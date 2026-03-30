Gặp mặt lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2026

Sáng 30/3, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình gặp mặt lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2026 của Nước CHDCND Lào.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh tặng quà cho các lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2026 của Nước CHDCND Lào.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Hội hữu nghị Việt Nam- Lào; đại diện lãnh đạo một số ban, sở ngành cấp tỉnh, cùng 184 lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Trong những ngày Tết cổ truyền Bunpimay của Lào, một trong những hoạt động không thể thiếu đó là té nước. Đây được xem là nghi lễ mang tính đặc trưng nhất trong dịp này với ý nghĩa nước là phương tiện để thanh tẩy, gột rửa đi hết những điềm xui rủi, bệnh tật, tội lỗi năm cũ và chào đón năm mới với sự thuần khiết. Ngoài tục té nước, trong dịp Tết Bunpimay, người Lào có nhiều hoạt động mang tính cộng đồng được tổ chức trong chùa hoặc tại nhà như tắm tượng phật, lễ buộc chỉ cổ tay, lễ phóng sinh, lễ chúc phúc cha mẹ, ông bà...

Trong không khí đầm ấm, thắm tình hữu nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng đến các lưu học sinh Lào đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh khẳng định: Việt Nam - Lào là hai nước láng giềng anh em, có mối quan hệ truyền thống đặc biệt, thủy chung, trong sáng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn cùng các thế hệ lãnh đạo, Nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Trong dòng chảy lịch sử, Thanh Hóa và các địa phương của nước bạn Lào, đặc biệt là tỉnh Hủa Phăn - nơi có chung đường biên giới dài hơn 213km, đã xây dựng nên mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, “thắm tình anh em”.

Các lưu học sinh Lào tại buổi gặp mặt.

Hằng năm và trong từng giai đoạn, hai tỉnh đã duy trì ký kết các chương trình, thỏa thuận hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực; trong đó, giáo dục - đào tạo luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, có ý nghĩa chiến lược, là sợi chỉ đỏ kết nối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai địa phương qua từng thế hệ. Đến nay, các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh Thanh Hóa đã đào tạo hơn 1.500 lưu học sinh Lào từ các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, thủ đô Viêng Chăn và nhiều địa phương khác của nước bạn Lào; trong đó, có 184 lưu học sinh Lào hiện đang theo học.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Các thế hệ lưu học sinh Lào sau khi tốt nghiệp về nước, đã phát huy tốt những kiến thức, kỹ năng được đào tạo, từng bước trưởng thành, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, vị trí quan trọng trong các cơ quan và có nhiều đóng góp; đồng thời các lưu học sinh đã tích cực góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc và giữa tỉnh Thanh Hóa với các địa phương của nước bạn Lào.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng hợp tác về giáo dục và đào tạo, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát tham mưu UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền nâng mức học bổng và hỗ trợ sinh hoạt phí cho các lưu học sinh Lào, áp dụng từ năm học mới 2026-2027, để các em có điều kiện học tập tốt hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy, gắn đào tạo với thực tiễn phát triển của nước bạn Lào, giúp lưu học sinh tiếp cận tốt hơn với tri thức và hòa nhập môi trường học tập. Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lưu học sinh. Ban giám hiệu các trường đại học, cao đẳng khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan đề xuất với lãnh đạo tỉnh một số nội dung cụ thể để cải thiện nơi sinh hoạt tốt hơn cho lưu học sinh Lào; xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, lành mạnh, gần gũi và thân thiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nêu rõ: Tết Bunpimay không chỉ là thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, mà còn là dịp để mỗi người dân Lào gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp, cầu mong bình an, hạnh phúc và thể hiện những giá trị văn hóa truyền thống giàu bản sắc của Nhân dân các bộ tộc Lào. Dù các em đón Tết xa quê hương, nhưng với sự quan tâm của các cấp, các ngành và các nhà trường trong tỉnh Thanh Hóa, các em sẽ cùng đón Tết ấm áp, vui tươi và nghĩa tình như đang ở chính quê hương thân yêu của mình.

Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, các lưu học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành tốt quy định của nhà trường và pháp luật Việt Nam; hoàn thành tốt chương trình học tập để sau này trở về xây dựng quê hương, đất nước Lào ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh. Đồng thời, luôn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực giao lưu, học hỏi, trở thành những cầu nối hữu nghị, những “đại sứ văn hóa” góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào, giữa tỉnh Thanh Hóa với các địa phương của Lào.

Đại diện lưu học sinh Lào phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lưu học sinh Lào đã bày tỏ niềm xúc động và cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để các em được sinh sống và học tập. Đồng thời thể hiện quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện tốt hơn nữa để giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn cùng hướng tới tương lai bền vững.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng quà cho các lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2026 của nước CHDCND Lào; thăm khu ký túc xá dành cho lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Hồng Đức.

Quốc Hương