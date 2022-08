Khu du lịch biển Hải Tiến sẵn sàng các điều kiện đón khách du lịch dịp Quốc khánh 2-9

Trước dự báo lượng khách đến các khu du lịch biển ở Thanh Hoá sẽ tăng trong dịp nghỉ lễ 2-9, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại Khu du lịch biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) đã lên kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm đón khách về tham quan, nghỉ dưỡng một cách chu đáo.

Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến hiện có 78 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú với khoảng 6.500 phòng nghỉ, trong đó có 32 khách sạn được xếp hạng từ 1 - 3 sao. Hệ thống loại hình lưu trú tại Hải Tiến đa dạng với các khu nghỉ dưỡng, villa, biệt thự, khách sạn được thiết kế tách biệt, đầy đủ tiện nghi, tạo sự hài hòa giữa không gian nghỉ dưỡng hiện đại với cảnh quan ven biển bình dị.

Để đảm bảo an toàn, thuận tiện cho khách du lịch trong dịp nghỉ Quốc khánh 2/9, ngoài việc chỉnh trang hệ thống đường giao thông, biển báo, bố trí hơn 300 xe điện phục vụ du khách, Khu du lịch biển Hải Tiến còn tăng cường máy móc và nhân lực ở các công ty môi trường để thu dọn vệ sinh và làm đẹp cảnh quan. Công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh luôn được đề cao; các điều kiện về thực phẩm, điện và nước sạch cũng được đảm bảo.

UBND huyện Hoằng Hóa đã có công văn đề nghị UBND các xã, thị trấn; Ban quản lý các khu, điểm du lịch thường xuyên cập nhật tình hình và chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp. Xây dựng và duy trì các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tổ chức giao thông an toàn, thông suốt; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm của tổ chức, cá nhân trong chấp hành pháp luật về kinh doanh du lịch, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; ngăn chặn tình trạng không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết, chèo kéo, nài ép khách du lịch…

UBND huyện Hoằng Hóa đề nghị các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn quan tâm duy trì chỉnh trang cơ sở vật chất kỹ thuật; tiếp tục làm mới và nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo sự hài lòng của du khách; chú trọng xây dựng và củng cố hình ảnh, thương hiệu của đơn vị. Tổ chức các chương trình khuyến mại cho khách du lịch như: tặng quà lưu niệm; giảm giá phòng nghỉ; giảm giá hoặc tặng kèm các dịch vụ bổ trợ… nhân ngày Quốc khánh 2/9 và các ngày trong tuần. Đảm bảo tính chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự trong phục vụ khách du lịch.

Với sự chuẩn bị chu đáo của địa phương, hy vọng du khách sẽ có một kỳ nghỉ trọn vẹn, ấn tượng tại biển Hải Tiến xinh đẹp và mến khách. Huyện Hoằng Hóa kỳ vọng hoàn thành vượt mục tiêu 900.000 lượt khách du lịch trong năm 2022.

Việt Hương