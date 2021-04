Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021

Chiều 15-4, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 đã chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai các nhiệm vụ tổ chức Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 phát biểu kết luận cuộc họp

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND, ngày 14-4-2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2021, đến thời điểm này Ban Tổ chức Chương trình đã tiến hành họp và thống nhất các nội dung: Quyết định thành lập Ban Tổ chức; Quyết định thành lập các Tiểu ban; phương án Lễ tân - hậu cần; danh sách đại biểu; duyệt các mẫu Giấy mời, biển, thẻ các loại.

Về nội dung công việc và tiến độ triển khai nhiệm vụ của các Tiểu ban, hiện Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền đã làm việc với đạo diễn chương trình nghệ thuật để hoàn thiện và thông qua kịch bản chương trình Khai mạc; báo cáo Trường trực Tỉnh ủy thông qua kịch bản để triển khai thực hiện. Dự kiến, Tiểu ban sẽ tiến hành đấu mối với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện truyền hình trực tiếp Chương trình khai mạc trên kênh VTV1 và tiếp sóng, phát trên đài truyền hình của các địa phương trong nước; tổ chức sơ duyệt chương trình nghệ thuật vào ngày 22-4 và tổng duyệt ngày 23-4-2021. Cùng với đó thực hiện công tác truyền thông về Chương trình trước, trong và sau lễ khai mạc; tiếp tục tuyên truyền thường xuyên trong mùa du lịch.

Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần đã kiểm tra thực địa khu vực sân khấu và chuẩn bị các điều kiện tổ chức sơ duyệt và tổng duyệt chương trình khai mạc; xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh về danh sách khách mời; thiết kế maket, giấy mời, các loại biển, thẻ; xây dựng phương án bảo đảm nguồn điện, xử lý các sự cố về điện, bố trí máy phát điện dự phòng trong thời gian tổ chức lễ hội (trước ngày 20-4-2021)…

Tiểu ban An ninh - Trật tự xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh trong thời gian diễn ra chương trình khai mạc (trước ngày 18-4-2021); khảo sát vị trí lắp đặt bắn pháo hoa nổ tầm thấp (trước ngày 21-4-2021); xây dựng phương án và thực hiện việc rà soát bom, mìn, các chất nổ tại khu vực tổ chức chương trình khai mạc (trước ngày 22-4-2021)…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi, Trưởng ban Tổ chức Chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021, nhấn mạnh: Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 là sự kiện văn hóa - du lịch quan trọng của tỉnh Thanh Hóa nói chung, Ngành du lịch nói riêng trong năm.

Đặc biệt, sau một năm Ngành du lịch đối mặt với nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, nên việc tổ chức thành công sự kiện này sẽ góp phần kích cầu và thu hút du khách về với Thanh Hóa. Đồng thời, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng các đại biểu, du khách và góp phần thu hút các nhà đầu tư và các dự án kinh doanh du lịch về Sầm Sơn và tỉnh Thanh Hóa.

Với ý nghĩa quan trọng của sự kiện, trong khi thời gian không còn nhiều, khối lượng công việc lại rất lớn, do vậy các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan phải nỗ lực, khẩn trương triển khai các nội dung, nhiệm vụ được giao. Trong đó, TP Sầm Sơn tập trung triển khai tốt phương án Lễ tân - Hậu cần, đặc biệt là việc bố trí đón tiếp đại biểu VIP, đại biểu Trung ương và các cơ quan báo chí. Đồng thời, bảo đảm tốt công tác quản lý dịch vụ, giá cả và vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở lưu trú...

Nhấn mạnh, lễ khai mạc sẽ thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh, do vậy đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh và TP Sầm Sơn phối hợp rất chặt chẽ trong xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn. Ngành Y tế phối hợp với TP Sầm Sơn xây dựng và triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (có các pano, áp phích tuyên truyền phòng chống dịch; bố trí 4 xe cấp cứu đủ trang thiết bị và y bác sĩ…); Điện lực phối hợp với Thành phố xây dựng phương án dự phòng, bảo đảm nguồn điện phục vụ lễ khai mạc.

Cùng với đó, đồng chí cũng lưu ý việc huy động nhân lực từ các sở, ngành, đơn vị tham gia công tác lễ tân cần quan tâm đến hình ảnh và văn hóa giao tiếp, ứng xử. Giấy mời đại biểu các cơ quan Trung ương và các tỉnh/thành phải trước ngày 16-4; khách mời đại biểu trong tỉnh trước ngày 19-4.

Ngoài ra, đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng dự toán cụ thể kinh phí mời và đón tiếp đại biểu, chuyển về đầu mối Sầm Sơn để tập hợp và báo cáo tỉnh xem xét…

Khôi Nguyên