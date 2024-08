Dự án cao tầng nào tại Thanh Hóa là bến đỗ an cư lý tưởng cho gia đình đa thế hệ?

Không chỉ thừa hưởng chuỗi tiện ích phong phú của khu đô thị Vinhomes Star City, Princess’s Manor còn sở hữu hệ sinh thái tiện ích độc quyền lần đầu tiên xuất hiện tại Thanh Hóa. Nhờ vậy, dự án đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống đa dạng của mọi lứa tuổi và trở thành lựa chọn lý tưởng cho các gia đình đa thế hệ.

Hệ thống công viên rộng lớn của Vinhomes Star City mang đến môi trường sống chuẩn xanh sinh thái hiếm có cho cư dân Princess’s Manor.

Bộ sưu tập tiện ích toàn diện và độc đáo

Là phân khu cao tầng đầu tiên của Vinhomes Star City – khu đô thị đẳng cấp và đáng sống bậc nhất xứ Thanh, nên ngay từ khi ra mắt, Princess’s Manor đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của thị trường. Bên cạnh vị trí đắc địa, hạ tầng đồng bộ, điều khiến dự án hấp dẫn người mua nhà là hệ sinh thái toàn diện và độc đáo, vừa thừa hưởng từ khu đô thị, vừa được chú trọng phát triển riêng. Đặc biệt, chẳng những bao phủ toàn bộ nhu cầu của cư dân, những tiện ích độc bản tại đây còn được “may đo” riêng cho từng lứa tuổi.

Theo đó, cư dân sẽ được thụ hưởng môi trường sống trong xanh, mát lành từ tổ hợp 4 công viên quy mô lên tới 7,4ha đã hiện hữu tại Vinhomes Star City, gồm: công viên dã ngoại, công viên BBQ, công viên gym và công viên thể thao.

Bốn công viên với hàng ngàn cây xanh rợp bóng, những mặt hồ yên ả trong veo giúp người cao tuổi có không gian thanh bình để tập thể dục, dưỡng sinh. Hệ thống máy tập đa dạng, bể bơi bốn mùa mái kính là nơi người trẻ rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Trong khi đó, con trẻ có thế giới riêng để vui chơi, giải trí với những sân chơi đặc sắc, an toàn.

Ngoài ra, trong lòng Vinhomes Star City, cư dân cũng tìm thấy vô số điểm đến cho những phút giây thăng hoa của hạnh phúc gia đình. Đó là những buổi cắm trại trên bãi cỏ, bữa tiệc BBQ ấm áp ven hồ, hay những sự kiện náo nhiệt trên quảng trường ánh sáng...

Không chỉ thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích đa dạng, đẳng cấp của khu đô thị, Princess’s Manor còn sở hữu riêng những tiện ích chưa từng có tại xứ Thanh. Nổi bật trong đó là khu vườn Nhật giữa tầng không và công viên Nhật với bể bơi ngoài trời, tái hiện hoàn hảo những đặc trưng thiên nhiên và văn hóa Phù Tang. Các tiện ích “chuẩn Nhật” này sẽ mang lại cho cư dân những phút giây tĩnh tại, an nhiên, xóa tan mệt mỏi, tái tạo năng lượng, bồi dưỡng cho thân – tâm – trí, từ đó làm dày thêm hiểu biết và phong phú hơn tâm hồn.

Tận hưởng hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp quốc tế

Bên cạnh những tiện ích đặc quyền nổi bật, cư dân Princess’s Manor còn được thụ hưởng hệ sinh thái dịch vụ 5 sao đẳng cấp quốc tế, chăm sóc toàn diện cho mọi mặt của đời sống.

Về y tế, với phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec nằm ngay tại chân đế chung cư, sức khỏe của cư dân sẽ được các bác sĩ tận tâm và chuyên môn hàng đầu chăm sóc theo tiêu chuẩn quốc tế. Sự thường trực và phản ứng nhanh 24/7 của đội ngũ y bác sĩ, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại bậc nhất sẽ đảm bảo an toàn y tế ở mức độ rất cao, đặc biệt là với người già và con trẻ, giúp cư dân an tâm trong cuộc sống, ngay cả khi công tác xa nhà.

Về giáo dục, Princess’s Manor sở hữu lợi thế nằm đối diện trường học Vinschool – hệ thống giáo dục tư thục lớn nhất Việt Nam, đồng thời là hệ thống trường Việt Nam đầu tiên và duy nhất đạt giám định toàn diện của Hội đồng các Trường Quốc tế CIS. Với lợi thế kề cận, con em cư dân Princess’s Manor nắm trong tay cơ hội học tập, phát triển toàn diện theo chuẩn quốc tế. Các bậc phụ huynh cũng vô cùng thuận tiện trong việc đưa đón con cái đến trường.

Lợi thế gần kề Vinschool giúp con em cư dân Princess’s Manor được thụ hưởng chất lượng đỉnh cao về giáo dục.

Bên cạnh đó, Princess’s Manor còn có riêng tổ hợp thương mại dịch vụ trước thềm nhà cùng hai không gian ẩm thực tầng 5 “view” thành phố trong lòng tòa tháp. Tất cả mang đến trải nghiệm mua sắm tức thời cho cuộc sống tiện nghi, hiện đại.

Ngoài ra, cư dân dự án cũng sẽ được tận hưởng dịch vụ quản lý vận hành tiêu chuẩn 5 sao của Vinhomes – nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam hiện nay với danh tiếng đã được thực chứng qua hàng chục khu đô thị trên khắp đất nước. Không gian cảnh quan, tiện ích thường xuyên được bảo trì, chăm sóc. Hệ thống an ninh thông minh đa lớp cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm sẽ đảm bảo môi trường sống an toàn tối đa cho cư dân. Cùng với đó là những “tiện ích vô hình” – đặc quyền dành riêng cho cư dân Vinhomes như hoạt động cộng đồng của CLB Sống Xanh – Sống Vui khỏe, các quyền lợi hấp dẫn có 1-0-2 từ VinClub... Đó cũng là lý do Princess’s Manor sẽ là nơi quy tụ cộng đồng cư dân tinh hoa và sở hữu chất sống đẳng cấp khó có thể sao chép.

Hội tụ đầy đủ các yếu tố cốt lõi của một chốn an cư lý tưởng, dễ hiểu vì sao Princess’s Manor được đánh giá là “hiện tượng” của bất động sản xứ Thanh, kỳ vọng khuynh đảo cả thị trường nửa cuối năm 2024 với những kỷ lục mới về thanh khoản.

NL