở tất cả các cấp học. Huy động 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp, 100% số trẻ đến trường được đảm bảo an toàn; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 phấn đấu vươn lên xếp vị trí thứ 6 toàn tỉnh, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THCS đạt 99,9%. Duy trì, nâng cao thành tích đã đạt được trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi tốt nghiệp THPT quốc gia, giữ vững chất lượng giáo dục mũi nhọn khối THPT thuộc tốp đầu của tỉnh. Phấn đấu đến hết năm 2023, huyện có 99,07% số trường học đạt chuẩn quốc gia.

Thùy Dung (CTV)