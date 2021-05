(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo nhanh của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), tổng lượt khách trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại Thanh Hoá đạt 374.000 lượt, giảm 22% so với dự kiến và giảm gần 30% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu du lịch đạt 635,8 tỷ đồng (giảm 26,5% so với dự kiến trước đó), giảm 32,4% so với cùng kỳ năm 2020.

{title} Thanh Hoá: Lượng khách trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 giảm sâu so với cùng kỳ năm 2020 Theo báo cáo nhanh của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), tổng lượt khách trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tại Thanh Hoá đạt 374.000 lượt, giảm 22% so với dự kiến và giảm gần 30% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu du lịch đạt 635,8 tỷ đồng (giảm 26,5% so với dự kiến trước đó), giảm 32,4% so với cùng kỳ năm 2020. Du khách đến khu du lịch biển Sầm Sơn trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Theo ghi nhận của phóng viên, kể từ sáng ngày 30-4, du khách đã bắt đầu đổ về các khu du lịch biển Sầm Sơn; Hải Tiến (huyện Hoằng Hoá); Hải Hoà, Bãi Đông (thị xã Nghi Sơn); biển Tiên Trang (huyện Quảng Xương)… khá đông. Tuy nhiên, hầu hết du khách đều có ý thức phòng, chống dịch bệnh bằng cách đeo khẩu trang. Du khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch khi đến khu du lịch biển Sầm Sơn Cùng với việc chào đón du khách đến với các khu, điểm du lịch trong kỳ nghỉ lễ, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn sức khỏe cho cộng đồng, Nhân dân và du khách, các địa phương, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã chú trọng công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt, qua kiểm tra, giám sát, các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vị phạm quy đinh về phòng, chống dịch. Khu du lịch suối cá Cẩm Lương (huyện Cẩm Thuỷ) tăng cường công tác phòng, chống dịch tại điểm đến Cụ thể, lượng khách đến trong dịp nghỉ lễ tại một số khu du lịch trọng điểm ước tính như sau: Khu du lịch biển Sầm Sơn đón khoảng 215.000 lượt khách; Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hoá) đón 52.000 lượt khách; Khu du lịch biển Hải Hoà và Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn) đón 49.000 lượt khách; suối cá Cẩm Lương (huyện Cẩm Thuỷ) đón 4.500 lượt khách; Khu di tích lịch sử Lam Kinh (huyện Thọ Xuân) đón 4.000 lượt khách; Khu di tích lịch sử Thành Nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc) đón 3.000 lượt khách; Vườn quốc gia Bến En (huyện Như Thanh) đón 1.700 lượt khách; khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (huyện Bá Thước) đón trên 2.600 lượt khách… Khu du lịch biển Hải Hoà đón một lượng khách hạn chế trong kỳ nghỉ lễ Dịp nghỉ lễ này, Sở VH,TT&DL đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị, lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch theo đúng quy định, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương, khu, điểm, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện khá nghiêm túc các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Hoài Anh

