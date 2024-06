Giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm về lĩnh vực hạ tầng thuỷ lợi và các hạ tầng khác

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị.

Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị UBND tỉnh mở rộng, nâng cấp 2 bên tuyến đê sông Hoàng thuộc địa phận xã Đồng Thắng có chiều dài 4.650m. Theo kết quả giải quyết, đối với đê tả sông Hoàng đoạn qua địa phận xã Đồng Thắng: Ngày 28/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 5058/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí xử lý, khắc phục đê tả sông Hoàng đoạn từ K14+700 - K15 +100 xã Đồng Thắng (Triệu Sơn); tổng mức đầu tư dự kiến là 14,5 tỷ đồng và sẽ thực hiện trong năm 2024. Đối với đê hữu sông Hoàng đoạn qua địa phận xã Đồng Thắng: Ngày 5/3/2024, UBND huyện Triệu Sơn đã có Tờ trình số 94/TTr-UBND về việc đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí 15,0 tỷ đồng để xử lý khắc phục đê hữu sông Hoàng (đoạn từ K19 +100- K19 + 850) xã Đồng Thắng (Triệu Sơn) với chiều dài khoảng 750m. Sau khi cân đối được nguồn vốn, UBND tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ theo quy định.

Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ nâng cấp đường tỉnh 520 đoạn từ Ngã ba chợ Sim xã Hợp Thành (Triệu Sơn) đi xã Hải Long (Như Thanh); đầu tư nâng cấp tuyến đường vào khu công nghiệp 2. Theo kết quả giải quyết, hiện nay UBND huyện Triệu Sơn đang triển khai dự án sửa chữa đoạn Km0+00-km3+00 tuyến đường tỉnh 520 với tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2024.

Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị tỉnh có ý kiến đối với ngành điện lực hỗ trợ địa phương di dời cột điện nằm trong lòng đường để Nhân dân mở rộng đường giao thông thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Theo kết quả giải quyết, ngày 10/5/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 6357/UBND-CN yêu cầu các đơn vị, địa phương: Bố trí kinh phí và thực hiện di chuyển các cột điện trong lòng đường do quá trình mở rộng đường giao thông đối với các dự án đã hoàn thành do các đơn vị, địa phương làm chủ đầu tư; đồng thời, yêu cầu Công ty Điện lực Thanh Hoá và các tổ chức quản lý kinh doanh điện năng hỗ trợ kinh phí cùng nhân dân di chuyển cột điện ra khỏi lòng đường đối với dự án mở rộng đường giao thông do nhân dân tự đóng góp. Đến nay, huyện Triệu Sơn đã hoàn thành việc di dời 1.158/1.158 cột điện đạt 100%.

Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị tỉnh gia hạn thời gian thực hiện chính sách đối với công chức cấp xã dôi dư đến 31/12/2025 như chính sách đối với Trưởng, Phó công an xã, thị trấn dôi dư khi đưa công an chính quy về xã. Theo kết quả giải quyết, Nghị quyết số 233/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh quy định thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách, chủ tịch hội đặc thù ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do bố trí, sắp xếp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, từ ngày 1/1/2020 - 31/12/2022. Vì vậy, đối với kiến nghị kéo dài thời gian thực hiện đến ngày 31/12/2025, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ căn cứ tình hình thực tiễn giải quyết dôi dư ở các địa phương để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND theo quy định.

Cử tri huyện Triệu Sơn đề nghị UBND tỉnh đầu tư nâng cấp Cầu Đông Hoàng nối địa phận xã Đồng Tiến với huyện Đông Sơn; 4 cây cầu bắc qua sông Hoàng xã Dân Quyền. Theo kết quả giải quyết, về đầu tư nâng cấp cầu Đông Hoàng nối địa phận xã Đồng Tiến với huyện Đông Sơn: Theo báo cáo của UBND huyện Triệu Sơn, qua kiểm tra rà soát trên địa bàn xã Đồng Tiến (Triệu Sơn) không có Cầu Đông Hoàng nối địa phận xã Đồng Tiến với huyện Đông Sơn. Về đầu tư, xây dựng 4 cây cầu bắc qua sông Hoàng xã Dân Quyền: Theo quy định tại Nghị quyết số 176/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh, việc đầu tư 4 cây cầu thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách huyện Triệu Sơn. Đề nghị UBND huyện Triệu Sơn rà soát, đánh giá nhu cầu đầu tư để thực hiện dự án theo quy định. UBND tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí cho huyện khi có điều kiện về nguồn vốn.

Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị UBND tỉnh đầu tư kè đoạn bờ sông Chu bị sạt lở vào đất cơ bản của Nhân dân ở khu vực bãi trên của thôn Hải Mậu, xã Thọ Hải, hiện tại đã bị sạt lở sâu vào bãi khoảng 100m có nguy cơ nắn dòng chảy của sông Chu, chia cắt thôn Minh Hải cũ (nay là thôn Hải Mậu) của xã Thọ Hải. Theo kết quả giải quyết, để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của Nhân dân; đề nghị UBND huyện Thọ Xuân chủ động bố trí kinh phí khắc phục, chuẩn bị sẵn sàng phương án bảo vệ nhà, công trình, phương án sơ tán dân đến nơi an toàn trong mùa mưa lũ năm 2024. Đồng thời triển khai rà soát danh mục đê, kè xung yếu trên địa bàn huyện để báo cáo UBND tỉnh xem xét bố trí vốn theo lộ trình để khắc phục sạt lở.

Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành có kế hoạch tu sửa, nâng cấp đường điện 372 để đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân (xã Xuân Phong). Theo kết quả giải quyết, theo báo cáo của Công ty Điện lực Thanh Hoá công trình đã được cải tạo, nâng cấp trong tháng 12/2023, ĐZ 372E9.1 (nay đổi tên là 371E9.48) đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân.

Cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị UBND tỉnh tu sửa tuyến đường rẽ 515 đoạn từ xã Thọ Vực (Triệu Sơn) qua xã Xuân Phong đi xã Xuân Hồng. Theo kết quả giải quyết, theo quy định tại Nghị quyết số 176/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh, việc tu sửa tuyến đường thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách huyện Thọ Xuân. UBND tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí cho huyện khi có điều kiện về nguồn vốn.

Cử tri huyện Thọ Xuân phản ánh đối với các xã không sáp nhập mà có cán bộ, công chức dôi dư thì chức danh Chủ tịch HĐND kiêm nhiệm không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm. Đề nghị tỉnh xem xét để đảm bảo quyền lợi và chế độ cho chức danh này. Theo kết quả giải quyết, căn cứ khoản 1 điều 20 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định UBND cấp huyện quyết định chức vụ, chức danh được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trong trường hợp số lượng cán bộ, công chức cấp xã giảm đi so với quy định. Vì vậy, đề nghị UBND huyện Thọ xuân căn cứ vào số lượng cán bộ, công chức giao cho từng đơn vị hành chính cấp xã để quyết định việc bố trí và hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo thẩm quyền nêu trên.

Cử tri huyện Yên Định đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của cơ quan chức năng về dạy thêm, học thêm. Theo kết quả giải quyết, hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng dự thảo Công văn tăng cường công tác quản lý giáo viên trong việc thực hiện chương trình dạy học chính khóa trên lớp, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm về dạy thêm, học thêm gửi lấy ý kiến UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Cử tri huyện Yên Định đề nghị đầu tư nâng cấp tuyến đường tỉnh 518C từ thị trấn Yên Lâm (Yên Định) đi xã Cao Thịnh (Ngọc Lặc) và tuyến tỉnh lộ 516D từ ngã tư xã Định Liên đi qua các xã Yên Ninh, Yên Hùng nối với Quốc lộ 47B. Theo kết quả giải quyết, đối với tuyến đường tỉnh 518C: Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Yên Định đang triển khai các dự án sửa chữa các đoạn Km9+00-Km10+00, Km10+650- Km10+800 và Km11+450- Km11+800 Km14+700 - Km15+850 với tổng mức đầu tư 14,4 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Đối với tuyến đường tỉnh 516D, Sở Giao thông vận tải đang triển khai dự án sửa chữa đoạn Km0+00 - Km2+00 với tổng mức đầu tư 4,3 tỷ đồng, tiến độ hoàn thành Quý IV năm 2024.

