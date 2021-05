Thanh Hóa: Gần 200 cơ sở lưu trú du lịch đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID -19

Tính đến ngày 29-4, toàn tỉnh có 182 cơ sở lưu trú thực hiện đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 trên hệ thống an toàn COVID Quốc gia.

Trước đó, ngày 27-4, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa ban hành Công văn số 1472/SVHTTDL-QLDL về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung công văn, yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 trên hệ thống an toàn an toàn COVID Quốc gia theo hướng dẫn tại văn bản số 3996/SVHTTDL-QLDL ngày 18-11-2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19; hoàn thành việc đăng ký và tự đánh giá an toàn trên hệ thống an toàn COVID trên hệ thống an toàn COVID Quốc gia trước ngày 29-4.

Thông tin từ Sở VH,TT&DL Thanh Hóa, toàn tỉnh có 925 cơ sở lưu trú, tính đến ngày 29-4, có 182 cơ sở lưu trú hoàn thành việc đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 trên hệ thống an toàn COVID Quốc gia. Trước đó mới chỉ có 52 cơ sở lưu trú đăng ký. Việc các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 trên hệ thống an toàn COVID Quốc gia chưa nhiều là do các cơ sở lưu trú tại khu du lịch biển nghỉ hoạt động trong thời gian dài nên chưa sẵn sàng thực hiện. Bên cạnh đó, các hộ cá thể, cơ sở nhỏ lẻ kinh doanh dịch vụ du lịch còn hạn chế về công nghệ thông tin.

Trước đó, Bộ VHTTDL đã có Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 9-11-2020 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn bắt buộc phải đăng ký và thực hiện tự đánh giá an toàn COVID-19 trong tình hình mới. Ngày 4-12-2020, Bộ VHTTDL tiếp tục ban hành Công văn số 4526/BVHTTDL-TCDL gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đánh giá an toàn COVID-19 của các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở VH,TT&DL đã và đang thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở và hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 trên hệ thống an toàn COVID Quốc gia.

Việc tự đánh giá an toàn COVID-19 các cơ sở lưu trú thực theo các bước hướng dẫn của Bộ VHTTDL. Cụ thể, các cơ sở lưu trú du lịch đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 truy cập tại địa chỉ http://safe.tourism.com.vn để đăng ký tài khoản; đăng nhập hệ thống và thực hiện tự đánh giá an toàn COVID-19 trong tình hình mới của đơn vị theo “Bảng đánh giá an toàn COVID-19 tại cơ sở lưu trú du lịch” có trong hệ thống.

Bảng đánh giá an toàn COVID-19 tại cơ sở lưu trú du lịch bao gồm các tiêu chí như: thực hiện việc đo thân nhiệt cho cán bộ, nhân viên, người liên hệ làm việc và khách lưu trú, sử dụng dịch vụ; cung cấp đầy đủ khẩu trang và yêu cầu người lao động luôn đeo khẩu trang; người liên hệ làm việc và khách lưu trú, sử dụng dịch vụ phải đeo khẩu trang đúng cách (trừ khi ăn, uống và ở phòng riêng); bố trí dung dịch sát khuẩn tại khu vực công cộng; vệ sinh khử khuẩn khu vực công cộng, phương tiện vận chuyển và phòng lưu trú…

Đồng thời thành lập các đoàn thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch; công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch biển năm 2021 tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, trong đó có công tác triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh. Sở VHTTDL sẽ phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, kiến quyết đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ của các cơ sở không đảm vảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Ngọc Huấn