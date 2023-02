Đầu xuân về miền tâm linh

Đầu xuân hòa vào dòng người đi lễ chùa, du khách như cảm nhận được sự giao hòa của trời - đất. Mùi khói hương quyện tỏa, sắc màu rực rỡ của đèn, hoa cùng với không gian thanh tịnh khiến lòng người trở nên nhẹ nhàng, thanh thản.

Chùa Bụt nằm trong Công viên văn hóa du lịch tâm linh Hòn Bò - Lạch Trường, xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa) thu hút đông du khách dịp đầu năm mới.

Những cuộc hành hương về miền di sản - tâm linh những ngày đầu xuân từ lâu đã trở thành nhu cầu không thể thiếu của nhiều người. Quan niệm dân gian cho rằng, mở đầu cho cuộc hành hương mùa xuân nên tìm về miền rừng để đón được linh khí trời đất. Chính vì vậy Khu Di tích lịch sử - thắng cảnh cửa Đạt (Thường Xuân) là nơi được đông đảo du khách tìm đến để chiêm bái, vãn cảnh. Nơi đây, từ xưa đã được biết tới là khu di tích có thắng cảnh đẹp. Tọa lạc trên khu đất cao ráo dưới chân núi - nơi hợp lưu giữa hai con sông Chu và sông Đặt, khu di tích có hai ngôi đền thiêng là: Đền thờ Bà chúa thượng ngàn và đền thờ danh nhân Cầm Bá Thước.

Với mong muốn tìm được sự bình an, gạt bỏ đi những muộn phiền, lo âu của năm cũ và cầu mong những may mắn, hạnh phúc trong năm mới, ông Hoàng Văn Dương (TP Thanh Hóa) cùng gia đình đã đến Khu Di tích lịch sử - thắng cảnh cửa Đạt (Thường Xuân) để chiêm bái và du xuân. Ông cho biết: Khu di tích lịch sử văn hóa đền Cửa Đặt có cảnh sắc tươi đẹp, đã trở thành điểm đến lý tưởng những ngày đầu xuân của đông đảo khách du lịch. Bởi vậy, nhiều năm nay ông và gia đình đều đến đây để dâng hương cầu mong cho một năm mới đầm ấm, sung túc, sức khỏe, hạnh phúc, mọi sự được hanh thông, thuận lợi. Tôi thấy khá yên tâm vì không chỉ ở đây, mà tại nhiều điểm du lịch tâm linh khác trên địa bàn tỉnh đều được quản lý bài bản, công tác an ninh trật tự được đảm bảo, an toàn giao thông được thực hiện tốt, nhất là tuyệt đối không có tình trạng xô đẩy, chen lấn và trộm cắp.

Mỗi điểm hẹn tâm linh trên dải đất xứ Thanh đều có thể mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, nhờ bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và giá trị của di tích. Trong hành trình du xuân đầu năm mới, chùa Bụt nằm trong Công viên văn hóa du lịch tâm linh Hòn Bò - Lạch Trường, xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa) - nơi hội tụ vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời và tâm linh đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách tham quan, chiêm bái. Chùa Bụt uy nghiêm nằm ngay cửa biển Lạch Trường tựa như vị thần hộ mệnh của cư dân làng chài. Đây là ngôi chùa cổ linh thiêng có từ lâu đời. Tuy nhiên, trải qua thăng trầm của lịch sử, quy mô, kiến trúc ban đầu của chùa Bụt không được bảo tồn nguyên vẹn, có lúc đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhằm lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa - lịch sử của quê hương, người dân địa phương và con em xa quê đã chung sức đồng lòng đóng góp, cung tiến sức người, sức của, từng bước xây dựng lại chùa Bụt khang trang, bề thế như hiện nay. Đến chùa Bụt không chỉ là để cầu may hay gột bỏ những ưu phiền, mà còn để tìm về với cội nguồn dân tộc. Tất cả những điều đó như một gam màu lấp lánh, tạo nên nét đa sắc trong bức tranh văn hóa Việt Nam.

Đầu xuân mới, để đáp ứng nhu cầu đi lễ chùa của du khách, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã triển khai các sản phẩm tour ngắn ngày tới nhiều điểm tâm linh hút khách nhất ở cả trong và ngoài tỉnh với giá thành hấp dẫn. Giám đốc Công ty CP Du lịch quốc tế Hữu Nghị Đỗ Hoàng Hữu cho biết: Theo phong tục của người Việt Nam, những ngày đầu xuân mới nhiều gia đình thường đi lễ ở đền, chùa để cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng. Bởi vậy, từ nay đến trung tuần tháng 2 âm lịch các tour hành hương về miền tâm linh sẽ chiếm chủ đạo. Do đó, để phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách, công ty đã thiết kế đa dạng các tour du lịch dịp đầu xuân. Trong đó, chú trọng phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa, lễ hội vùng miền. Công ty cũng chủ động lên kế hoạch và đặt chỗ từ rất sớm đối với các nhà cung cấp dịch vụ như hãng hàng không, khách sạn, qua đó cố gắng hạn chế đến mức cao nhất tình trạng giá tour tăng đột biến.

Nhằm đáp ứng nhu cầu du xuân hành hương về miền tâm linh của du khách, trong dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa đã chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho khách du lịch. Các khu, điểm du lịch tâm linh và cơ sở lưu trú đã chấp hành tốt các quy định, tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng - mừng xuân và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về người và tài sản cho du khách, không để xảy ra tình trạng đột xuất, bất ngờ. Cùng với đó là tích cực xây dựng những tour, tuyến, điểm du lịch hợp lý, đầu tư có chiều sâu vào các dịch vụ đi kèm, cải thiện hạ tầng giao thông dẫn vào các khu di tích. Bên cạnh đó, công tác quản lý, tổ chức, thực hiện nếp sống văn minh tại các điểm du lịch, di tích, danh thắng cũng được đặt lên hàng đầu.

Những ngày đầu xuân mới đi chùa, đền... không chỉ là nhu cầu của đời sống tinh thần, tâm linh người Việt, mà còn là một phong tục đẹp.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt