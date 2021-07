Các huyện miền núi sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Chỉ còn 5 ngày nữa sẽ diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, cùng với các địa phương trong tỉnh, nhiều huyện miền núi đã xây dựng các phương án, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra thành công.

Tại các điểm thi đội hình thanh niên tình nguyện đã sẵn sàng chương trình “Tiếp sức mùa thi”.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn ra từ ngày 6 đến 8-7 như kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành. Cùng với các địa phương trong tỉnh, nhiều huyện miền núi đã xây dựng các phương án, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra thành công.

Năm nay huyện Mường Lát có 221 thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Huyện Mường Lát có 221 thí sinh dự thi tại địa điểm thi Trường THPT Mường Lát. Ông Lò Văn Tuấn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát cho biết: Ban chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã xây dựng các phương án, chuẩn bị các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi. Huyện đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo cho kỳ thi và công tác phòng, chống dịch COVID-19; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn về sức khỏe và các vấn đề khác cho thành viên hội đồng thi và thí sinh về dự thi được chú trọng.

Huyện chuẩn bị thêm 6 phòng thi dự phòng tại Trường PDTNT THCS Mường Lát khi có vấn đề đột xuất diễn ra trong kỳ thi. Bố trí nơi ăn, nghỉ, làm việc cho các thành viên hội đồng thi khi ở nơi khác đến. Cùng với đó, quan tâm, giúp đỡ học sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Huyện Mường Lát chú trọng phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 tại điểm thi.

Huyện Quan Sơn có 370 thí sinh đăng ký dự thi, gồm16 phòng thi tại địa điểm thi Trường THPT Quan Sơn. Huyện đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho địa điểm thi; xây dựng phương án làm tốt công tác bảo vệ hội đồng thi, đảm bảo an ninh, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Đặc biệt, liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, huyện đã chỉ đạo Trường THPT Quan Sơn liên tục cập nhật tình hình sức khỏe các thí sinh tham dự kỳ thi của đơn vị mình, duy trì chế độ báo cáo thường xuyên, kịp thời có phương án khi có trường hợp đột xuất xảy ra; chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước và trong những ngày diễn ra kỳ thi theo quy định và bám sát các chỉ đạo của Ngành Giáo dục, của tỉnh và huyện; tăng cường kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho thí sinh và gia đình thí sinh, cán bộ làm thi tại các quán ăn, nhà hàng trên địa bàn thị trấn; các đơn vị điện lực, viễn thông đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc và điện sáng trong thời gian tổ chức điểm thi.

Thí sinh sẽ được đo thân nhiệt, nhắc nhở đeo khẩu trang khi tham gia kỳ thi.

Cùng với đó, Ban chỉ đạo thi cấp huyện đã chỉ đạo Trường DTNT huyện tạo điều kiện để điểm thi Trường THPT Quan Sơn sử dụng cơ sở vật chất chuẩn bị cho công tác dự phòng tình huống xấu về thời tiết mưa lũ, là nơi để thí sinh nghỉ trưa và tập trung lực lượng làm công tác tiếp sức mùa thi của Huyện đoàn.

Huyện Quan Hóa có 357 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT, huyện đã bố trí, sắp xếp16 phòng thi chính thức và 2 phòng thi dự phòng.

Để kỳ thi diễn ra thành công, huyện đã xây dựng phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, chuẩn bị chu đáo về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho công tác tổ chức kỳ thi; xây dựng phương án đảm bảo an ninh hội đồng thi, an ninh trật tự, an toàn giao thông địa điểm thi.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch, bệnh COVID-19, Ban chỉ đạo thi cấp huyện đã ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trong bối cảnh COVID-19. Quán triệt cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ thi và thí sinh nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, hạn chế đi - đến những nơi không cần thiết, đặc biệt không đến những địa phương, địa điểm liên quan đến ổ dịch, các mốc dịch tễ theo thông báo của Ngành y tế; tăng cường chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trước, trong quá trình diễn ra kỳ thi, giám sát việc thực hiện “5K” tại các điểm tổ chức các kỳ thi, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn theo quy định; tổ chức phun khử khuẩn, đo thân nhiệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ và các thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Quan Hóa.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh cho con, em tham gia kỳ thi (đặc biệt đối với phụ huynh có con, em thuộc các nhóm đối tượng: F0, F1, F2 mới được chữa khỏi hoặc mới hết thời gian cách ly theo quy định) cần được thực hiện đeo khẩu trang khi đưa đón thí sinh đi thi, ra về ngay sau khi đưa và đón thí sinh, tránh tụ tập đông người trước điểm thi.

Đặc biệt, tính đến ngày 5-7, thí sinh ở những nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các thi sinh dự thi thuộc nhóm đối tượng F0, F1, F2 sẽ không tham gia kỳ thi tổ chức vào ngày 7-8/7. Các thí sinh này sẽ được tham dự kỳ thi tổ chức đợt thứ 2 (theo quy định của Bộ GD&ĐT).

Đối với các thí sinh thuộc các nhóm đối tượng: F0, F1, F2 (mới được chữa khỏi hoặc mới hết thời gian cách ly được cơ quan y tế khuyến cáo nên tiếp tục thực hiện tự cách ly tại nhà); các thí sinh được xác định có biểu hiện nghi nhiễm (ho, sốt, khó thở) trong những ngày tổ chức thi (bắt đầu từ 6-7) sẽ được làm thủ tục, học quy chế thi và thi tại phòng thi dự phòng của điểm thi ở tất cả các buổi thi theo quy định…

Ngọc Huấn