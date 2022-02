Xuân về trên bản Mùa Xuân

Những ngày cuối năm, khi những cánh hoa mận, hoa đào bung sắc thắm khắp các bản, làng cũng là lúc đồng bào dân tộc Mông ở bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy (Quan Sơn) gác lại bộn bề, lo toan của cuộc sống để chuẩn bị đón tết.

Điểm Trường Tiểu học Sơn Thủy được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho con em bản Mùa Xuân đến trường.

Từ trung tâm xã Sơn Thủy, vượt trên 20 km đường núi quanh co, chúng tôi có mặt tại bản Mùa Xuân. Đứng trên đỉnh núi cao, phóng tầm mắt về phía trước, trong làn sương mờ bản Mùa Xuân hiện lên với những nóc nhà sàn truyền thống của đồng bào Mông. Không khí ở bản Mông rộn ràng, đông vui. Nhiều hộ mổ lợn để chuẩn bị các món ăn truyền thống trong ngày tết như: cơm xôi, thịt lợn nướng, thịt gà, măng chua...; những tiếng khèn, tiếng chiêng, tiếng trống cùng hòa quyện với các điệu múa sạp của các chàng trai, cô gái trong trang phục truyền thống lả lướt. Bên bếp lửa bập bùng, bí thư chi bộ, trưởng bản Thao Văn Dia phấn khởi cho biết: Bản Mùa Xuân hiện có 116 hộ, 655 nhân khẩu, với 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Trước đây, đời sống của đồng bào ở đây hết sức khó khăn do tập quán canh tác, cũng như thiếu đất sản xuất. Những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, bản Mùa Xuân đã được đầu tư đường giao thông, trường học, điện lưới quốc gia, nhà văn hóa, người dân được hỗ trợ các mô hình sản xuất, như: trồng rừng, cây ăn quả, bò sinh sản... Đặc biệt, trong 2 năm qua thực hiện Đề án “Ổn định đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội các bản dân tộc Mông huyện Quan Sơn” do Ban dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư đã thi công 3,4 km đường giao thông nội bản Mùa Xuân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Đặc biệt, bản Mùa Xuân đã thành lập “Tổ quản lý bản”, tổ có nhiệm vụ lãnh đạo bà con phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; tổ chức, động viên bà con đóng góp quỹ để tạo điều kiện cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất; giúp nhau phát triển kinh tế, xóa bỏ các tập tục lạc hậu. Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, tổ dân quân, tổ an ninh trật tự luôn phát huy tốt các phong trào hoạt động của bản. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, phong trào tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới không ngừng được phát huy. Hiện nay, bản Mùa Xuân có 10 ha lúa nước, 40 ha ngô, 20 ha mận, 31 ha vầu. Ngoài ra, phát huy lợi thế về điều kiện chăn thả nên bà con đã mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi đại gia súc, hiện nay bản có trên 267 con trâu, bò, bà con chăn nuôi thêm nhiều lợn, gà, vịt. Đặc biệt, từ bao đời nay người dân ở Mùa Xuân chỉ quen trồng một vụ lúa mùa trong năm cho thu nhập thất thường. Nhằm khắc phục hạn chế trên, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã cử cán bộ lên bản tuyên truyền, vận động bà con thay đổi tập quán canh tác, đưa mạ khay, giống lúa mới, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật, đến nay người dân trong bản đã biết thâm canh lúa 2 vụ/năm. Nhờ vậy, đời sống của đồng bào được nâng lên, nhiều hộ đã xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm các trang thiết bị đắt tiền... Đến nay, hầu hết các hộ dân đã có khu chăn nuôi gia súc, gia cầm hợp vệ sinh, tỷ lệ hôn nhân cận huyết thống, nạn tảo hôn, sinh con thứ 3 giảm đáng kể, 100% trẻ trong độ tuổi đi học được đến trường, tỷ lệ hộ nghèo không còn cao như trước, người ốm đã được đưa đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế; ma chay, cưới xin được tổ chức gọn nhẹ... Ông Tung Tông Sính, một hộ dân bản Mùa Xuân, chia sẻ: “Trước đây nhà mình nghèo lắm, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành hỗ trợ cho vay vốn, gia đình được tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, thâm canh cây lúa nước, cây vầu. Đến nay, đời sống của gia đình mình đã khá hơn, cơm đủ ăn không đói, con cháu được đến trường học cái chữ. Tết năm nay, nhà mình sẽ đón một mùa xuân no ấm, hạnh phúc. Cảm ơn Đảng, cảm ơn Chính phủ nhiều lắm”.

Bài và ảnh: Khắc Công