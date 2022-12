Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Sáng 15 – 12, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Thanh Hóa đã tổ chức trao tặng 1 xe cứu thương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự lễ trao tặng xe cứu thương

Tham dự có đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Ban Giám đốc Vietcombank - Chi nhánh Thanh Hóa.

Thạc sĩ, bác sĩ CK2 Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phát biểu.

Vietcombank đã trao tặng 1 xe cứu thương thương hiệu Fort trị giá gần 1,1 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhằm hỗ trợ bệnh viện trong công tác vận chuyển và cứu chữa bệnh nhân kịp thời.

Đây là một trong những mẫu xe hiện đại và có đầy đủ tính năng ưu việt nhất dành cho ngành y tế để cấp cứu cho người dân.

Ban Giám đốc Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thanh Hóa trao tặng bảng tượng trưng xe cho Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Thạc sĩ, bác sĩ CK2 Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong điều kiện bệnh viện còn nhiều hạn chế về phương tiện vận chuyển cấp cứu và các trang thiết bị y tế thì việc nhận tài trợ xe vận chuyển chuyên dụng cho bệnh viện mang ý nghĩa vô cùng thiết thực, giúp bệnh viện giảm bớt khó khăn trong quá trình vận chuyển các bệnh nhân.

Bệnh viên cam kết sẽ quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích và luôn giữ gìn bảo dưỡng tốt để xe được sử dụng lâu bền, phục vụ tốt công tác cấp cứu và điều trị cho Nhân dân.

Ông Trịnh Ngọc An, Giám đốc Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa phát biểu.

Ông Trịnh Ngọc An, Giám đốc Vietcombank - Chi nhánh Thanh Hóa chia sẻ: Vietcombank luôn xác định công tác an sinh xã hội, hướng đến cộng đồng là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong quá trình kinh doanh. Hy vọng xe cứu thương do Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa trao tặng sẽ góp phần tích cực, hiệu quả trong công tác phục vụ vận chuyển, cấp cứu bệnh nhân, góp phần mang lại niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc cho người dân.

Ban lãnh đạo ngân hàng Vietcombank trao chìa khóa và bàn giao xe cứu thương cho ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa.

Cùng với việc chú trọng đến các hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường, từ năm 2015 đến nay, Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa đã dành 120 tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, như: thăm, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách; tặng quà, trao học bổng cho học sinh, trẻ em vùng cao, học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách khó khăn; tặng máy vi tính, đồ dùng, trang thiết bị dạy học cho các trường học; tài trợ xây dựng công trình lớp học, nhà bán trú; ủng hộ quỹ hội của các tổ chức đoàn thể chính trị...

Xe được thiết kế hiện đại với đầy đủ các trang thiết bị chuyên dùng trong việc vận chuyển bệnh nhân

Với việc trao tặng ô tô cứu thương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, Ban lãnh đạo và CBNV, người lao động Vietcombank - Chi nhánh Thanh Hóa mong muốn bệnh viện có thêm phương tiện chuyên dùng để chăm sóc tốt hơn cho bệnh nhân, phục vụ được nhiều lượt bệnh nhân, giảm thiểu rủi ro đáng tiếc đối với người bệnh.

Tiến Đạt