Xuyên đêm làm thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử

Lượng người tới làm thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử hiện rất lớn. Nhiều điểm thu nhận thông tin cấp thẻ phải làm việc hết công suất. Với tinh thần “Hết công dân mới nghỉ, dù có xuyên đêm, xuyên ngày, do vậy ca làm việc của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ thu nhận thông tin cấp thẻ CCCD thường bắt đầu từ 6h đến 2-3h ngày hôm sau.

Mặc dù khối lượng công việc nhiều, thường xuyên phải làm đêm nhưng cán bộ, chiến sĩ trong tổ cấp CCCD Công an huyện Cẩm Thủy luôn khắc phục khó khăn quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Dù đêm khuya nhưng nhiều công dân vẫn đến làm thẻ CCCD gắn chíp điện tử.

Bên cạnh áp lực về thời gian để hoàn thành chỉ tiêu cấp thẻ căn cước theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra, lực lượng công an các địa phương, đơn vị đang gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Đặc biệt là đối với khu vực miền núi do địa bàn đi lại khó khăn, dân cư phân bố không tập trung, nhiều người dân vẫn chưa thực sự hiểu hết sự cần thiết của thẻ căn cước công dân gắn chíp; thêm vào đó, nhiều người dân do làm các công việc thuần nông nên các vân tay bị mòn, rất khó để lấy dấu vân tay….

Khắc phục khó khăn, lực lượng công an các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang làm việc liên tục từ 5h sáng đến 24h hàng ngày, thậm chí nhiều điểm còn làm việc đến 2 - 3h sáng hôm sau để cấp thẻ căn cước cho công dân theo tinh thần “làm hết người chứ không hết giờ”

Cán bộ, chiến sĩ Công an tận tình, hướng dẫn người dân làm thẻ CCCD gắn chíp cho dù đêm dã khuya.

Đông đảo người dân đến nhà văn hóa thôn làm thẻ căn cước lưu động.

Cho dù đêm khuya, nhưng người dân vẫn đợi đến lượt mình để được làm thẻ CCCD gắn chíp điện tử.

Cán bộ, chiến sĩ tại các điểm cấp lưu động tại các xã, thị trấn miệt mài thu thập hồ sơ CCCD gắn chip điện tử cho công dân.

Gần 12 giờ đêm, tổ công tác cấp CCCD Công an huyện Vĩnh Lộc vẫn làm thủ tục cấp CCCD cho người dân xã Vĩnh Long.

Với những cố gắng, nỗ lực “tăng tốc” của toàn thể CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa, Dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ căn CCCD nhằm hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng quản lý về ANTT và hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương sẽ sớm được hoàn thành.

QH