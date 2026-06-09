Duyệt chương trình Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, sẽ được tổ chức trong 2 ngày 28 và 29/6/2026.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Chiều 9/6, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì hội nghị cho ý kiến về nội dung, chương trình Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự hội nghị có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Quốc Thanh báo cáo công tác chuẩn bị đại hội.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời trình bày dự thảo các văn kiện, chương trình và một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội.

Theo đó, dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2022-2026, làm rõ những kết quả nổi bật, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Với chủ đề “Phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo; đổi mới, chuyển đổi số, kết nối nguồn lực hiệu quả; xây dựng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa vững mạnh, chuyên nghiệp, vì cộng đồng an toàn, nhân ái”, dự thảo báo cáo đề ra 8 chỉ tiêu chủ yếu, 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về hoạt động trọng tâm của Hội và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng tổ chức Hội trong nhiệm kỳ mới.

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 28 và 29/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị 25B, phường Hạc Thành.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đối với dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội khóa X; kịch bản điều hành chương trình Đại hội; các chỉ tiêu nhiệm kỳ tới cũng như những định hướng lớn trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ giai đoạn 2026-2031.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nghiêm túc của Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong quá trình chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI.

Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, có ý nghĩa định hướng cho công tác Hội và phong trào nhân đạo trong giai đoạn mới. Vì vậy, việc chuẩn bị các văn kiện, nội dung, chương trình và công tác nhân sự phải được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng và đúng quy định.

Để các văn kiện trình Đại hội đạt chất lượng tốt nhất, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý xác đáng của đại biểu dự hội nghị để nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện. Đồng thời, bám sát Chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX và yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với công tác Hội trong thời gian tới, để điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả khi triển khai thực hiện.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh giao Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh chương trình, các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội để trình Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phê duyệt theo quy định.

Hội cần xây dựng kịch bản điều hành Đại hội khoa học, chặt chẽ; phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên Đoàn Chủ tịch và các cá nhân liên quan; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần, lễ tân, bảo đảm Đại hội diễn ra thành công, an toàn và hiệu quả.

Các đồng chí Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh dự hội nghị.

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, phường Hạc Thành và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền trực quan; chú trọng công tác trang trí, khánh tiết tại Trung tâm Hội nghị 25B theo hướng trang trọng, thẩm mỹ, đúng quy định.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, sở, ngành và đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, bảo đảm các nội dung được triển khai đúng quy định và đạt kết quả tốt nhất.

Liên quan đến công tác nhân sự, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ cùng các đơn vị liên quan tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định giới thiệu nhân sự bầu các chức danh chủ chốt của Hội theo đúng quy định.

Về chương trình Đại hội, hội nghị cơ bản thống nhất với dự kiến chương trình đã xây dựng. Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện chương trình, bảo đảm khoa học, hợp lý, hiệu quả và hoàn thành toàn bộ nội dung theo kế hoạch đề ra, góp phần tổ chức thành công Đại hội.

Lê Hợi