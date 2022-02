Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động thăm và tặng quà công nhân Công ty CP May xuất khẩu Vina Capital

(Baothanhhoa.vn) - Đoàn công tác của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Anh Thơ, quyền Viện trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà công nhân Công ty CP May xuất khẩu Vina Capital.