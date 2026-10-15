Gala “Hương sắc phụ nữ xứ Thanh” - Tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ

Kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, tối 15/10, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh tổ chức đêm Gala “Hương sắc phụ nữ xứ Thanh” .

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu dự đêm Gala.

Dự đêm Gala có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và lãnh đạo Sở Tài chính, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh, Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh phát biểu khai mạc đêm Gala.

Phát biểu tại đêm Gala, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đơn vị đồng hành.

Trong dòng chảy văn hoá dân tộc, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam luôn gắn liền với vẻ đẹp duyên dáng, nhân hậu, bản lĩnh và giàu lòng tự hào về quê hương, đất nước. Với phụ nữ xứ Thanh, những phẩm chất ấy, càng được bồi đắp qua chiều sâu lịch sử, truyền thống văn hoá đặc sắc của vùng đất địa linh nhân liệt.

Chính vì thế, theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đêm Gala là cầu nối gắn kết yêu thương, tôn vinh những cống hiến, đóng góp của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Thanh Hoá nói riêng trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Trình diễn bộ sư tập áo dài “Sắc màu di sản”.

Đêm Gala diễn ra với chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm phần trình diễn bộ sưu tập 36 mẫu áo dài “Sắc màu di sản” của nhà thiết kế Cao Thu Vân. Bộ sưu tập là sự kết hợp giữa những giá trị truyền thống với nét đẹp thời trang đương đại.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh và cán bộ, hội viên tham gia trình diễn 5 bộ áo dài nhận diện của phụ nữ xứ Thanh.

Phần trình diễn sắc phục dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, chương trình đã ra mắt, trình diễn 5 bộ áo dài nhận diện của phụ nữ xứ Thanh, đại diện cho các vùng miền, gồm: áo dài họa tiết Trống đồng Đông Sơn, áo dài họa tiết Pù Luông, áo dài họa tiết Bến En, áo dài họa tiết Thác Mây và áo dài họa tiết Sầm Sơn.

Cùng với đó là các sắc phục dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, gồm dân tộc Thổ, Thái đen, Mường, Dao quần chẹt, Thái Trắng và Mông.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đêm Gala.

Với sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa thời trang và văn hoá, đêm Gala không chỉ là chương trình nghệ thuật, mà còn là lời tri ân đối với những giá trị văn hoá được gìn giữ, trao truyền và tiếp nối qua các thế hệ phụ nữ.

Thông điệp được đêm gala truyền tải là “Chúng ta cùng chung tay gìn giữ những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước”.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ 13 cụm thi đua Hội LHPN tỉnh.

Lê Hà - Quốc Hương