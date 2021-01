Xã Xuân Trường tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Bếp ăn tập thể Trường Mầm non xã Xuân Trường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm.

Xác định an toàn thực phẩm (ATTP) là vấn đề được xã hội quan tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, thời gian qua, xã Xuân Trường (Thọ Xuân) đã có nhiều cố gắng trong quản lý, bảo đảm ATTP. Qua đó, nhận thức về ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng đã từng bước được nâng lên rõ rệt.

Nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cả cộng đồng trong công tác đảm bảo ATTP, hàng năm địa phương đều mời các hộ kinh doanh quán ăn, các hộ giết mổ gia súc tham gia lớp tập huấn kiến thức về ATTP do UBND huyện tổ chức; ký cam kết bảo đảm ATTP. Để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu... Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm ATTP; giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn; giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh; các điều kiện bảo đảm ATTP... Cùng với đó, UBND xã đã tập trung xây dựng các tiêu chí xã ATTP; quy định trách nhiệm quản lý ATTP của ban nông nghiệp xã và tổ giám sát cộng đồng thôn; hướng dẫn đánh giá tiêu chí chợ ATTP; triển khai xây dựng các mô hình chuỗi giá trị sản phẩm an toàn; giết mổ gia súc, gia cầm an toàn; chợ ATTP; cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn... Ngoài ra, UBND xã còn đưa chỉ tiêu về ATTP vào mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương và giao chỉ tiêu về ATTP cho các thôn; đồng thời triển khai xây dựng các mô hình thí điểm bảo đảm ATTP trên địa bàn. Xã đã nâng cấp, xây dựng 2 cơ sở giết mổ và đã được cấp giấy chứng nhận “Cơ sở đủ điều kiện về ATTP”; bếp ăn trường mầm non với hơn 200 suất ăn đã được công nhận là bếp ăn tập thể ATTP; các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn đều được tập huấn về kiến thức ATTP và khám sức khỏe định kỳ; phần lớn các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống đã chấp hành nghiêm túc các quy định về ATTP; người dân đã có ý thức trong việc lựa chọn, sử dụng thực phẩm sạch, an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nhờ vậy, những năm qua trên địa bàn không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, góp phần bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.

Ông Bùi Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Trường, cho biết: Để tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm ATTP, xã tiếp tục chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ATTP; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu tổ chức, đơn vị trong công tác quản lý ATTP, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm chủ động, tự giác bảo đảm ATTP; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm hành chính về vệ sinh ATTP, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm để phòng tránh ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng.

Hà Phương