Xây dựng 600 căn nhà cho đồng bào huyện Mường Lát: Chạy đua với thời gian, hoàn thành trước tiến độ

Tôi lại ngược ngàn lên với huyện Mường Lát trong những ngày giữa tháng 3, khi tiết trời rất thất thường, lúc nóng, lúc lạnh, khi lại kèm vài cơn mưa rừng khó chịu. Dù thời tiết có nhiều bất lợi, nhưng các lực lượng Công an, Biên phòng, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn đang chạy đua với thời gian, gấp rút đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 9 căn nhà mẫu để tiến tới xây dựng đồng loạt 600 căn nhà cho các hộ nghèo huyện Mường Lát theo chủ trương của Bộ Công an, Đề án của tỉnh Thanh Hóa kịp thời gian, tiến độ bàn giao cho Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây dựng nhà bàn giao cho Nhân dân.

Dồn lực giúp dân làm nhà

Đón tôi với cái bắt tay ấm nồng, Thượng tá Trương Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Mường Lát nói như thanh minh: Nhiều ngày nay, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mường Lát đang căng mình để thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, trong đó cán bộ, chiến sĩ đang tập trung cả ngày, lẫn đêm làm căn cước công dân có gắn chíp cho Nhân dân kịp tiến độ thời gian. Khi có chủ trương của Bộ Công an, của tỉnh, Công an huyện đã họp bàn, thống nhất và bố trí cán bộ một cách hợp lý để phối hợp với chính quyền, các lực lượng chức năng giúp các hộ dân xây dựng 9 căn nhà mẫu để tham khảo, rút kinh nghiệm trong xây dựng đồng loạt 591 căn nhà còn lại. Song song với đó, chúng tôi còn chia nhau để cùng phối hợp với các cơ quan của Huyện ủy, UBND huyện và các xã, thị trấn rà soát, đánh giá lại các hộ gia đình thuộc diện hỗ trợ làm nhà một cách chính xác, đúng người, đúng đối tượng.

Có mặt tại gia đình anh Va Văn Dế, ở Lốc Há, xã Nhi Sơn, một trong những gia đình được lựa chọn làm nhà mẫu theo chủ trương của Bộ Công an, rất đông người đã có mặt ở đây để giúp gia đình anh đào và đổ móng căn nhà mới. Là người dân tộc Mông, cả 2 vợ chồng đều có biểu hiện không bình thường, lãng tai, khó giao tiếp, từ xưa đến nay chỉ ở nhà nền đất nên mọi thứ với gia đình đều mới mẻ.

Lực lượng chức năng giúp nhân dân xây dựng nhà mới

Đại úy Hơ Văn Cô, Trưởng Công an xã Nhi Sơn cho biết: Xã chúng tôi có 5 đồng chí, ngoài phân công cán bộ trực tiếp dân tại đơn vị, mấy ngày nay chúng tôi đều có mặt tại đây để tham gia cùng với cán bộ, chiến sĩ tăng cường của Công an huyện, Đồn Biên phòng Pù Nhi, chính quyền và đoàn viên thanh niên xã giúp gia đình anh Dế chuẩn bị mặt bằng, làm móng nhà, vận chuyển kết cấu linh kiện nhà tiền chế và cùng đơn vị thi công dựng nhà cho gia đình anh.

Vừa nói Đại úy Cô vừa đẩy xe bê tông đầy ắp, sóng sánh dưới ánh mặt trời xiên qua ngọn núi trước nhà Va Văn Dế. Không ai bảo ai, người thì đào móng, người khuân gạch, trộn hồ, người thì thoăn thoắt đôi tay xây trát… Chỉ trong một ngày khẩn trương, với sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng, móng nhà của gia đình anh Va Văn Dế đã được xây dựng xong khá chắc chắn, với 8 trụ bê tông được đổ sâu quanh móng, nền nhà cũng được đổ bê tông chắc chắn, phẳng phiu.

