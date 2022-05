Biển hát khúc tình ca...

Những con sóng biển lấp lánh nắng hè tràn vào bờ từng câu hát mê say. Biển hát khúc ca ca ngợi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, tình người xứ Thanh nồng hậu... Bản nhạc cất lên với sự hòa tấu tuyệt diệu của nhiều cung bậc âm thanh, dệt nên muôn vàn cảm xúc như lời mời gọi chân thành, tha thiết, thúc giục bước chân du khách về với miền biển xứ Thanh...

Biển Sầm Sơn thu hút đông đảo du khách mỗi dịp hè sang. Ảnh: Hoàng Đông

Du lịch biển Sầm Sơn – khúc ca sôi động, hiện đại

Màn pháo hoa rực rỡ muôn sắc màu tỏa sáng trên bầu trời trong chương trình Kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022 đã mở màn cho “mùa biển hát” ở thành phố biển xinh đẹp. Sau hơn 2 năm chịu tác động không nhỏ của dịch COVID–19, hòa cùng niềm vui chung của ngành du lịch cả nước khi Việt Nam chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, du lịch Sầm Sơn háo hức trở lại “đường đua”, mang theo khát vọng “bay cao – vươn xa”.

Bàn tay tạo hóa đã ưu ái, kỳ công tạo nên hình nên dạng một vùng danh lam thắng cảnh tươi đẹp, thấm đẫm giá trị lịch sử - văn hóa. Điều gì đã làm nên sức hấp dẫn của Sầm Sơn nếu không phải bởi cảnh sắc thiên nhiên, chiều sâu lịch sử văn hóa, đặc sắc trong sắc thái văn hóa bản địa, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao...? Hơn 1 thế kỷ đi qua biết bao thăng trầm, biến ảo, Sầm Sơn đã và đang trở thành “thương hiệu” du lịch Thanh Hóa nói chung, du lịch biển nói riêng. Nơi đây hội tụ nhiều ưu thế về tự nhiên, văn hóa - lịch sử và tâm linh để phát triển thành đô thị du lịch tổng hợp.

Sau 5 năm “chuyển mình” từ thị xã lên thành phố, diện mạo đô thị du lịch biển văn minh, thân thiện, hiện đại Sầm Sơn đang dần được kiến tạo rõ nét. Nhìn vào đóng góp mà ngành dịch vụ du lịch mang lại trong tổng giá trị sản xuất và cơ cấu thành phần kinh tế đã một lần nữa khẳng định vai trò, vị trí của “ngành công nghiệp không khói” này đối với sự phát triển mọi mặt của TP Sầm Sơn. Giai đoạn 2016-2020, TP Sầm Sơn đón trên 22,5 triệu lượt khách, chiếm trên 50% tổng lượt khách du lịch toàn tỉnh; doanh thu đạt trên 19.200 tỷ đồng, gấp 2,78 lần giai đoạn 2011-2015. Từ chỗ chỉ có gần 10 khách sạn, nhà nghỉ của các bộ, ngành (năm 1981) thì đến nay Sầm Sơn có gần 700 cơ sở lưu trú du lịch, với trên 19.000 phòng, trong đó, có trên 100 cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 1 đến 5 sao. Sau thành công của Tập đoàn FLC với Dự án FLC SamSon Beach&Gofl resort, TP biển xinh đẹp Sầm Sơn là “mảnh đất lành” đủ sức đón các làn sóng đầu tư từ các “ông lớn” như: Dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn của Công ty CP Tập đoàn Mặt trời; Dự án Khu đô thị sinh thái biển Đông Á Sầm Sơn của Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á; Dự án Khu du lịch sinh thái 2 bờ sông Đơ của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4...

Bản hòa tấu du lịch biển Sầm Sơn đã và đang bước vào giai đoạn thăng hoa nhất trong giai điệu và cảm xúc. Sắc màu rực rỡ của pháo hoa, dư vị ngọt ngào của Lễ hội tình yêu – Hòn Trống Mái chỉ là màn dạo đầu của khúc ca đẹp. Mùa lễ hội du lịch biển năm nay, TP Sầm Sơn hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm du lịch miền Bắc với hàng loạt sự kiện văn hóa, lễ hội, giải trí sôi động như: Lễ hội Carnival đường phố, Diễu hành mô tô phân khối lớn, Lễ hội thả diều, các chương trình nghệ thuật thứ 7 hàng tuần - SunFest Thanh Hóa kéo dài trong 4 tháng nhằm mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị, hấp dẫn.

Một dải ven biển Nghi Sơn – khúc ca tươi mới, gọi mời

So với Sầm Sơn hay Hải Tiến, du lịch biển thị xã Nghi Sơn dường như có đôi chút “chậm nhịp” hơn. Tuy nhiên, một dải ven biển Nghi Sơn vẫn là nơi hấp dẫn, níu lòng du khách với nét “duyên thầm” của mình. Với đường bờ biển dài 42 km, trải dài từ cửa Lạch Ghép đến xã đảo Nghi Sơn, vùng non nước hữu tình này giữ được nét hoang sơ, mộc mạc mà không kém phần thơ mộng. Du lịch biển Nghi Sơn đang dần định vị thương hiệu với những cái tên “được lòng” du khách như: biển Hải Hòa, bãi Đông, xã đảo Nghi Sơn...

