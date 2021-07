Nỗ lực thực hiện tốt “mục tiêu kép”

Mặc dù những tháng đầu năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đã tác động nặng nề đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ngành dịch vụ và du lịch; song, TP Sầm Sơn đã nỗ lực thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Một góc Quần thể du lịch nghỉ dưỡng cao cấp FLC Sầm Sơn.

Để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển trong bối cảnh dịch bệnh, trước hết cần nhấn mạnh đến sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, cùng sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn. Theo đó, thành phố đã xây dựng kịch bản, phương án phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo dự kiến diễn biến của dịch COVID-19, để kịp thời điều chỉnh và chủ động ứng phó, không để bị động, bất ngờ; đồng thời, xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp kích cầu du lịch khi dịch bệnh COVID-19 được khống chế. Đặc biệt, thành phố chú trọng cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh phát triển; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế, trọng tâm là ngành dịch vụ - du lịch...

Nhờ sự chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và các giải pháp phù hợp, nên trong những tháng đầu năm 2021, TP Sầm Sơn đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội duy trì ổn định; các hoạt động sản xuất, kinh doanh ở hầu hết các ngành, lĩnh vực đều đạt kết quả khá so với cùng kỳ; nhiều chỉ tiêu tăng mạnh so với cùng kỳ... Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành ước đạt 5.074 tỷ đồng, đạt 49,1% kế hoạch và bằng 100% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành dịch vụ ước đạt 3.298 tỷ đồng, đạt 44,7% kế hoạch (giảm 6,8% so cùng kỳ); ngành nông, lâm, thủy sản ước đạt 553 tỷ đồng, đạt 45,4% kế hoạch và tăng 0,9% so cùng kỳ; ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 1.222 tỷ đồng, đạt 34,8% kế hoạch, tăng 23,9% so cùng kỳ.

Xác định, phát triển thủy sản là một trong những chương trình trọng tâm, nên trong những tháng đầu năm 2021, thành phố đã quan tâm chỉ đạo thực hiện các mục tiêu đề ra. Kết quả, hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn cơ bản ổn định. Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 13.670 tấn, bằng 51,2% kế hoạch, giảm 7,6% so với cùng kỳ; trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 107 tấn, đạt 42% so với kế hoạch, tăng 62,1% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác ước đạt 14.728 tấn, đạt 55,7% so với kế hoạch, giảm 7,9% so với cùng kỳ. Cùng với đó, thành phố cũng tập trung chỉ đạo các xã, phường chủ động thăm hỏi, động viên ngư dân ra khơi khai thác đánh bắt thủy, hải sản, tiếp tục bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con ngư dân thực hiện tốt các quy định về khai thác đánh bắt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác thủy sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, các tàu cá quá hạn đăng kiểm, không có giấy phép khai thác thủy sản. Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện “Tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven biển năm 2021”; Chương trình phát triển thủy sản gắn với du lịch, giai đoạn 2021-2025; phối hợp với Chi cục Thủy sản Thanh Hóa tổ chức 2 lớp tập huấn về công tác quản lý khai thác và nuôi trồng thủy sản.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng ngành công nghiệp – xây dựng vẫn có thể xem là một “điểm sáng” trên bức tranh phát triển kinh tế - xã hội TP Sầm Sơn những tháng đầu năm. Các sản phẩm chủ yếu là chế biến lương thực, thực phẩm, nước mắm; các sản phẩm từ gỗ, sắt phục vụ xây dựng và một số sản phẩm gia công mỹ nghệ phục vụ khách du lịch. Cùng chịu tác động của dịch bệnh, song hoạt động thương mại vẫn tăng so với cùng kỳ do những tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ, du lịch đã hoàn thành công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ sửa chữa, nâng cấp các cơ sở lưu trú, kinh doanh nhà hàng khách sạn trước khi đại dịch bùng phát, diễn biến phức tạp và lan rộng ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Lượng hàng hóa được cung ứng ra thị trường đa dạng, phong phú, giá cả ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn thành phố ước đạt 1.723 tỷ đồng, bằng 55,2% kế hoạch, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Cùng với đó, dịch vụ vận tải cũng đạt được nhiều kết quả khả quan, với doanh thu 6 tháng ước đạt 174,8 tỷ đồng, bằng 58,5% kế hoạch, tăng 17,1% so với cùng kỳ; hạ tầng bưu chính, viễn thông, điện lực thường xuyên được cải tạo, nâng cấp, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của Nhân dân.

Là đô thị du lịch biển trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời du lịch cũng là ngành “xương sống” của Sầm Sơn; do đó, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch nói riêng, hình ảnh đất và người Sầm Sơn, Thanh Hóa nói chung, luôn được thành phố quan tâm. Ngay từ những tháng đầu năm 2021, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để quảng bá, kích cầu du lịch như: tổ chức họp báo để thông tin đến các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương về các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch sẽ triển khai trong năm 2021; tham gia hội nghị kích cầu du lịch tỉnh Thanh Hóa tại Hà Nội; tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, thể thao trong khuôn khổ Lễ hội du lịch Sầm Sơn 2021 như giải cầu mây toàn quốc, giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt Sầm Sơn năm 2021. Đặc biệt, phối hợp hiệu quả với Tập đoàn FLC, Công ty CP Tập đoàn SunGroup, tổ chức thành công Lễ hội hoa Sầm Sơn năm 2021, Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021, kết hợp bắn pháo hoa tầm thấp. Các sự kiện trên đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham quan và tạo được ấn tượng đẹp trong lòng du khách; tạo ra sức lan tỏa và tạo hiệu ứng truyền thông lớn trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh những “điểm nhấn” kể trên, trong những tháng vừa qua, TP Sầm Sơn cũng đã tổ chức khai trương và đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số của TP Sầm Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. Ngoài ra, thành phố còn chú trọng triển khai hiệu quả các chính sách, an sinh xã hội; trong đó, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2021, đã giải quyết chế độ cho 11.575 lượt đối tượng, với số tiền chi trả là 22.185.143.000 đồng; giải quyết chế độ điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại nhà cho 763 người có công; giải quyết chế độ cho 27.480 lượt đối tượng, với số tiền chi trả là 10.696.725.000 đồng.

Trong quá trình vận hành bộ máy hành chính nhà nước, thì việc bảo đảm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính được TP Sầm Sơn đặc biệt quan tâm. Theo đó, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; đến nay, 100% phòng, ban, đơn vị xã, phường đã thực hiện quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính chuyển từ môi trường làm việc trên giấy, sang làm việc trên môi trường điện tử. Đồng thời, thành phố cũng đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021; thường xuyên rà soát, đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân trong giải quyết công việc. Cùng với đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tiếp tục tạo môi trường ổn định và thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, các ngành, lực lượng chức năng đã nắm chắc tình hình, xử lý tốt các tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, nhất là công tác nắm bắt tình hình liên quan đến giải phóng mặt bằng thực hiện dự án các dự án trọng điểm của thành phố và công tác bảo vệ an ninh nội bộ trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng thời xác định rõ những thách thức đặt ra, nhất là đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và nhiều yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; trong những tháng cuối năm 2021, TP Sầm Sơn xác định, tiếp tục đổi mới theo hướng linh hoạt, sáng tạo, sâu sát, cụ thể, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung nghiên cứu, giải quyết những vấn đề có tính chiến lược, dài hạn, làm cơ sở xác định hướng phát triển của thành phố trong giai đoạn tới. Đồng thời, quan tâm giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mới phát sinh, tạo sự chuyển biến thật sự rõ nét trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nhằm bảo đảm hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Bài và ảnh: Kim Ngân