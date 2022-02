Vinamilk và 45 năm bền bỉ vì một thế hệ trẻ em Việt Nam khỏe mạnh

Kiên định với mục tiêu vì một thế hệ trẻ khỏe mạnh, Vinamilk có nhiều chương trình dinh dưỡng trong gần 2 thập kỷ, được tôn vinh tại nhiều giải thưởng quốc tế.

Ra đời trong bối cảnh đất nước vừa thống nhất và bước vào đổi mới, chặng đường phát triển của Vinamilk không chỉ là những nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh của một doanh nghiệp sữa tiên phong, mà còn gắn với sứ mệnh cộng đồng cùng những giai đoạn chuyển mình của dân tộc. Cải thiện nguồn dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam, tạo ra tác động đến thế hệ tương lai thông qua kết nối các nguồn lực được coi là trọng tâm chiến lược phát triển bền vững của Vinamilk xuyên suốt hàng thập kỷ.

Đặc biệt trong 2 năm bùng dịch COVID-19, tuy phải đối diện với những thời điểm đầy thách thức do các quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam vẫn đều đặn mang những ly sữa yêu thương đến các trung tâm bảo trợ, nhà mở, mái ấm trên cả nước, với quyết tâm không để các em bị thiếu hụt nguồn dinh dưỡng. Việc tăng cường dinh dưỡng trong thời điểm dịch bệnh vô cùng cần thiết, giúp các em nâng cao sức đề kháng cũng là cách để bảo vệ sức khỏe các em.

Tiếp thêm sức mạnh trong hành trình đi cùng trẻ thơ của Vinamilk, chương trình Sữa học đường được Vinamilk tiên phong thực hiện từ năm học 2006-2007, triển khai đầu tiên tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng của học sinh độ tuổi học đường thông qua việc uống sữa tại trường. Suốt 15 năm qua, chương trình đã tiếp thêm dinh dưỡng cho hàng triệu học sinh mầm non và tiểu học, giúp các em có nền tảng sức khỏe tốt để học tập, góp phần giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi.

Không chỉ có ý nghĩa về mặt dinh dưỡng đối với trẻ, chương trình Sữa học đường Vinamilk còn thể hiện giá trị nhân văn khi đỡ đần một phần kinh phí chăm sóc dinh dưỡng cho con trẻ ở các gia đình khó khăn, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn của các em, nhờ vào những chính sách hỗ trợ từ địa phương và công ty Vinamilk.

Sữa học đường không chỉ đem đến thói quen dinh dưỡng lành mạnh cho trẻ em, mà còn cung cấp các kiến thức dinh dưỡng cho giáo viên và phụ huynh, lan toả niềm vui khi cầm ly sữa trên tay và được uống sữa cùng với bạn bè, xoá nhoà đi mọi khác biệt. Đến nay, có hơn 3,3 triệu học sinh mầm non, tiểu học được thụ hưởng niềm vui uống sữa tại trường cùng nguồn dinh dưỡng chất lượng, đảm bảo cho các hoạt động học tập và sinh hoạt hàng ngày thông qua Sữa học đường. “Chúng tôi tin rằng, sự thành công của một doanh nghiệp còn là những giá trị vượt trội và lâu dài mang đến cho cuộc sống và con người. Những sáng kiến và hành động vì cộng đồng khi được lan tỏa và truyền cảm hứng sẽ tiếp tục tạo ra nhiều giá trị bền vững hơn nữa trong tương lai.”, bà Bùi Thị Hương, Giám đốc điều hành Vinamilk chia sẻ.

Năm 2021, giữa làn sóng dịch COVID-19 lan rộng khắp cả nước, Vinamilk đã nhanh chóng triển khai một chương trình cộng đồng mang tên “Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh”. Chương trình khích lệ cộng đồng quan tâm đến sức khỏe, chọn lối sống khỏe, tích cực để vượt qua đại dịch, thông qua chiến dịch này, đồng thời Vinamilk góp 10 tỷ mua vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em và 1 triệu ly sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến nay, doanh nghiệp này đã đóng góp hơn 100 tỷ đồng gồm tiền mặt, sản phẩm dinh dưỡng và nhiều hỗ trợ khác trong cuộc chiến chống lại đại dịch, trong đó phần lớn dành cho các hoạt động hướng đến trẻ em.

Những nỗ lực vì cộng đồng bền bỉ qua hàng thập kỷ của Vinamilk, đặc biệt trong 2 năm dịch COVID-19 đã được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận. Tháng 11vừa qua,Vinamilk đã được vinh danh với vị trí cao nhất trong nhiều hạng mục của các giải thưởng quốc tế uy tín, gồm Giải thưởng CSR Toàn cầu 2021 (The Global CSR Awards) và Giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc và Bền vững châu Á 2021 (ACES Awards). Cụ thể là 2 chương trình: Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Sữa học đường.

Trong đó, tại Giải thưởng CSR Toàn cầu 2021 lần thứ 13, Vinamilk ghi tên ở nhiều hạng mục giải thưởng lớn gồm: Doanh nghiệp có chương trình cộng đồng tốt nhất (Best Community Programme Award) và Doanh nghiệp có sản phẩm vì cộng đồng xuất sắc nhất (Product Excellence Award) với thứ hạng cao nhất - Bạch Kim (Platinum). Với mô hình mang lại nhiều lợi ích tổng thể, đặc biệt là giá trị cho sự phát triển của trẻ em ở độ tuổi học đường và cộng đồng, chương trình Sữa học đường Vinamilk đã được ban tổ chức đánh giá cao. Các chương trình chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em cũng đã giúp Vinamilk được Giải thưởng Doanh nghiệp Xuất sắc và Bền vững châu Á 2021 (ACES Awards) trao tặng giải cao nhất trong hạng mục về cộng đồng - “Doanh nghiệp hướng về cộng đồng nhất của Châu Á năm 2021” (Asia’s Best Community Centric Company Of The Year).

Đánh giá về các chương trình Quỹ sữa, sữa học đường do Vinamilk thực hiện, bà Shanggari Balakrishnan, Trưởng Ban tổ chức ACES Awards cho biết đây là sự ghi nhận xứng đáng cho các nỗ lực của Vinamilk trên hành trình mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng, dù trải qua một năm đầy sóng gió vì đại dịch. “Vinamilk là một doanh nghiệp điển hình của những gì người tiêu dùng đang tìm kiếm ngày nay: sự kết nối, gắn kết chặt chẽ, hành động đạo đức và giá trị thực sự”, Tiến sĩ Jayanthi Desan, Trưởng ban Giám khảo ACES Awards nhận xét.

NL