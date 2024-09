Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại khu vực cầu Phao Vồm và một số đơn vị Công an tỉnh

Để chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh vừa trực tiếp đến kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại khu vực cầu Phao Vồm, phường Thiệu Khánh (TP Thanh Hoá) và một số đơn vị Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Cầu Phao Vồm

Cầu Phao Vồm nối phường Thiệu Khánh (TP Thanh Hoá) và xã Thiệu Hợp (Thiệu Hoá). Mỗi ngày có khoảng từ 250 đến 300 người và phương tiện (xe máy) di chuyển qua đây. Để bảo đảm an ninh, an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, sau khi kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị phòng, chống cơn bão số 3 và nghe đại diện Ban Quản lý báo cáo tình hình công tác phòng, chống bão cũng như các phương án bảo đảm an toàn cho người, phương tiện di chuyển qua cầu phao, Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu Ban Quản lý Cầu phao Vồm và cấp uỷ, chính quyền phường Thiệu Khánh thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến của cơn bão số 3 và bám sát chỉ đạo của các sở, ban, ngành có liên quan để triển khai thực hiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện di chuyển qua cầu.

Đặc biệt, khi tình hình bão số 3 có diễn biến phức tạp, lượng nước dâng cao, gây nguy hiểm cho người lưu thông qua cầu cần ra thông báo cắt cầu, không để người và phương tiện di chuyển qua cầu.

Đến kiểm tra công tác thường trực chiến đấu tại Công an TP Thanh Hoá, Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ khi có yêu cầu. Bảo đảm tuyệt đối an toàn trụ sở cơ quan đơn vị, các trang thiết bị, phương tiện, máy móc của đơn vị mình.

Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị

Đối với Công an TP Thanh Hoá, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cần bảo đảm an toàn tuyệt đối can phạm, phạm nhân tại nhà tạm giữ Công an thành phố. Đối với lực lượng Cảnh sát giao thông cần tiếp tục kiểm tra, rà soát và nhắc nhở các phương tiện tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. Rà soát, nắm tình hình các điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn, dự báo các tình huống xấu xảy ra do mưa bão để chủ động xây dựng phương án điều tiết, phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân.

Riêng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cần rà soát, kiểm tra lại các trang thiết bị, phương tiện được trang cấp và xây dựng các phương án phòng, chống bão số 3 để sẵn sàng lên đường hỗ trợ, giúp đỡ người dân và cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Quốc Hương