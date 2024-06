Giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm về đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư và đầu tư các hạ tầng khác

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị.

Khu tái định cư vùng nguy cơ sạt lở huyện Bá Thước.

Cử tri xã Tam Chung (Mường Lát) đề nghị UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất thành đất ở khu tái định cư bản Poọng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân. Theo kết quả giải quyết, đến thời điểm hiện tại khu tái định cư bản Poọng chưa được chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất và chuyển mục đích sử dụng đất để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình. Do đó, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Mường Lát khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, làm cơ sở cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình đang ở trong khu tái định cư theo quy định.

Cử tri xã Tam Chung (Mường Lát) đề nghị UBND tỉnh cho Nhân dân khai thác cát ở sông, cửa suối để xây dựng nông thôn mới. Theo kết quả giải quyết, theo Luật Khoáng sản, việc khai thác cát, sỏi tại sông, suối phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Do đó, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Mường Lát tham mưu cho UBND tỉnh cấp phép các điểm mỏ phục vụ xây dựng trên địa bàn huyện Mường Lát.

Cư tri bản Suối Lóng xã Tam Chung (Mường Lát) đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công khu tái định cư cho 21 hộ dân bản Suối Lóng sớm ổn định cuộc sống và yên tâm sản xuất. Theo kết quả giải quyết, dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho các hộ dân bản Suối Lóng, xã Tam Chung (Mường Lát) đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 277/NQ-HĐND ngày 13/7/2022. Đề nghị UBND huyện Mường Lát chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước tiếp theo, sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời gian quy định.

Cử tri các huyện Hoằng Hóa, huyện Thiệu Hóa đề nghị tỉnh bổ sung biên chế giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ. Theo kết quả giải quyết, về việc bổ sung biên chế: Ngày 14/3/2024, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 518/NQ-HĐND về việc phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập của tỉnh Thanh Hóa năm 2024; trong đó: Huyện Hoằng Hóa được bổ sung 106 giáo viên mầm non, 62 giáo viên khối tiểu học, 23 giáo viên khối Trung học cơ sở; huyện Thiệu Hóa được bổ sung 80 giáo viên mầm non; 40 giáo viên khối tiểu học. Về việc thực hiện hợp đồng lao động làm giáo viên: Trên cơ sở tham mưu của Sở Nội vụ, UBND tỉnh đã có Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 11/1/2024 phê duyệt số lượng lao động hợp đồng một số loại công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ được ngân sách nhà nước đảm bảo trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý năm 2024.

Cử tri các huyện Triệu Sơn, Như Thanh, Hà Trung đề nghị tỉnh có ý kiến chỉ đạo ngành điện lực lắp thêm trạm biến áp tại: xã Triệu Thành (Triệu Sơn); xã Thanh Tân, xã Yên Thọ (Như Thanh); xã Hà Đông và 1 trạm biến áp phục vụ cho dân cư 7 thôn xã Hoạt Giang (xã Hà Vân cũ); phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn do điện quá yếu không đảm bảo sinh hoạt. Theo kết quả giải quyết, đối với xã Triệu Thành (Triệu Sơn); xã Hà Đông và 1 trạm biến áp phục vụ cho dân cư 7 thôn xã Hoạt Giang (xã Hà Vân cũ): Đã đầu tư xây dựng thêm 3 trạm biến áp tại các xã Triệu Thành, xã Hà Đông, xã Hoạt Giang (địa bàn xã Hà Vân cũ), đóng điện tháng 12/2023. Đối với phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn: Đã đầu tư, nâng cấp, cải tạo lưới điện hạ áp trên địa bàn phường Hải Lĩnh, dự kiến đầu tư thêm 1 trạm biến áp số 10 công suất 250kVA-35(22)/0,4kV nhằm san tải cho trạm biến áp số 1 và tiếp tục kiểm tra, cân pha san tải, cải tạo nâng cấp các tuyến đường dây 0,4kV có tiết diện nhỏ trong tháng 3/2024. Đối với xã Thanh Tân, xã Yên Thọ (Như Thanh): Đã đầu tư trạm biến áp Thanh Tân 11 đóng điện vào tháng 12/2023 và đang tiến hành khảo sát xây dựng mới 2 trạm biến áp trên địa bàn xã Thanh Tân để đưa vào kế hoạch đầu tư năm 2025; đã xây dựng mới trạm biến áp Yên Thọ 2 đưa vào vận hành tháng 5/2023 và đang tiến hành khảo sát xây dựng mới 2 trạm biến áp để đưa vào kế hoạch đầu tư năm 2025.

Cử tri các đơn vị: thị xã Bỉm Sơn, TP Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh có phương án điều chỉnh giá đền bù giải phóng mặt bằng nhà ở của dân nằm trong dự án, vì giá hiện tại thấp so với tình hình thực tế, tránh để Nhân dân thiệt thòi. Theo kết quả giải quyết, hiện nay các tổ chức thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư đang áp dụng đơn giá bồi thường tại Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 cơ bản không có phản ánh nhiều về mức giá bồi thường thấp. Do đó đề nghị UBND thị xã Bỉm Sơn và UBND TP Thanh Hóa tuyên truyền, giải thích để cử tri biết và thông tin đến người có tài sản được bồi thường biết và thực hiện theo quy định.

