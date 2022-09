Yên Định tiếp công dân tốt, giảm bức xúc ở cơ sở

Xác định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, huyện Yên Định luôn chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, góp phần giảm bức xúc ở cơ sở, ngăn ngừa “điểm nóng” về trật tự an toàn xã hội.

Cán bộ ban tiếp công dân huyện Yên Định tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân huyện.

Xã Định Long hiện có hơn 1.300 hộ, với hơn 5.300 nhân khẩu. Là địa phương cận thị, có Quốc lộ 45 chạy qua, địa bàn giáp ranh với khu công nghiệp của huyện nên điều kiện kinh tế của người dân địa phương phát triển khá đồng đều. Cùng với đó, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, không có đơn thư KNTC phức tạp, vượt cấp. An ninh trật tự bảo đảm đã góp phần giúp Định Long được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu vào tháng 4-2022. Để có được kết quả đó, xã Định Long luôn chú trọng công tác tiếp công dân và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này.

Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Định Long, cho biết: Đối với công tác tiếp dân, địa phương đã chú trọng bố trí chu đáo cả về cơ sở vật chất, cán bộ tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân. Thông qua các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân là đầu mối, cơ sở quan trọng để cán bộ địa phương trực tiếp nắm bắt, chỉ đạo, phân công xử lý, giải quyết theo từng vụ việc ngay tại cơ sở. Tôn trọng, tiếp thu kịp thời ý kiến phản ánh của công dân, giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền là một trong những cách giúp địa phương không xảy ra vụ việc KNTC phức tạp. Các kiến nghị, thắc mắc phát sinh trong khu dân cư chủ yếu liên quan đến tranh chấp ranh giới đất đai, vệ sinh môi trường... đều được địa phương nhắc nhở, xử lý dứt điểm tại cơ sở.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huyện Yên Định đã quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC. Huyện Yên Định chỉ đạo, quán triệt các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND huyện, thủ trưởng các ngành, đơn vị cấp huyện tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp dân; gắn công tác tiếp công dân với giải quyết KNTC nhằm giải quyết kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, doanh nghiệp, không để phát sinh điểm nóng. Từ những chỉ đạo cụ thể, nhất quán, công tác tiếp công dân từ huyện đến cơ sở được duy trì hoạt động một cách nền nếp, các địa phương bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ tham gia tiếp công dân; thực hiện niêm yết công khai quy chế, nội quy tiếp công dân và lịch tiếp công dân.

Đối với cấp huyện, UBND huyện đã phân công nhiệm vụ cho ban tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến các xã, thị trấn. Địa điểm tiếp công dân được bố trí thuận lợi, bảo đảm các điều kiện cần thiết. Các đồng chí lãnh đạo huyện trực tiếp tiếp công dân theo lịch định kỳ hàng tháng và tiếp công dân đột xuất; trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vụ việc đông người, phức tạp; phân công cán bộ chuyên môn nắm bắt tình hình các vụ việc phức tạp phát sinh ở cơ sở để tổ chức đối thoại với công dân.

Theo thống kê của UBND huyện Yên Định, năm 2021, toàn huyện tiếp 901 lượt công dân, giảm 357 lượt người so với năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tiếp 265 lượt công dân, giảm 29 lượt so với cùng kỳ; toàn huyện tiếp nhận 185 đơn (UBND cấp xã tiếp nhận 83 đơn, UBND huyện tiếp nhận 102 đơn). Nội dung đơn, thư của công dân chủ yếu liên quan đến đất đai, thừa kế, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiến nghị về giải phóng mặt bằng, chính sách xã hội...

Đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện (7 đơn khiếu nại, 4 đơn tố cáo; 38 vụ việc kiến nghị, phản ánh), UBND huyện đã giải quyết xong 42/49 đơn, đạt tỷ lệ 85,7%. Chủ tịch UBND huyện đã giao cho các phòng chuyên môn tham mưu giải quyết các nội dung đơn, thư còn lại. Đối với các đơn, thư không thuộc thẩm quyền, Chủ tịch UBND huyện, ban tiếp công dân huyện đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, ngành thụ lý giải quyết, báo cáo qua ban tiếp công dân huyện. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC của công dân được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định pháp luật đã bảo vệ được quyền, lợi ích chính đáng của công dân, giải quyết kịp thời những thắc mắc, bức xúc ở cơ sở, từ đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự báo tình hình đơn, thư KNTC trên địa bàn huyện Yên Định thời gian tới có diễn biến phức tạp, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, tập trung ở những địa phương thực hiện thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển. Khiếu nại, phức tạp sẽ dễ phát sinh ở những nơi không làm tốt công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, không quan tâm đúng mức đến công tác vận động, thuyết phục và giải quyết KNTC của công dân. Vì thế, để tiếp tục bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian tới, huyện Yên Định xác định tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các xã, thị trấn, các đơn vị trong thực hiện quy chế tiếp công dân và xử lý đơn thư. Tập trung rà soát các vụ việc tồn đọng, vụ việc phát sinh, không để đơn thư khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đối thoại, hòa giải ở cơ sở. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng một số đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC... Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KNTC và các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực dễ phát sinh đơn, thư KNTC. Khi người dân nắm rõ, hiểu đúng quy định pháp luật cũng như trách nhiệm của mình sẽ góp phần giảm những “điểm nóng” về an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Bài và ảnh: Minh Hiền