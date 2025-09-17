Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 17/9, Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức để bầu Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; thảo luận, quyết định việc kéo dài kế hoạch đầu tư công năm 2024, điều chỉnh ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Thực hiện các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 33 để bầu Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời thảo luận, quyết định việc kéo dài kế hoạch đầu tư công năm 2024, điều chỉnh ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2025. Đây là các nội dung rất quan trọng, để nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy chính quyền và triển khai ngay các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới; đặc biệt là chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Kỳ họp lần này thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, đó là bầu Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong quá trình giới thiệu và bầu cử, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tiến hành theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định.

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các vị đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, thảo luận dân chủ, khách quan, quyết định lựa chọn cán bộ chủ chốt của tỉnh có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, có bản lĩnh chính trị để lãnh đạo, điều hành bộ máy chính quyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới.

Sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh nhanh chóng báo cáo cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh, bảo đảm đúng quy định về mặt pháp lý để nhanh chóng ổn định tổ chức, đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Về việc thực hiện kéo dài kế hoạch đầu tư công năm 2024, điều chỉnh ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh tập trung thảo luận, xem xét kỹ lưỡng và quyết nghị, bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Yêu cầu UBND tỉnh và các ngành, địa phương phải khẩn trương phối hợp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công, trong năm 2025 phải giải ngân dứt điểm toàn bộ 100% vốn kéo dài và vốn bổ sung (2.621 tỷ đồng). Trong quá trình thực hiện điều chỉnh và giải ngân vốn, phải tổ chức kiểm tra thực tế các dự án trong danh mục được phân bổ theo Quyết định số 1491 ngày 29/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm khả thi, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của Khu kinh tế Nghi Sơn, tránh dàn trải, lãng phí. Đồng thời, tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, giám sát chặt chẽ khâu thanh toán, quyết toán bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Thời gian từ nay đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX không còn nhiều, do đó đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh tập trung cao nhất cho công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội; chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung Đại hội, tiếp thu ý kiến kết luận của Bộ Chính trị tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 20/8/2025 và ý kiến kết luận của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sáng 17/9/2025, để hoàn chỉnh văn kiện Đại hội, bảo đảm chất lượng tốt nhất, xác định được những định hướng lớn, động lực mới cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 đã đề ra.

Đồng thời, phối hợp chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ HĐND, UBND các cấp; chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ tới.

Tại Kỳ họp, các đại biểu được nghe Tờ trình của UBND tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 sang năm 2025; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 vốn trung ương bổ sung có mục tiêu ngân sách địa phương tại Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 29/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 37/2021/QH15.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây là nhiệm vụ rất vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm cao, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực cố gắng hết mình để xây dựng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, dân chủ, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước UBND các xã, phường.

Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, của Tỉnh ủy triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Chú trọng giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Trước mắt tập trung làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ công chức, xác định các giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025 về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh nhằm hoàn thành cao nhất mục tiêu, kế hoạch năm 2025. Đồng thời, trong thời gian tới sẽ tập trung chỉ đạo cụ thể hoá, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, phấn đấu đưa Thanh Hoá sớm trở thành tỉnh công nghiệp, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Trên cương vị mới, với tình cảm của mình, Chủ tịch UBND tỉnh mong nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự giám sát, phối hợp của HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh, sự đồng lòng chung sức của các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, các xã, phường trong tỉnh nhằm nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, đưa tỉnh Thanh Hoá phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong những năm tới.

Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết.

Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp đã thay mặt Thường trực HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh về thông tin nhân sự. Theo đó, Trung ương đã cho nghỉ hưu trước tuổi đối với đồng chí Lại Thế Nguyên và đồng chí Đỗ Minh Tuấn. Sau khi Trung ương cho đồng chí Lại Thế Nguyên và đồng chí Đỗ Minh Tuấn nghỉ hưu trước tuổi, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng khoản 6, điều 37 của Luật số 72/2025/QH15 Tổ chức chính quyền địa phương, được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16/6/2025, báo cáo HĐND tỉnh mà không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm đối với hai đồng chí tại HĐND tỉnh.

