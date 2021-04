Hành trang du lịch an toàn

Du lịch ngày nay không đơn thuần là hoạt động nghỉ ngơi, thăm thú mà còn hướng đến nhiều giá trị nhân văn, nâng cao giá trị sống cho con người. Muốn vậy, người đi du lịch không chỉ cần sức khỏe, tiền bạc hay mong muốn mà còn cần sẵn sàng tâm thế của người đi du lịch văn minh. Đó là sự hiểu biết, tự trọng và trách nhiệm.

Với nhiều tiện ích và dịch vụ chất lượng cao, Khách sạn Vinpearl là sự lựa chọn của nhiều du khách khi về Thanh Hóa. Ảnh: K.N

Ngành du lịch đã có bài học nhãn tiền và “xương máu” của năm 2020. Do đó, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là điều mà các địa phương/điểm đến, doanh nghiệp và cộng đồng phải thuộc “nằm lòng”. Điều này cũng đặt ra một yêu cầu tất yếu cho các địa phương, doanh nghiệp là xây dựng được các sản phẩm du lịch vừa hấp dẫn, vừa bảo đảm an toàn cho du khách. Đặc biệt là khi mùa du lịch biển 2021 đã khởi động, nên hơn lúc nào hết, ngành du lịch Thanh Hóa cần đi trước một bước trong việc xây dựng các kịch bản phát triển du lịch gắn với phòng, chống dịch bệnh; cũng như đề xuất các cơ chế kích cầu du lịch, nhằm tạo dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn du khách. Cùng với đó là ưu tiên phát triển những sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao và tăng cường trải nghiệm của khách du lịch; tăng cường công tác quản lý điểm đến, các khu vực động lực du lịch, nhằm bảo đảm môi trường du lịch an toàn, sạch đẹp, văn minh và thân thiện.

Du lịch có thể hiểu đơn giản là việc du khách mua các sản phẩm dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giải trí, mua sắm, hay khám phá lịch sử, văn hóa điểm đến/vùng đất để tích lũy tri thức, nâng cao hiểu biết... Mối quan hệ giữa điểm đến và người đi du lịch là sự tương hỗ, nhằm tạo dựng các giá trị mới trong hoạt động du lịch. Song, điểm đến an toàn, hấp dẫn mới được xem là điều kiện “cần” cho một chuyến đi; còn kiến thức, ý thức và tinh thần trách nhiệm của chủ thể đi du lịch sẽ là điều kiện “đủ” cho một hành trình trải nghiệm ý nghĩa. Do vậy, để có được hành trang du lịch an toàn trong bối cảnh hiện nay, thì ý thức và trách nhiệm của du khách càng phải đặt lên hàng đầu. Đó là cần tuân thủ các quy định phòng, chống dịch (quy tắc 5K) tại điểm đến, để vừa bảo vệ sức khỏe bản thân, vừa bảo vệ cho cộng đồng. Đặc biệt, du khách nên nắm bắt xu hướng đi du lịch khá phổ biến lúc này là những chuyến đi ngắn ngày (2 - 3 ngày) và du lịch theo nhóm nhỏ với gia đình, người thân hoặc bạn bè. Điều này được đánh giá là khá phù hợp trong bối cảnh “bình thường mới”, khi các khu, điểm du lịch và các doanh nghiệp du lịch đang nỗ lực vực dậy hoạt động sau 1 thời gian dài ảm đảm; nhưng đồng thời cũng phải chủ động ứng phó với các diễn biến khó lường của dịch bệnh.

