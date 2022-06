Bật mí top 5 địa điểm du lịch Thanh Hóa hút khách nhất năm 2022

Các địa điểm du lịch Thanh Hóa nào được yêu thích nhất trong năm 2022? Hãy lưu lại ngay top 5 điểm đến siêu hấp dẫn sau đây vào hành trình du lịch khám phá Việt Nam đầy thú vị của bạn.

Các địa điểm du lịch nổi tiếng Thanh Hóa.

Các địa điểm du lịch Thanh Hóa vẫn luôn là điểm đến hấp dẫn được nhiều người lựa chọn bởi nơi đây có cả biển cả, núi cao và những nét văn hóa độc đáo. Dulich3mien.vn gợi ý Top 5 điểm đến nổi bật nhất tại Thanh Hóa du khách có thể tham khảo cho lịch trình du lịch Việt Nam sắp tới.

1 - Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông

Trong top các địa điểm du lịch Thanh Hóa nổi bật thì Pù Luông là điểm đến sở hữu nét đẹp hoang sơ của chốn “thâm sơn cùng cốc” Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông chinh phục du khách bằng nét đẹp dung dị, những thửa ruộng bậc thang hay những bản làng ẩn hiện trong cánh rừng xanh. Đây cũng là địa điểm du lịch Việt Nam phù hợp với những du khách yêu thích hoạt động săn mây, cảm giác mây bay là là dưới chân, len lỏi qua từng tán lá, bản làng, bao trùm lên vạn vật tạo thành bức tranh phong thủy hữu tình, say đắm lòng người.

2 - Thành nhà Hồ - Địa điểm du lịch Thanh Hóa 600 năm tuổi

Kiến trúc gần 600 năm tuổi này là điểm đầu tiên trên hành trình khám phá du lịch Việt Nam với “con đường di sản Miền Trung”. Thành được chia làm ba phần: La Thành, Hào Thành, Hoàng Thành. Toàn bộ thành được dựng bằng chất liệu đá vôi xanh được chế tác kỳ công, chồng khít lên nhau và bền vững trước khí hậu, chiến tranh. Không gian xung quanh là bãi cỏ và cánh đồng lúa xanh trải dài tới tận chân trời khiến du khách không khỏi thích thú. Đặc biệt, đến với địa điểm du lịch Thanh Hóa này thì du khách đừng quên thưởng thức đặc sản chè lam Phủ Quảng, món ăn này sẽ ngon hơn khi kết hợp với nước chè xanh.

Thành Nhà Hồ.

3 - Du lịch sinh thái Vườn quốc gia Cúc Phương

Trong hành trình du lịch Việt Nam thì Vườn quốc gia Cúc Phương là điểm đến thú vị. Với tổng diện tích khoảng 222km2 nằm trên địa phận hành chính của 3 tỉnh: Thanh Hóa, Ninh Bình và Hòa Bình, đây là điểm điểm săn bướm đẹp lung linh vào tháng 5 dương lịch hàng năm. Khi đến với địa điểm du lịch Thanh Hóa này bạn có thể tham gia các hoạt động như: thăm động người tiền sử, trải nghiệm cuộc sống của người Mường hay khám phá “rừng vàng” với thảm động thực vật phong phú. Du khách cũng có thể thử sức với hoạt động leo núi, trekking hay chinh phục đỉnh Mây Bạc. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số địa điểm du lịch Ninh Bình gần đó để kết hợp trong chuyến đi tham quan sắp tới như: Sân Golf Tràng An, chùa Bái Đính, Hang Múa hay Tam Cốc Bích Động,...

Săn bướm ở Vườn quốc gia Cúc Phương

4 - Sầm Sơn - Điểm du lịch Thanh Hóa hút khách hè 2022

Dịp 30-04 vừa qua biển Sầm Sơn là một trong những địa điểm du lịch Việt Nam đông khách nhất, như vậy có thể thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ của nơi đây với khách du lịch trong nước. Bãi biển cách thành phố khoảng 16 km được ví như địa danh sở hữu khí hậu “đông ấm hè mát” nên du khách có thể du lịch Sầm Sơn bất cứ thời điểm nào trong năm. Ngoài tắm biển du khách có thể tham quan: chùa Độc Cước, Thủy Tiên Cung, chùa Cô Tiên... Bên cạnh đó thì địa điểm du lịch Thanh Hóa này cũng tổ chức nhiều hoạt động thể thao bãi biển hấp dẫn dành cho du khách như: tham gia kéo lưới tại làng chài, dù bay, mô tô nước...

5 - Suối cá thần nghìn con Cẩm Lương

Suối Cá Thần Thanh Hóa một trong những địa điểm du lịch văn hóa tâm linh có 1-0-2 tại Việt Nam. Tại suối có hàng nghìn con cá chen chúc nhau bơi lội nhưng nước suối trong vắt và chẳng hề có mùi tanh. Đặc biệt, cá ở suối rất to và nhiều, có những con nặng tới gần 30 kg. Đây là địa điểm du lịch Thanh Hóa gắn liền với huyền tích xưa kỳ bí và là điểm cầu may quen thuộc của nhiều người dân nơi đây. Tương truyền rằng chỉ cần chạm tay vào cá thần thì vạn sự đều sẽ gặp may mắn, thuận lợi. Ngoài ra, du khách có thể khám phá động Cây Đăng gần đó và khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, trữ tình hiếm thấy.

Có thể thấy các địa điểm du lịch Thanh Hóa nói riêng và điểm du lịch Việt Nam nói chung còn rất nhiều điều hấp dẫn đang chờ đón du khách khám phá. Nhất là thời điểm mở cửa sau đại dịch COVID-19 khi mà nhu cầu du lịch tăng cao, nhiều điểm du lịch lớn quá tải thì những địa điểm đẹp mà Dulich3mien.vn vừa gợi ý sẽ là lựa chọn tối ưu hơn với nhiều du khách.

