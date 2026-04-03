Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa

Sáng 3/4, tại tỉnh Thanh Hóa, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Tân Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Tiến Dũng và đồng chí Trần Thế Kính, Vụ trưởng Vụ kiểm sát dân sự VKSND tối cao.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa: Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao đã công bố Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao đã công bố Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Hồ Đức Anh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao đồng chí Nguyễn Tiến Dũng được tín nhiệm phân công nhiệm vụ mới; đồng thời nhấn mạnh, đây cũng là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm cao đối với đồng chí Nguyễn Tiến Dũng.

Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Hồ Đức Anh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đề nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng cần đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, trau dồi hơn nữa trình độ chuyên môn, đạo đức, lối sống; tích cực, chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Trong đó thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ của VKSND tối cao đã đề ra; đồng thời cũng cần lưu ý trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...; nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án dân sự, hành chính; phòng chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm. Phối hợp, nắm chắc tình hình tội phạm, đấu tranh xử lý đúng, chặt chẽ, đảm bảo ổn định chính trị, an toàn trật tự xã hội; trong đó đặc biệt gắn chặt với phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Hồ Đức Anh phát biểu giao nhiệm vụ.

Tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác kiểm sát. Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật”, trong đó quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Toàn cảnh buổi lễ.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao mong muốn đồng chí Nguyễn Tiến Dũng cùng tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh Thanh Hóa đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các ngành tư pháp địa phương để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh công tác xây dựng ngành kiểm sát, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng cần quan tâm công tác xây dựng Đảng, làm tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Tân Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Tiến Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Tiến Dũng trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của VKSND tối cao và các ban, ngành. Đồng thời khẳng định sẽ phát huy tinh thần cầu thị, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, xây dựng đoàn kết nội bộ, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quốc Hương