Xã Quảng Giao vượt khó hoàn thành mục tiêu kép

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh gặp không ít khó khăn và thách thức, tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp, sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, trong năm 2021 xã Quảng Giao (Quảng Xương) tiếp tục đạt được những kết quả đáng kể trên các lĩnh vực. Qua đó ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Một góc xã Quảng Giao hôm nay.

Trong phát triển kinh tế, xã Quảng Giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chú trọng đưa cây, con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi. Năm 2021, năng suất cây trồng lúa vụ chiêm đạt 65 tạ/ha, lúa vụ mùa 45 tạ/ha, sản lượng 2 vụ đạt 1.434 tấn; cây ngô 50 tạ/ha, đạt 30 tấn; cây lạc 24 tạ/ha, đạt 69,6 tấn. Cùng với đó xã tích cực chuyển đổi đất trồng lúa không hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản trên diện tích phía Tây kênh Bắc. Về quy mô vừa, toàn xã có 12 hộ nuôi trồng, trong đó có 10 hộ nuôi cá, tổng diện tích 9,5 ha, 2 hộ gia trại nuôi gia súc, gia cầm.

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại được xã quan tâm, giải quyết được việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Trên địa bàn xã có 6 xưởng sản xuất, gia công vật liệu xây dựng, 9 tổ cơ khí, 7 xưởng mộc, 9 tổ thợ nề, sử dụng hàng trăm lao động tại chỗ với mức thu nhập từ 7 đến 8 triệu đồng/người/tháng; 85 hộ, cá nhân kinh doanh, cung cấp dịch vụ với 95 lao động, thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng...

Do thực hiện đồng bộ các giải pháp, nên hiện nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 56 triệu đồng/năm. Công tác an sinh xã hội luôn được xã quan tâm thực hiện tốt. Qua rà soát hộ nghèo năm 2021, toàn xã còn 30 hộ nghèo, giảm 3 hộ so với cùng kỳ. Lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, thông tin và truyền thông; công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình và trẻ em được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững, đời sống của Nhân dân ngày càng được cải thiện.

Trong năm 2021, xã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 12 công trình đầu tư công với tổng số vốn trên 13 tỷ đồng.

Tự hào là vùng quê có Di tích lịch sử cách mạng văn hóa đền Nghiêm và di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình chùa, làng Bùi, trong những năm qua chính quyền xã luôn quan tâm đến việc tu bổ, tôn tạo di tích. Trong năm 2021, xã tiến hành khởi công xây dựng nhà khách và khuôn viên đền Nghiêm bằng nguồn vốn phát tâm của Nhân dân thôn 8, thôn 9 và bà con xa quê, trị giá công trình gần 1,5 tỷ đồng...

Phấn đấu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, năm 2022 xã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 65 triệu đồng/năm trở lên; số hộ nghèo theo tiêu chí mới ở mức dưới 1,5%; hoàn thành xây dựng 1 thôn nông thôn mới kiểu mẫu...

Những kết quả mà xã Quảng Giao (Quảng Xương) đã đạt được trong năm qua sẽ tiếp tục là tiền đề, động lực để xã xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao, hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Bài và ảnh: Mai Hoan