Cũng như xã Nhi Sơn, chính quyền địa phương, các đơn vị thi công, các lực lượng chức năng ở 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều quyết tâm rất cao, nỗ lực vượt khó, huy động sức người, phương tiện cố gắng hoàn thành xây dựng những căn nhà mẫu trước tiến độ đề ra. Vì những căn nhà mẫu này có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa để các lực lượng chức năng, đơn vị thi công đánh giá, rút kinh nghiệm để xây dựng 591 căn nhà còn lại, đồng thời để người dân, những gia đình được hỗ trợ làm nhà có thể tới tham quan, tìm hiểu và đồng tình ủng hộ nên mọi công đoạn đều được thực hiện rất khẩn trương.

Thiếu tá Phan Hồng Khoái, Phó Trưởng Công an huyện Mường Lát nhiều ngày nay cũng có mặt tại các xã thị trấn để kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân cho biết: Để nhanh chóng hoàn thiện 9 căn nhà mẫu theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, chúng tôi đã tăng cường 35 cán bộ, chiến sĩ (chủ yếu là đoàn viên, thanh niên), với hàng trăm ngày công xuống các xã, thị trấn phối hợp với các lực lượng tại chỗ và bà con nhân dân hỗ trợ các gia đình làm móng, dựng nhà. Trên tinh thần tự nguyện, hỗ trợ ngày công là chính nên cán bộ, chiến sĩ chúng tôi tự túc mang theo lương thực, thực phẩm, tự túc ăn uống để tránh phiền hà đến bà con nhân dân.

Công an xã Trung Lý, đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thiện nhà cho Nhân dân

“…Nếu sau này có làm nhà, chúng tôi cũng sẽ học theo…”

Sau rất nhiều ngày cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các nhà thầu và nhân dân, đến nay 9 căn nhà mẫu đã hoàn thành trước tiến độ đề ra. Nhiều hộ gia đình sốt sắng dọn ngay vào nhà mới để ở. Ông Vi Văn Thoăn (74 tuổi), ở bản Nàng 1, xã Mường Lý, huyện Mường Lát là hộ đầu tiên trong số 84 hộ của xã Mường Lý được Bộ Công an hỗ trợ làm nhà mới. Ông có 2 người con thì đều bệnh tật, không thể giúp gì, 2 ông bà già yếu nên không có điều kiện làm nhà, phải sống tạm bợ trong căn nhà lợp lá dột nát trong bản.

Vừa được hoàn thiện, vợ chồng ông Vi Văn Thoăn đã dọn vào nhà mới.

Ngày 17-3, sau nhiều ngày được các lực lượng chức năng, bà con hỗ trợ, căn nhà của ông bà đã hoàn thiện, không thể chờ thêm, ông bà liền thu dọn đồ đạc vào căn nhà mới để ở, ông xúc động cho biết: Không ngờ đến cái tuổi gần đất, xa trời rồi chúng tôi lại được ở trong căn nhà đẹp, chắc chắn như vậy. Dù nó chỉ rộng 36m2, nhưng rất chắc chắn, mái và vách đều được lợp bằng tôn xốp chống nóng, chống ồn. Tôi rất cám ơn cấp trên đã quan tâm, hỗ trợ vợ chồng tôi làm căn nhà này, từ nay chúng tôi không phải lo lắng khi nắng, mưa nữa.

Tại xã Trung Lý, 2 căn nhà mẫu của gia đình bào Thào Thị Dua và anh Vàng A Lòng cũng đã được các lực lượng chức năng, đơn vị thi công ngày, đêm khẩn trương hoàn thiện. Mấy ngày hôm nay, anh Lòng cũng mong ngóng không kém, khi căn nhà đã thành hình, thành hài, anh đi ra đi vào ngắm nghía, kiểm tra rất cẩn thận, vừa đóng mở cánh cửa sổ bên hông nhà, anh hồ hỡi cho biết: Căn nhà rất đẹp, rất chắc chắn. Từ trước đến nay vợ chồng tôi chỉ ở nhà nền đất, giờ được ở trong căn nhà có nền bê tông sạch sẽ, gọn gàng, thoáng mát như thế này, thật là lâu nay chúng tôi chưa dám nghĩ đến. Tôi rất vui, rất thích, không biết nói gì cả, xin cám ơn cấp trên.

