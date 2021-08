Huyện Bá Thước: Bảo đảm “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch

Thời gian qua, mặc dù dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh; song, huyện Bá Thước đã nỗ lực khắc phục khó khăn, bảo đảm “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch.

Cảnh sắc tươi đẹp của Pù Luông là điểm thu hút khách du lịch.

Để thu hút du khách về với các khu, điểm du lịch trên địa bàn, công tác bảo đảm an ninh, an toàn được huyện Bá Thước chú trọng. Đặc biệt, thực hiện Công văn số 1718/SVHTTDL-QLDL ngày 14-5-2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện đánh giá an toàn COVID-19 của các cơ sở lưu trú du lịch, UBND huyện Bá Thước đã yêu cầu các cơ sở lưu trú trên địa bàn đăng ký, thường xuyên tự đánh giá và cập nhật lên hệ thống an toàn COVID-19 quốc gia theo “Bảng đánh giá an toàn COVID-19 tại cơ sở lưu trú du lịch”; kể cả những cơ sở lưu trú du lịch tạm ngừng hoạt động, không kinh doanh vẫn phải đăng ký. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch phải công bố mã QR (mã QR được tạo ra trong tài khoản của mỗi đơn vị sau khi đăng ký vào hệ thống an toàn COVID-19 thành công) tại quầy lễ tân đón tiếp hoặc khu vực dễ quan sát, để khách du lịch có thể kiểm tra mức độ an toàn trước khi sử dụng dịch vụ và giám sát công tác phòng, chống dịch thông qua ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn”. Cùng với đó, tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch, an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường tại các điểm đến du lịch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chuyên ngành đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia kinh doanh du lịch cộng đồng; kiên quyết đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ đối với các cơ sở lưu trú du lịch không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Dù dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, song với quyết tâm xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện nên Bá Thước đang được nhiều du khách lựa chọn. Theo đó, tính đến hết tháng 7-2021, huyện đã đón được 23.551 lượt khách (trong đó, khách quốc tế là 1.472 lượt khách). Bên cạnh việc đón và phục vụ khách du lịch; thời gian qua, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 2-6-2021 về phát triển du lịch gắn với phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; phát huy tiềm năng các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch. Đồng thời, chú trọng công tác quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư nông thôn gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại bản Đôn, xã Thành Lâm và bản Kho Mường, xã Thành Sơn...

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi, song công tác đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển du lịch luôn được huyện Bá Thước quan tâm. Theo đó, địa phương đã khai thác nguồn vốn xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch để nâng cấp đường giao thông và xúc tiến quảng bá du lịch tại điểm du lịch cộng đồng bản Kho Mường; hoàn thiện, bàn giao và đưa vào sử dụng nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch tại chợ Phố Đòn, xã Lũng Niêm. Đặc biệt, với việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân tham gia phát triển du lịch, nên việc thu hút nguồn lực đầu tư các dự án kinh doanh du lịch trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó, từ đầu năm 2021 đến nay, Bá Thước đã thu hút được nhiều dự án kinh doanh, với tổng vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng. Điển hình là dự án Ebino Pù Luông Resort & Spa tại xã Thành Lâm; dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái tại bản Nông Công, xã Thành Sơn. Ngoài ra, các hộ kinh doanh lưu trú du lịch cũng đã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện đón khách, với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, địa phương cũng chú trọng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Trong đó, tập trung thu hút du khách đến các điểm du lịch như bản Hiêu, bản Đôn, bản Kho Mường, bản Nủa và các bản Son – Bá – Mười... Đồng thời, quan tâm phát triển du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, di tích lịch sử, di tích khảo cổ; tổ chức lễ hội tại các điểm di tích Mái Đá Điều (xã Hạ Trung vào 15 tháng Giêng), Đền thờ Quận công Hà Công Thái (xã Điền Trung vào ngày 10 tháng Giêng)... Tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông sản xuất các chương trình quảng bá du lịch và phát sóng vào khung giờ vàng, để quảng bá hình ảnh du lịch Bá Thước - điểm đến mới lạ, hấp dẫn.

Để hoạt động du lịch tiếp tục được duy trì và có nhiều chuyển biến tích cực, thời gian tới, huyện Bá Thước chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch như xây dựng hệ thống thu gom, xử lý rác thải bảo đảm vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch cộng đồng; nâng cấp hệ thống hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ nghỉ dưỡng, trải nghiệm của du khách (theo các nội dung, nhiệm vụ của Đề án phát triển du lịch cộng đồng huyện Bá Thước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030). Đồng thời, xây dựng trung tâm thông tin du lịch và biểu tượng du lịch cộng đồng Pù Luông; xây dựng và phát hành sách hướng dẫn, giới thiệu về điểm đến, ẩm thực Pù Luông và tổ chức các lớp dạy tiếng Anh tại Pù Luông. Cùng với đó, địa phương sẽ tích cực phối hợp với các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, các đơn vị truyền thông để quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng Bá Thước đến với khách du lịch trong và ngoài nước. Ngoài ra, địa phương cũng tiếp tục quan tâm phát triển nguồn nhân lực du lịch gắn với công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ. Cụ thể là tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên sâu, theo từng chuyên đề như quản lý, kinh doanh, xúc tiến quảng bá, hướng dẫn viên... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, văn hóa du lịch vì sự phát triển bền vững của du lịch.

Bài và ảnh: Hoàng Xuân