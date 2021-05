Cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Thanh Hoá tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Mặc dù lượng khách lưu trú giảm mạnh, song theo ghi nhận của phóng viên, các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Thanh Hoá đều thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Tại khách sạn Mường Thanh Thanh Hoá tất cả khách hàng đều được hướng dẫn điền đầy đủ thông tin vào tờ khai y tế

Hàng ngày, khách sạn Mường Thanh Thanh Hoá đều cập nhật thông tin y tế khách hàng và thực hiện nghiêm việc tự đánh giá an toàn COVID-19 theo “Bảng đánh giá an toàn COVID-19 tại cơ sở lưu trú du lịch” trên hệ thống an toàn COVID Quốc gia

Ngay khu vực cửa ra vào khách sạn Mường Thanh Thanh Hoá được bố trí nước rửa tay sát khuẩn và biển nhắc nhở du khách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định

Tại tất cả các khu vực sảnh chờ, hành lang các tầng khách sạn đều bố trí nước rửa tay sát khuẩn và khuyến cáo thực hiện “5K” của Bộ Y tế

Nhân viên bộ phận buồng, phòng khách sạn Mường Thanh Thanh Hoá thường xuyên lau dọn, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ khi đón tiếp, phục vụ khách lưu trú

Khách sạn Long Anh thực hiện đo và kiểm tra thân nhiệt cho khách khi đến lưu trú

Tất cả nhân viên khách sạn đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi làm việc, giao dịch với khách hàng

Nhân viên khách sạn Long Anh thường xuyên thực hiện dọn dẹp vệ sinh, xịt sát khuẩn các khu vực bề mặt tiếp xúc nhiều như quầy lễ tân, bàn tiếp khách, thang máy... đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban Giám đốc khách sạn Long Anh thường xuyên trao đổi, quán triệt nhân viên các bộ phận thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Hoài Anh