Về với vùng biển Hải Hòa, nơi cửa Bạng, du khách sẽ có cảm giác mình được trải nghiệm một chuyến du lịch biển “rất hời”. Bởi lẽ, ở đây, trong một vùng không gian ấy, du khách có thể vừa tận hưởng cảm giác sảng khoái khi tắm biển, xa xa ngóng vọng lại đảo Mê – 1 trong 16 khu bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam được đánh giá là nơi có giá trị về đa dạng sinh học và sinh cảnh sở hữu hệ thống rừng nguyên sinh lớn. Tại đây, nếu muốn tìm về những giá trị lịch sử - văn hóa, truyền thống của cư dân vùng ven biển thì có thể ghé thăm cụm di tích và thắng cảnh Lạch Bạng như: Đền thờ Quang Trung, đền Lạch Bạng, chùa Đót Tiên, đền Thanh Xuyên, du lịch làng nghề làm nước mắm truyền thống Do Xuyên – Ba Làng...

Có lẽ, điểm nhấn đắt giá nhất của một dải ven biển Nghi Sơn là vùng thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa Biện Sơn, nhất là Bãi Đông - nơi được ví như “cô gái Bô hê miêng phóng khoáng và man dại”. Đây là tên gọi cũ của xã đảo Nghi Sơn bây giờ. Vùng đất cổ Biện Sơn vốn là cù lao nổi lên giữa một vùng sóng nước mênh mông nằm trong cửa Bạng. Trước đây, muốn ra vùng đất nổi này, người dân phải dùng thuyền. Sau này, do tác động của quá trình kiến tạo địa chất và bàn tay quai đê lấn biển của con người, Biện Sơn được nối với đất liền thành một dải, hình thành xã đảo Nghi Sơn phong cảnh hữu tình với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng như đã có hôm nay.

Cái dáng vẻ của một xã đảo nổi lên giữa sóng nước, cái nhịp sống yên bình, chậm rãi, các hoạt động lao động sản xuất của cư dân nơi đây gắn liền với biển... như hòa vào với nhau, làm nên một dư vị làng biển rất khác, nhất là vào khoảnh khắc hoàng hôn. Chiều trên vụng Nghi Sơn có chút gì đó trầm mặc, man mác. Tưởng chừng như chỉ cần một cái chạm nhẹ của sóng vào đá cũng đủ khiến bốn bề không gian chênh chao. Bóng dáng con người trở nên nhỏ bé đến lạ mà lòng người thì tan vào cõi mênh mông. Bước chân trên dải đá xù xì, gai góc bởi biết bao con hàu theo sóng dạt vào đu bám, ngẩn ngơ hướng mắt trông theo những con thuyền đang dập dềnh theo con nước bỗng thấy lòng mình trỗi dậy một niềm thương yêu đến vô cùng. Trong khoảnh khắc chiều tàn, đâu đó vẫn còn vài con thuyền cập bến, kịp khuấy động một góc chợ lao xao bán buôn.

Trước đây, mỗi lần về với vùng đất Tĩnh Gia xưa (thị xã Nghi Sơn ngày nay) thường dấy lên trong lòng cảm giác nuối tiếc khi tiềm năng du lịch biển nơi đây vẫn còn “đang say ngủ”. Tuy nhiên, những năm gần đây, cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, định hướng, nỗ lực phát triển của thị xã, du lịch biển thị xã Nghi Sơn đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư, nhiều công trình, dự án như: Dự án “Thành phố nghệ thuật Monaco - Nghi Sơn” do Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát làm chủ đầu tư với tổng diện tích lên đến 300 ha, tổng mức đầu tư khoảng 25.000 tỷ đồng, gồm nhiều hoạt động, công trình trong dự án như: Quảng trường nghệ thuật, công trình Khải hoàn môn khát vọng, khu phố thương mại, cụm Bulgalow bên sườn núi cùng những căn biệt thự siêu sang... Tại Khu du lịch biển Hải Hòa, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng do Hiền Đức Group đã được khởi công với tổng mức đầu tư là 2.000 tỷ đồng... Diện mạo du lịch biển Nghi Sơn đã và đang đổi thay từng ngày, ấn tượng trong lòng du khách, ghi dấu trên bản đồ du lịch xứ Thanh.

Không chỉ có Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, Bãi Đông..., với hơn 102km đường bờ biển, tiềm năng du lịch biển xứ Thanh vô cùng phong phú, đa dạng. Nắng hè đã rực rỡ, du lịch đã mở cửa sau “những đêm dài lặng thinh”, lòng người đã chộn rộn niềm hứng khởi được “bung xõa” trong không gian hội hè. Biển đã hát những khúc tình ca dạt dào, tha thiết, cháy bỏng mời gọi bước chân du khách từ mọi miền về với xứ Thanh...

Thảo Linh