Cử tri huyện Yên Định đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư nạo vét phần còn lại của Hón Sỏi đoạn từ tổ dân phố Thắng Long, thị trấn Yên Lâm đến hết thị trấn Quý Lộc ra sông Mã để đảm bảo tiêu nước, phòng chống lụt bão trong mùa mưa. Theo kết quả giải quyết, đề nghị UBND huyện Yên Định bố trí nguồn kinh phí để thực hiện việc nạo vét nốt phần còn lại của tuyến kênh đoạn Hón Sỏi đi qua tổ dân phố Thắng Long, thị trấn Yên Lâm đến hết thị trấn Quý Lộc ra sông Mã.

Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư nâng cấp tuyến đê từ Thiệu Vũ, Thiệu Ngọc đi huyện Thọ Xuân. Xây dựng 2 điếm canh đê trên 2 tuyến đê Sông Chu, sông Cầu Chày xã Thiệu Ngọc. Theo kết quả giải quyết, hiện nay UBND huyện Thiệu Hóa vẫn chưa bố trí nguồn kinh phí để sửa chữa, khắc phục các vị trí mặt đường bị hư hỏng để đảm bảo an toàn cho tuyến đê, đáp ứng yêu cầu trong công tác kiểm tra, ứng cứu, hộ đê trong mùa mưa, lũ và phục vụ giao thông đi lại của Nhân dân trong khu vực. Về nâng cấp và xây dựng điếm canh đê trên tuyến đê hữu sông Cầu Chày: Đây là tuyến đê cấp IV do địa phương quản lý, hiện nay UBND huyện Thiệu Hóa chưa bố trí nguồn kinh phí để thực hiện. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Thiệu Hóa tham mưu đầu tư nâng cấp theo quy định.

Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị tỉnh nâng cấp làm Phà trên sông Chu tại địa bàn xã Thiệu Phúc và xã Minh Tâm. Theo kết quả giải quyết, UBND tỉnh đã có Công văn số 3947/UBND-THKH ngày 25/3/2022 về việc đầu tư cầu phao Thiệu Phúc - Minh Tâm bắc qua sông Chu; trong đó có ý kiến: Hiện nay, nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 đã được HĐND tỉnh phân bổ hết cho các chương trình, dự án nên không còn nguồn để hỗ trợ cho việc đầu tư công trình trên; mặt khác, đây là công trình thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách huyện, xã. Vì vậy, giao UBND huyện Thiệu Hóa chủ động huy động các nguồn lực để đầu tư cầu phao Thiệu Phúc - Minh Tâm bắc qua sông Chu; trong quá trình thực hiện việc đầu tư, UBND huyện Thiệu Hóa phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật và các yêu cầu về mặt kỹ thuật.

Cử tri huyện Thiệu Hóa đề nghị tỉnh phân bổ ngân sách để mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học theo chương trình thay giáo khoa mới đối với các lớp 6, 7, 8. Sớm phát hành sách giáo khoa môn giáo dục địa phương lớp 7, 8 để chuẩn bị năm học mới. Theo kết quả giải quyết, hằng năm ngân sách tỉnh bố trí khoảng 230 tỷ đồng để trang bị thiết bị tối thiểu cho các trường học. Nội dung triển khai được Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện với các đơn vị thụ hưởng, đến nay đã và đang cung cấp thiết bị của các khối lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10.

Cử tri huyện Vĩnh Lộc đề nghị tỉnh xem xét thu hồi diện tích đất nông nghiệp trong vùng Di sản Thành Nhà Hồ (được Ban quản lý Thành Nhà Hồ mược để khai quật, khảo cổ). Sau khi trả lại mặt bằng cho Nhân dân sản xuất, canh tác gặp nhiều khó khăn. Theo kết quả giải quyết, Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ đã cùng Viện Khảo cổ và chính quyền địa phương thống nhất hỗ trợ chi phí cải tạo lại đất cho Nhân dân và đã được những hộ dân có diện tích đất canh tác thuộc khu vực khảo cổ học trong nội thành thống nhất nhận kinh phí, đồng tình ủng hộ. Đến nay, các diện tích đất nêu trên đã phục vụ canh tác bình thường.

