Hy sinh trước mắt để giữ bình yên lâu dài

Dịch, bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, áp sát biên giới Việt Nam, đòi hỏi chúng ta không chỉ phải bảo vệ đất nước từ xa bằng sự quyết liệt ngay từ biên giới, mà còn phải chủ động với những việc làm trong nước.

Hình ảnh những dòng người tại một số lễ hội gần đây gần như không có biện pháp bảo vệ tối thiểu nào cho thấy tâm lý chủ quan của người dân trước dịch, bệnh. Điều đó càng trở nên đáng lo hơn khi trước mắt là kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, nhiều khu du lịch sẽ lại như nêm, nếu người dân không tuân thủ các biện pháp bảo vệ tối thiểu, sẽ là điều vô cùng lo lắng.

Việc tăng cường, nâng cao trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh đã được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện từ khá sớm. Các biện pháp nêu trong những văn bản này một lần nữa cho thấy tính cấp thiết phải chủ động, quyết liệt, chấp nhận phải có sự hy sinh trước mắt, để giữ lại thành quả lớn. Trong số đó có yêu cầu tiếp tục hạn chế, dừng các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp vi phạm quy định phải kiên quyết xử phạt nghiêm để làm gương, lan tỏa sự tôn trọng và đề cao nghĩa vụ chấp hành pháp luật.

Để chứng tỏ trách nhiệm, từng người một phải thực hiện nghiêm yêu cầu “5K”, đặc biệt là đeo khẩu trang và cùng nhắc nhở, đấu tranh với những vi phạm mà chúng ta bắt gặp. Mỗi người dân cùng chung tay với Nhà nước, cơ quan chức năng, hy sinh lợi ích nhỏ vì một cục diện ổn định, bình yên toàn xã hội. Trạng thái “bình thường mới” ở Việt Nam với các hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra sôi động, nhưng cần trong khuôn khổ. Phát triển kinh tế, nhất là du lịch một cách quá cởi mở, thiếu tuân thủ yêu cầu phòng, chống dịch, sẽ khiến chúng ta rất dễ phải trả giá đắt về sự bùng phát trở lại của dịch, bệnh bất cứ lúc nào. Mọi hoạt động rồi sẽ lại đình trệ, làm tiêu tan những nỗ lực mà chúng ta đã phải cố gắng rất lớn trong thời gian qua.

Các cơ sở du lịch, chính quyền nơi có các điểm du lịch phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Du khách đến Thanh Hóa phải khai báo y tế bắt buộc. Các cơ sở lưu trú phải lập danh sách khách kèm thông tin đầy đủ, để có thể nhanh chóng điều tra, truy vết khi có dịch xảy ra.

Thực hiện nghiêm các quy định, khuyến cáo của chính quyền và cơ quan chức năng chính là “thước đo” chuẩn mực văn hóa trong kinh doanh. Không vì sự hẹp hòi mà bỏ qua các quy định dẫn đến vừa làm khổ mình cũng gây hại cho cộng đồng. Điều này đã từng xảy ra ở một số cơ sở lưu trú trên địa bàn Thanh Hóa, cần phải rút kinh nghiệm để không trở thành người vi phạm.

Dư luận đánh giá cao việc tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra quyết định kịp thời hoãn, hủy nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, hoạt động đông người được chờ đợi, dù công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Người dân muốn xem pháo hoa, chờ đợi các hoạt động giải trí, chính quyền, cơ quan chức năng chia sẻ với điều đó, nhưng sự an nguy của cộng đồng, sự bình an của người dân mới là điều trên hết mà cấp ủy, chính quyền hướng tới và mong mỏi, hành động.

Sự đoàn kết, chung tay của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân nhất định sẽ giúp bảo vệ đất nước an toàn trước dịch bệnh. Dù có nỗi buồn nhỏ khi phải áp dụng các biện pháp hành chính cứng rắn, nhưng đó là sự cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho cả cộng đồng, mỗi chúng ta phải hiểu và cùng hành động vì an toàn của chính chúng ta.

Lam Vũ