Là hàng xóm của anh Lòng, anh Phàng A Chồng cũng nhiều ngày nay sang góp sức, góp công giúp vợ chồng anh Lòng làm nhà mới. Ban đầu, anh cũng như nhiều người còn chưa biết căn nhà được hỗ trợ sẽ như thế nào, có đảm bảo không? Nhưng khi căn nhà dần hoàn thiện, thấy đẹp và rất chắc chắn nên anh cũng rất thích, anh cho biết: Tôi thấy các hộ được làm nhà là rất đúng, mình cũng khổ, nhưng anh Lòng, chị Dua thì còn khổ hơn. Mới đầu thấy bảo làm căn nhà này có hơn 50 triệu tôi cũng chưa tin lắm. Nhưng giờ căn nhà đã hoàn thiện, rất đẹp, rất chắc chắn, bà con chúng tôi ai cũng đầu phấn khởi và rất thích. Nếu sau này có làm nhà, chúng tôi cũng sẽ học theo để làm như thế này.

Anh Phàng A Chồng bên căn nhà mới của vợ chồng anh Lòng

Triển khai đồng loạt 591 còn lại

Tiếp nối thành công của những căn nhà mẫu, để nhanh chóng hoàn thành 591 căn nhà còn lại đúng thời gian, tiến độ bàn giao cho Nhân dân, thiết thực chào mừng cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (trước ngày 23-5-2021), Ban chỉ đạo Đề án tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, Công an tỉnh, chính quyền huyện Mường Lát phối hợp chặt chẽ với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, các đơn vị thi công gấp rút triển khai các nhiệm vụ để về đích sớm nhất.

Bí thư Huyện ủy Mường Lát Hà Văn Ca chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương hoàn thiện nhà bàn giao cho nhân dân đúng tiến độ

Bí thư Huyện ủy Mường Lát Hà Văn Ca, cho biết: Thời gian không còn nhiều, để xây dựng cùng lúc cả 600 căn nhà như vậy cần rất nhiều nhân công, vật lực. Vì vậy, ngoài sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng của tỉnh, chúng tôi cũng đã chỉ đạo các lực lượng, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện huy động lực lượng và nhân dân khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sớm những căn nhà còn lại để bàn giao cho Nhân dân. Trước mắt, cùng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà, chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền cho nhân dân nắm, hiểu rõ chủ trương của Bộ Công an, nhà tài trợ vì đây là một hình thức hỗ trợ từ nguồn vốn xã hội hóa giúp các hộ nghèo hiện chưa có, hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ … có được những căn nhà mới chắc chắn, an toàn hơn, chung tay cùng Nhà nước giúp nhân dân ổn định cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo…

Xã Trung Lý, huyện Mường Lát là địa bàn có nhiều khó khăn, cả xã có 1.290 hộ, trên 6.500 nhân khẩu, trong đó 4.598 nhân khẩu là dân tộc Mông; có 688 hộ (chiếm 53,33% số hộ) là hộ nghèo; 547 hộ, với 2.989 nhân khẩu theo đạo, nên đời sống nhân dân còn rất nhiều khó khăn, tình hình an ninh, trật tự tiềm ẩn các yếu tố phức tạp. Đợt này, xã Trung Lý có 127 hộ, ở 15 bản (4 bản Thái, 11 bản Mông) được hỗ trợ làm nhà theo chủ trương của Bộ Công an và nhà tài trợ nên cấp ủy, chính quyền xã rất phấn khởi. Đồng chí Ngân Thị Vân, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND xã Trung Lý cho biết: Khi Bộ Công an có chủ trương, xã đã đưa ra họp dân ở từng bản để đánh giá, bình xét các hộ gia đình. Với sự hỗ trợ của Bộ Công an và nhà tài trợ sẽ là động lực góp phần để bà con nhân dân “an cư, lạc nghiệp”, cùng cấp ủy – chính quyền xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống Nhân dân, cùng nhau giữ vững an ninh, trật tự nơi biên cương của Tổ quốc.

