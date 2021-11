Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Cốt lõi để phát triển bền vững

Nếu năng lực sản xuất, kinh doanh được xác định là yếu tố “cần”, thì văn hóa doanh nghiệp (VHDN) lại được coi là yếu tố “đủ” để mỗi doanh nghiệp phát triển bền vững. Hiểu được điều đó, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, nhiều doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực xây dựng VHDN.

Công nhân Điện lực TP Thanh Hóa kiểm tra thiết bị trạm biến áp 100KVA.

Được đánh giá là một trong những doanh nghiệp có chiến lược xây dựng VHDN rõ ràng và mang lại hiệu quả cao, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa (VietinBank Thanh Hóa), cho biết: Trong xây dựng VHDN, VietinBank Thanh Hóa luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng môi trường văn hóa theo một chuẩn mực thống nhất chung trên toàn hệ thống. Từ đó tạo nên “bản sắc văn hóa VietinBank”, với mục tiêu “hướng đến khách hàng, hướng đến sự hoàn hảo, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiện đại, trung thực, chính trực, minh bạch, đạo đức nghề nghiệp, sự tôn trọng, bảo vệ và phát triển thương hiệu, phát triển bền vững và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội”. Đặc biệt, thông qua việc ban hành “Sổ tay văn hóa VietinBank” cho toàn thể cán bộ, nhân viên trên toàn hệ thống với những quy định cụ thể về giá trị văn hóa như “chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”, “quy tắc ứng xử”... đã giúp cho đội ngũ cán bộ, nhân viên tại VietinBank Thanh Hóa có cái nhìn đồng nhất và điều chỉnh các hành vi của mình theo chuẩn mực chung. Cùng với đó, VietinBank Thanh Hóa luôn xác định tiêu chí rõ ràng để đánh giá kết quả thực hiện VHDN, thông qua việc lấy ý kiến từ phía khách hàng, qua hệ thống camera, hệ thống khách hàng bí mật, đường dây nóng của ban giám đốc... Song song với các hoạt động phong trào, VietinBank Thanh Hóa còn thường xuyên tổ chức và gắn kết nhân viên tham gia các hoạt động từ thiện, hoạt động an sinh xã hội; đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19... Với những cách làm linh hoạt, sáng tạo trong xây dựng VHDN, các hoạt động kinh doanh tại VietinBank Thanh Hóa thời gian qua đã thu được những kết quá rất đáng ghi nhận. Nhiều năm liền đơn vị được xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu đều tăng trưởng tốt, số lượng khách hàng đến giao dịch ngày càng đông. Vị thế của VietinBank Thanh Hóa trên địa bàn ngày càng được khẳng định và phát triển. Năm 2020 đơn vị được công nhận là doanh nghiệp kiểu mẫu; năm 2021 được vinh danh là đơn vị tiêu biểu xứ Thanh.

Công ty Điện lực Thanh Hóa hiện có 1.564 cán bộ, công nhân viên và người lao động. Thực hiện chủ đề năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam”, ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai xây dựng VHDN song hành cùng với quá trình chuyển đổi số; đẩy mạnh quán triệt xây dựng phong cách lãnh đạo theo định hướng đổi mới, chuyên nghiệp, hành động, hiệu quả. Đồng thời, chú trọng đến việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên, người lao động và quán triệt tư tưởng tuân thủ kỷ luật, kỷ cương, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; duy trì việc thực hiện các quy tắc, các nghi thức ứng xử văn hóa; tạo môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Tiếp tục đổi mới các nội dung VHDN kết hợp với các chương trình đổi mới kinh doanh và dịch vụ khách hàng, an toàn điện và các lĩnh vực khác để tạo dựng một môi trường văn hóa với những giá trị văn hóa mới và chuẩn mực số hóa, hiện đại để quá trình chuyển đổi số diễn ra thành công... Nhờ đó, hiệu quả hoạt động của đơn vị không ngừng được nâng cao. Trong 9 tháng năm 2021 doanh thu của công ty đạt 8.561 tỷ đồng (đạt 74,51% kế hoạch giao, tăng 17,32% so với cùng kỳ năm 2020). Đồng thời, đơn vị đã thực hiện tốt các chỉ tiêu tài chính và ước trong năm 2021 đạt kế hoạch tổng công ty giao và trong giới hạn an toàn...

Đây chỉ là hai trong số nhiều doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đang đẩy mạnh xây dựng VHDN của riêng mình. Theo số liệu thống kê, đến cuối năm 2020, Đảng ủy Khối có 177 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó có 121 đảng bộ và 56 chi bộ cơ sở, có 23 đảng bộ bộ phận, 1.274 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở), với 15.463 đảng viên. Từ nhiều năm nay, Đảng ủy Khối luôn khuyến khích các tổ chức cơ sở đảng tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng VHDN dưới nhiều hình thức như đẩy mạnh phát động nội dung xây dựng VHDN tới toàn thể các doanh nghiệp; tích cực phối hợp với các đơn vị đào tạo mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản trị, trong đó có nội dung xây dựng VHDN; tổ chức gặp mặt giữa doanh nghiệp trong các khối, ngành để hội viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm phát triển VHDN... Thông qua các hoạt động, phong trào xây dựng VHDN trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng tăng lên. Tính từ tháng 1-2016 đến hết tháng 3-2021, có 18 đơn vị được công nhận danh hiệu kiểu mẫu (đạt 10,2%); 8 đơn vị đạt chuẩn văn hóa lần thứ hai, 33 đơn vị đạt chuẩn văn hóa lần thứ nhất; có 20 đơn vị đăng ký khai trương xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa lần thứ nhất; 2 đơn vị đăng ký khai trương xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa lần thứ hai; 11 đơn vị đăng ký khai trương xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu kiểu mẫu.

Những kết quả đạt được trong xây dựng VHDN của các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh là khá cao. Song cũng phải thừa nhận rằng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt các tiêu chí cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu của một số cấp ủy đảng ở cơ sở vẫn chưa được quan tâm đúng mức (đến hết tháng 3-2021 còn 55,4% số đơn vị chưa đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, kiểu mẫu). Đồng thời, có không ít cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn lúng túng trong đăng ký khai trương xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, kiểu mẫu. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc xây dựng văn hóa công sở, VHDN, công dân kiểu mẫu chưa cao. Do đó, trong thời gian tới Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về văn hóa công sở, VHDN; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu bằng các hình thức thiết thực, sáng tạo, phù hợp. Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung về xây dựng VHDN thông qua các hội nghị, các lớp học tập, các buổi sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn và sinh hoạt của các đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá thực hiện”...

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt