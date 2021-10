Thanh Hóa có nhiều điều kiện thuận lợi để mở cửa du lịch trở lại

Sáng 7-10, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến bàn giải pháp khôi phục du lịch Thanh Hóa trong trạng thái bình thường mới. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởngTổng cục Du lịch chủ trì hội nghị tại hai điểm cầu.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân trong tỉnh, Thanh Hóa đã qua 22 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và đã trở thành “vùng xanh” trên bản đồ phòng, chống dịch COVID-19 của cả nước. Đây là điều kiện thuận lợi cho du lịch Thanh Hoá mở cửa, sớm hoạt động trở lại, nhưng cũng là thách thức trong việc thu hút khách du lịch an toàn trong bối cảnh hiện nay.

Để đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch an toàn vừa phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Thanh Hóa đã xác định lộ trình mở cửa từng bước, theo tiêu chí “An toàn đến đâu mở đến đó, mở cửa phải an toàn”. Trước hết là khách du lịch nội tỉnh với các “điểm xanh”, tiếp đến là khách du lịch tỉnh ngoài đến từ các “vùng xanh”; sau đó sẽ mở ra đón khách du lịch trong nước và quốc tế khi đạt được “miễn dịch cộng đồng” với độ bao phủ của vắc xin phòng COVID-19 trong cả nước và trên thế giới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị

Để có thể khôi phục ngành du lịch Thanh Hóa phù hợp với trạng thái bình thường mới và mở cửa đón khách du lịch một cách an toàn, bền vững, vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều “điểm nghẽn”, cần sự định hướng của Tổng Cục Du lịch, sự chung tay, đồng hành, hiến kế của các địa phương, đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các cơ sở lưu trú, các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch sẽ tự hoàn thiện điều kiện để trở thành “điểm đến xanh” trong chuỗi liên kết xanh nội tỉnh và liên tỉnh.

Định hướng nội dung thảo luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận 6 nội dung gồm: Mở lại du lịch nội địa được tổ chức như thế nào; Từng bước khôi phục du lịch nội tỉnh, từng bước mở cửa đón khách nội địa, khách quốc tế; Giải pháp để nguồn nhân lực du lịch sau dịch đủ về lượng, đảm bảo về chất lượng; Cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động tại địa phương triển khai như thế nào; Triển khai công tác xúc tiến, quảng bá, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng sản phẩm du lịch và truyền thông; Thúc đẩy liên kết hợp tác trong phát triển du lịch như thế nào để mang lại hiệu quả trong tình hình mới.

Thảo luận hội nghị tại hai điểm cầu các ý kiến đều đánh giá cao sự chủ động và tích cực của tỉnh Thanh Hóa trong việc đi đầu kích cầu du lịch. Chuẩn bị cho việc khôi phục hoạt động trở lại, đồng thời tỉnh Thanh Hóa cần tập trung đề xuất những giải pháp khởi động hoạt động du lịch Thanh Hóa trong bối cảnh “bình thường mới” như: Xây dựng lộ trình liên kết với các địa phương lân cận, các thị trường khách trọng điểm như Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An; dành nguồn lực cho công tác truyền thông, quảng bá du lịch Thanh Hóa đảm bảo hiệu quả nhất; xây dựng các điểm đến an toàn để xây dựng liên kết với các địa phương khác, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xây dựng hành trình kết nối; kiểm tra lại năng lực và khả năng đón khách an toàn của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh… hướng tới xây dựng hành lang điểm đến an toàn để dần mở cửa du lịch nội địa.

Các đại biểu cũng cơ bản thống nhất dự thảo Kế hoạch khôi phục du lịch Thanh Hóa trong bối cảnh bình thường mới và đề xuất Thanh Hóa mạnh dạn thí điểm mở cửa đón khách du lịch nội địa.

Đồng chí Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tổng cục Du lịch Việt Nam.

Tóm tắt lại nội dung buổi thảo luận và phát biểu định hướng, đồng chí Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đánh giá cao sự chuẩn bị của tỉnh Thanh Hóa cho hội nghị và các chương trình kích cầu du lịch trong thời gian tới.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cụ Du lịch, thời gian tới Thanh Hóa cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển và du lịch sinh thái cộng đồng phù hợp với tình hình mới. Thông qua các tín hiệu tích cực, tỉnh Thanh Hóa cần nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động để sớm vực dậy các hoạt động du lịch.

Tổng cục Du lịch sẵn sàng phối hợp với tỉnh Thanh Hóa để hoàn thiện lại các nội dung kế hoạch phục hồi du lịch của tỉnh, đồng thời sớm công bố bộ tiêu chí an toàn để các địa phương có định hướng triển khai. Tổng cục Du lịch tin tưởng tỉnh Thanh Hóa sẽ trở thành điểm sáng để du lịch Việt Nam từng bước khôi phục trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch, của HHDL Việt Nam. Đặc biệt là ý kiến phát biểu định hướng của Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam. Ngay sau hội nghị này, UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung chỉ đạo, sớm hoàn thiện và ban hành bộ Tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời xây dựng phương án thí điểm đón khách du lịch nội địa (dự kiến tại FLC Sầm Sơn và khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông), trên cơ sở đó tiến tới mở rộng phạm vi đón khách tỉnh ngoài vào tháng 11-2021…

Tuy nhiên, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng cho rằng, mặc dù tâm và thế đã sẵn sàng, song dịch bệnh vẫn có nguy cơ bùng phát, lây lan trở lại. Về phía các sở, ngành cấp tỉnh, các địa phương trong tỉnh cần tích cực hỗ trợ, song hành cùng các doanh nghiệp với tiêu chí “chia sẻ khó khăn, hài hoà lợi ích”, giúp doanh nghiệp sớm phục hồi và phát triển.

Với sự quan tâm, định hướng, đồng hành và hỗ trợ của Tổng cục Du lịch Việt Nam, HHDL Việt Nam và sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, sự hợp tác, đồng thuận, hưởng ứng của các doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, du lịch Thanh Hóa kỳ vọng sẽ khôi phục và tăng tốc trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Hoài Anh