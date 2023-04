Viện Khoa học và công nghệ Bộ Công an trồng cây tại Đền thờ Bà Triệu

Sáng 4-3, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Bà Triệu tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Viện Khoa học và công nghệ Bộ Công an đã tổ chức trồng cây đầu Xuân Quý Mão 2023.

Cán bộ, chiến sĩ Viện Khoa học và công nghệ thành kính dâng hương tưởng niệm Bà Triệu

Trước khi tổ chức trồng cây, Trung tướng, Tiến sỹ Lê Minh Quý, Viện trưởng Viện Khoa học và công nghệ Bộ Công an đã thay mặt cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thành kính dâng hương tưởng niệm Bà Triệu tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Bà Triệu.

Cán bộ, chiến sĩ Viện Khoa học và công nghệ trồng cây tại Khu di tích.

Nhằm hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an phát động, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, xây dựng ý thức thường xuyên trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường thiên nhiên và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về môi trường, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép, đoàn công tác đã tổ chức trồng cây trong khuôn viên Đền thờ Bà Triệu.

Nhân dịp này, Viện Khoa học và Công nghệ Bộ Công an đã trao quà cho Công an huyện Hậu Lộc, Công an xã Triệu Lộc, Công an xã Đồng Lộc và Ban Quản lý Khu di tích Đền Bà Triệu. Phần quà gồm các công cụ hỗ trợ để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện Hậu Lộc và Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu.

Minh Phương