Xây dựng điểm đến an toàn

Từ ngày 15-3 du lịch Việt Nam đã mở cửa đón khách quốc tế, tạo ra cú hích không chỉ cho ngành du lịch, mà còn là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế. Đón đầu chủ trương này, từ cuối năm 2021 tỉnh Thanh Hóa đã đặt ra mục tiêu đón tới 10 triệu lượt khách trong năm 2022, tổng thu du lịch đạt 17.920 tỷ đồng.

Việc mở cửa toàn bộ hoạt động du lịch là cơ hội để du lịch Thanh Hóa phát triển trở lại, góp phần thúc đẩy GRDP tăng trưởng. Dù vậy, tỉnh Thanh Hóa cũng rất thận trọng, với quan điểm xây dựng và duy trì điểm đến an toàn.

Bởi du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực. Nếu không giải quyết được yêu cầu hệ thống kết nối an toàn, thì chỉ một địa phương, một khâu trong chuỗi du lịch xảy ra mất an toàn sẽ làm mất an toàn hệ thống và làm mất đi hình ảnh “du lịch an toàn”. Chính vì vậy, an toàn du lịch không thể là cảm tính, mà cần được lượng hóa bằng các tiêu chí rõ ràng.

Phát biểu tại lễ công bố Biểu trưng du lịch Thanh Hóa; phát động chương trình kích cầu du lịch năm 2022 và đón khách du lịch quốc tế đến Thanh Hóa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Phạm Nguyên Hồng cho biết, để đảm bảo an toàn điểm đến, Thanh Hóa đã ban hành và hướng dẫn triển khai Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với các khu, điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Trên cơ sở đó kiểm tra và công nhận các điểm đến đảm bảo an toàn trong việc đón và phục vụ khách du lịch; thiết lập và công bố các “điểm du lịch xanh”, “tuyến du lịch xanh”.

Các cơ sở, đơn vị kinh doanh du lịch tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch như khai báo y tế điện tử thông qua QR Code; đăng ký điểm đến, dịch vụ an toàn trên bản đồ ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”; thực hiện đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 trên hệ thống quốc gia; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong việc bán dịch vụ online, thanh toán trực tuyến... chủ động xây dựng các phương án, kịch bản sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch có thể xảy ra.

Các đơn vị, doanh nghiệp, khu, điểm du lịch trên địa bàn Thanh Hóa đã và đang sẵn sàng để phục hồi hoạt động du lịch với quyết tâm cao trong việc thực hiện hiệu quả chương trình kích cầu du lịch của tỉnh. Đến nay đã có trên 40 sự kiện, hoạt động được đăng ký tổ chức tại nhiều địa phương, khu, điểm du lịch trong suốt năm 2022. Doanh nghiệp du lịch đã chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để đón và phục vụ khách du lịch đến Thanh Hóa với thông điệp “Điểm đến an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn”. Quyết tâm này đang đem đến một niềm tin là du lịch xứ Thanh sẽ khởi sắc thật sự, nhất là đảm bảo được sự an toàn cao nhất để các hoạt động du lịch diễn ra liên tục, hiệu quả, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà ngành du lịch đã đặt ra, từng bước đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