Cử tri các huyện Triệu Sơn, Thường Xuân, Thọ Xuân đề nghị tỉnh ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 232/2019/NQHĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh. Theo kết quả giải quyết, hiện nay Sở Nội vụ đã hoàn chỉnh phương án sửa đổi quy định có liên quan đến cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, ở thôn, tổ dân phố. Sau khi phương án được cơ quan có thẩm quyền thông qua, trên cơ sở đề xuất của Sở Nội vụ, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh.

Cử tri các đơn vị: thị xã Nghi Sơn, huyện Cẩm Thủy, huyện Lang Chánh đề nghị tỉnh: xây dựng hệ thống nước sạch phục vụ sinh hoạt đối với xã Trường Lâm (thị xã Nghi Sơn); đẩy nhanh tiến độ thi công đường ống dẫn nước đến khu dân cư trên địa bàn xã Cẩm Vân (Cẩm Thủy); hỗ trợ nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình nước sạch cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lang Chánh. Theo kết quả giải quyết, về xây dựng hệ thống nước sạch phục vụ sinh hoạt đối với xã Trường Lâm (thị xã Nghi Sơn): UBND thị xã Nghi Sơn đã tổ chức làm việc với Tổng Công ty Anh Phát và xã Trường Lâm để thống nhất phương án cung cấp nước sạch cho xã Trường Lâm. Về đẩy nhanh tiến độ thi công đường ống dẫn nước đến khu dân cư trên địa bàn xã Cẩm Vân (Cẩm Thủy): Công trình cấp nước sạch các xã Cẩm Vân, Cẩm Tâm (Cẩm Thủy) và Yên Lâm (Yên Định) đã đi vào hoạt động. Hiện nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa đang tổ chức triển khai thực hiện.

Về hỗ trợ nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình nước sạch cho các xã, thị trấn, huyện Lang Chánh: Đối với các công trình nước sạch tại các xã: UBND tỉnh đã trả lời tại Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 29/9/2023. Đối với công trình nước sạch tại thị trấn Lang Chánh: Đã có Công ty cổ phần Xây dựng và tự động hóa Đức Anh quan tâm xin đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản hướng dẫn UBND huyện Lang Chánh. Đến nay, chưa lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định. Vì vậy, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Lang Chánh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư dự án Nhà máy nước sạch trên địa bàn thị trấn Lang Chánh.

Cử tri các huyện Hoằng Hóa, Thạch Thành đề nghị UBND tỉnh xem xét sửa đổi Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy trình chuyển đổi, đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để phù hợp với các quy định hiện hành để các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả giải quyết, hiện nay Chính phủ đang giao Bộ Công Thương nghiên cứu tham mưu xây dựng Nghị định về phát triển và quản lý chợ thay thế Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/1/2003, Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trao đổi với Bộ Công Thương để thống nhất hướng dẫn về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án kinh doanh, khai thác quản lý chợ. Do đó, ngay sau khi có hướng dẫn cụ thể và các Nghị định hiện hành được sửa đổi, UBND tỉnh sẽ giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021.

Cử tri các đơn vị: huyện Thạch Thành, thị xã Bỉm Sơn đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (chủ đầu tư) để khắc phục đảm bảo cuộc sống cho các hộ dân sinh sống tại khu tái định cư thuộc Dự án khu tái định cư Nam Hồ Tùng Mậu đã giao đất cho Nhân dân xây dựng nhà ở. Nhưng đến nay vẫn chưa có hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, đường đi xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt đoạn đầu đường tại cổng trường THCS đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt của Nhân dân và giao thông đi lại. Cử tri huyện Thạch Thành đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp sớm đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thạch Quảng. Theo kết quả giải quyết, về chưa có hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng khu tái định cư thuộc Dự án khu tái định cư Nam Hồ Tùng Mậu: Hiện nay, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đang chỉ đạo nhà thầu tập trung thiết bị máy móc, nhân công để triển khai thi công hoàn thành công trình dự kiến trong tháng 3/2024. Về sớm đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thạch Quảng: Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục kêu gọi, thu hút nhà đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thạch Quảng.

Cử tri các huyện Nông Cống, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với các nhà thầu thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam nhanh chóng hoàn trả các tuyến tỉnh lộ và nhà ở của các hộ dân bị ảnh hưởng do thi công tuyến đường cao tốc Bắc Nam. Theo kết quả giải quyết, về hoàn trả các tuyến tỉnh lộ: Hiện đã thực hiện sửa chữa, hoàn trả được 15/31 tuyến đường với chiều dài 56,1/116,7km; còn lại 16 tuyến đường với chiều dài 60,6/116,7km các nhà thầu đang tiếp tục phối hợp địa phương và các đơn vị liên quan để thực hiện việc sửa chữa, hoàn trả đối với các tuyến đường qua địa bàn các huyện Nông Cống, Triệu Sơn và Vĩnh Lộc. Về nhà ở của các hộ dân bị ảnh hưởng: Đã xác định số hộ dân bị ảnh hưởng rung chấn, gây nứt nhà đủ điều kiện để bồi thường, hỗ trợ là 1.089 hộ dân; số hộ đã chi trả, nhận được tiền bồi thường, hỗ trợ là 573 hộ (đạt 53%); còn lại 374 hộ, Ban Quản lý dự án và Nhà thầu chưa có kinh phí chi trả. Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các Ban quản lý dự án chi trả cho các hộ dân theo quy định.

