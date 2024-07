Đông Sơn: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra

Ngày 17/7, HĐND huyện Đông Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 20, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đông Sơn tiếp tục có chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Huyện Đông Sơn được UBND tỉnh đánh giá xếp thứ nhất toàn tỉnh về cải cách hành chính và xếp trong nhóm dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI năm 2023.

Trong 28 chỉ tiêu chủ yếu năm 2024, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như: Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 96,5%, vượt chỉ tiêu huyện giao 0,2%; thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 1.108.908 triệu đồng, vượt 60% so với dự toán tỉnh giao, đạt 69% so với dự toán huyện giao, bằng 190% so với cùng kỳ; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đạt 35,5ha; xây dựng thêm 2 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, nâng tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 lên 25/38 trường...

Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực. Văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

6 tháng cuối năm, huyện Đông Sơn tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các giải pháp đã đề ra từ đầu năm. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại các phiên họp thường kỳ, các cuộc họp giao ban, nhất là các nhiệm vụ về giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, quản lý đất đai, môi trường, chính sách xã hội. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trên địa bàn... phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe 6 báo cáo, 10 tờ trình. Đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến về giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm; nghe Chủ tịch UBND huyện phát biểu tiếp thu, giải trình những vấn đề đại biểu HĐND huyện, cử tri quan tâm và thông qua các nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của huyện.

Thanh Huê