Như nhiều người yêu thích sự xê dịch và khám phá những điều mới lạ, chị Hoàng Thu Trang (TP Thanh Hóa) xem việc đi du lịch là một cách thức để trải nghiệm cuộc sống và “nạp năng lượng” tích cực cho bản thân. Vậy nên, việc du lịch “đóng băng” do dịch bệnh hồi năm ngoái đã khiến kế hoạch du lịch của chị và gia đình hoàn toàn “phá sản”. Thời điểm này, khi mùa du lịch biển đang khởi động, cũng là lúc chị Thu Trang lên lịch cho những chuyến hành trình mới. Chị chia sẻ: “Mình rất hào hứng, dù các điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Đà Nẵng, Quảng Ninh... mình và gia đình đã đến một vài lần. Song, được đi một lần là thêm một lần trải nghiệm và khám phá cái hay, cái mới. Cũng như mọi năm, để chuẩn bị cho chuyến đi, ngoài tiền bạc và sức khỏe, mình luôn tìm hiểu rất kỹ đặc trưng điểm đến, về sản phẩm mới và các dịch vụ ăn nghỉ, vui chơi, thăm thú, trải nghiệm... Có khác chăng là năm nay, mình rất coi trọng yếu tố an toàn của điểm đến. Vì gia đình có con nhỏ nên mình sẽ chọn các khu nghỉ dưỡng tích hợp nhiều dịch vụ, để vừa không cần di chuyển nhiều vừa được trải nghiệm nhiều tiện ích. Trước mắt, gia đình mình đã chọn Sầm Sơn là điểm đến đầu tiên, vì biết năm nay Sầm Sơn có nhiều sản phẩm mới như lễ hội hoa, bắn pháo hoa, con đường bích họa, carnirval...”.

Về bản chất, du khách không chỉ là mục tiêu hướng đến của ngành du lịch, mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển du lịch. Với nhiều người, đi du lịch không chỉ là bỏ tiền để mua dịch vụ và thỏa mãn nhu cầu cá nhân; mà họ ngày càng quan tâm hơn đến tác động của du lịch đến môi trường tự nhiên, nhân văn nơi mình đến. Đồng thời, tìm kiếm những trải nghiệm tích cực, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng địa phương. Chính vì vậy, đây cũng là thời điểm để khuyến khích việc đi du lịch có trách nhiệm. Theo các chuyên gia, du lịch có trách nhiệm hướng tới mục tiêu cung cấp những kinh nghiệm tích cực cho du khách và cộng đồng dân cư địa phương. Đồng thời, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và tôn trọng của du khách đối với môi trường tự nhiên và văn hóa. Do vậy, với mỗi người đi du lịch, hãy thể hiện trách nhiệm của bản thân thông qua việc lựa chọn những sản phẩm, dịch vụ phù hợp và cân nhắc khả năng chi tiêu để có thể tạo nên những tác động tích cực. Ví như, việc khách du lịch lựa chọn sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, kết hợp với trải nghiệm di sản văn hóa, thiên nhiên xứ Thanh thời điểm này, không chỉ phù hợp với tinh thần “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”; mà còn cho thấy ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc chung tay vực dậy ngành du lịch địa phương.

Thông điệp mà bất kỳ ai có ý định “xách ba lô lên và đi” thời điểm này, thiết nghĩ là các tiêu chí “văn minh”, “tự trọng” và “trách nhiệm”. Với thông điệp ấy, du khách có thể áp dụng từ những việc nhỏ như sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với từng điểm đến; và xa hơn là ý thức tôn trọng văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán của cộng đồng địa phương tại điểm đến. Đồng thời, cần ứng xử văn minh, thân thiện, giữ trật tự nơi công cộng, vui chơi lành mạnh; có ý thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và giữ gìn, bảo vệ công trình văn hóa, kiến trúc, cảnh quan của điểm đến du lịch. Đặc biệt, một khuyến cáo cần được du khách chú trọng nhất lúc này là không đi du lịch đến những nơi không bảo đảm an ninh, an toàn, nhất là nơi xảy ra dịch bệnh, thiên tai. Làm được điều đó là du khách đã chuẩn bị được hành trang để sẵn sàng cho hành trình khám phá, trải nghiệm thật sự an toàn và ý nghĩa.

Khôi Nguyên